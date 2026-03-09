Muere la actriz Jennifer Runyon, estrella de 'Los cazafantasmas', a los 65 años

La actriz Jennifer Runyon falleció este viernes a causa de un cáncer a los 65 años. Su papel más popular fue en la película Los cazafantasmas (1984), en la que encarnaba a una estudiante que se sometía a los tests del personaje que interpretaba Bill Murray.

Nacida en Chicago, Illinois, el 1 de abril de 1960, debutó en la gran pantalla con la película de terror Buenas noches a todos (1980), sobre un grupo de colegialas acosadas por un asesino disfrazado de Papá Noel.

Después hizo papeles secundarios en la comedia Los Albóndigas en remojo (1984) y en la serie Charles in Charge (1984). Durante la primera temporada, interpretó a Gwendolyn Pierce. En 1988, interpretó a Cindy Brady en la película para televisión A Very Brady Christmas (1988).

En 1988, Runyon protagonizó The In Crowd y participó en el episodio piloto de la serie A través del tiempo. Protagonizó, además, la comedia 18 Again! y apareció en Murder, She Wrote, interpretando a Kelly Barret junto a Angela Lansbury en el papel principal.

En 1990, interpretó un papel secundario en la película A Man Called Sarge, una parodia de la Segunda Guerra Mundial producida por Gene Corman, que era su suegro. En una entrevista de 2014, Runyon declaró que estaba semiretirada de la actuación y que trabajaba como profesora.