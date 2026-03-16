Jessie Buckley gana el Oscar 2026 a la mejor actriz por 'Hamnet'

Jessie Buckley ha ganado el Oscar a mejor actriz protagonista por su trabajo en Hamnet, en la que encarna el duelo de la mujer de Shakespeare por la pérdida de un hijo en este poderoso drama dirigido por Chloé Zhao. "Gracias a todas las mujeres con las que he competido en esta categoría. Quiero trabajar con todas vosotras", ha dicho emocionada.

La categoría de mejor actriz ha reunido este año a cinco intérpretes de altísimo nivel. Las nominadas que llegaron a la gala disputándose la codiciada estatuilla fueron, además de Buckley, Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada (dirigida por Mary Bronstein), Kate Hudson por Song Sung Blue, Renate Reinsve por Valor sentimental (de Joachim Trier) y Emma Stone por Bugonia (de Yorgos Lanthimos). Este ecléctico quinteto destacó por abarcar desde el drama histórico hasta la comedia más excéntrica, demostrando la enorme versatilidad de la cosecha cinematográfica del año.

Cada una de las nominadas sostuvo sobre sus hombros el peso narrativo de propuestas radicalmente distintas. La citada Jessie Buckley, favorita en todo momento, deslumbró encarnando a Agnes Shakespeare en Hamnet, un explosivo y conmovedor relato histórico sobre el duelo familiar tras la pérdida de su hijo. Por otro lado, Renate Reinsve exploró las complejidades emocionales y el drama autoconsciente en la metacinematográfica Valor sentimental, mientras que Emma Stone volvió a aliarse con su director fetiche para brillar en el desmadre cómico estadounidense de Bugonia. Completaron la terna las elogiadas y sólidas interpretaciones dramáticas de Rose Byrne y Kate Hudson.

A diferencia de otras categorías mucho más reñidas, la carrera por el premio a mejor actriz llegó a la noche de los Oscar con una favorita indiscutible en todas las quinielas: Jessie Buckley. Su magistral trabajo en la cinta de Chloé Zhao cautivó a la crítica y a la industria desde su estreno. Aunque nombres consagrados como Emma Stone o estrellas internacionales como Renate Reinsve contaban con un importante prestigio por el peso de sus películas, las apuestas de Hollywood daban prácticamente por hecho el triunfo de la irlandesa.

El rotundo favoritismo de Buckley se cimentó gracias a un recorrido impecable y arrollador durante toda la temporada de galardones. La actriz comenzó su dominio imponiéndose en los Globos de Oro y, poco después, se coronó triunfante en los premios BAFTA del cine británico. Por si fuera poco, se alzó también con el premio del Sindicato de Actores (SAG), reafirmando su condición de favorita para los Oscar.