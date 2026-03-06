Festival de Málaga 2026: del 'remake' de 'Mi querida señorita' a los homenajes a los Panero y a Cienfuegos

El Festival de Málaga, pistoletazo de salida de los certámenes cinematográficos nacionales, arranca este viernes su vigesimonovena edición. Más de una veintena de largometrajes (12 españoles y 10 latinoamericanos) lucharán por la Biznaga de Oro en la Sección Oficial del certamen, que se celebrará hasta el 15 de marzo.

La película encargada de inaugurar el festival será Calle Málaga, de la directora hispano-marroquí Maryam Touzani. Seleccionada para representar a Marruecos en los premios Oscar y reconocida con el premio del público en el Festival de Venecia, el filme está protagonizada por Carmen Maura, que a sus 80 años se atreve con su primer desnudo integral.

Un popurrí de géneros que va de las comedias generacionales como Altas capacidades, de Víctor García León y protagonizada por Juan Diego Botto, Israel Elejalde y Pilar Castro, a los relatos sobre duelos y segundas oportunidades en Después de Kim, adaptación cinematográfica del libro de Ángeles González‑Sinde con Adriana Ozores como protagonista, o La buena hija, de Júlia de Paz y con Petra Martínez y Janet Novás; se suman las miradas incómodas a la familia en Lapönia, dirigida por David Serrano y con Natalia Verbeke, Ángela Cervantes y Julián López en el reparto, el coming‑of‑age salvaje de Mala bèstia, de Bárbara Farré, Corredora, de Laura García Alonso, y el juego metacinéfilo de Pizza Movies, de Carlo Padial.

Junto a ellas, la recuperación en clave contemporánea de Mi querida señorita, el taquillazo de los 70 de Jaime de Armiñán. La película, dirigida por Fernando González Molina, producida por los Javis y con guion de Alana S. Portero, es uno de los platos fuertes del festival y está protagonizada por Elisabeth Martínez, Anna Castillo, Paco León y Nagore Aramburu.

A la competencia se suman una serie de títulos latinoamericanos (Mil pedazos, Juana, A una isla de ti, Todos los colores, Yo no moriré de amor, La hija del cóndor, La casa de Dios o El corazón del lobo, de Francisco J. Lombardi), donde asoman el melodrama político, los conflictos de identidad y las tensiones entre fe y el deseo.

En la sección oficial fuera de concurso destaca la nueva película de la cineasta venezolana Patricia Ortega (Mamacruz): 9 lunas, sobre un hombre trans que descubre que está embarazado. Interpretado por Zack Gómez-Rolls, cuenta también con Jorge Sanz, María León, Sara Sálamo, Fernando Guallar y Kiti Mánver en el reparto.

También se presentará el nuevo trabajo de Arantxa Echevarría (La infiltrada, Carmen y Lola), la comedia Cada día nace un listo, con Hugo Silva, Susi Sánchez, Belén Rueda y Pedro Casablanc, entre otros.

En la sección de series fuera de concurso se presentarán Millennial Mal, de Lorena Iglesias y Andrea Jaurrieta —que firma también otra de las series, Cochinas, creada junto a Carlos del Hoyo, Irene Bohoyo, Laura M. Campos y Núria Gago—, además de Acoustic Home, Entre tierras, Mar afuera, Sexo, maracas y chihuahuas y Yo fui overol (La serie).

Fotograma de '9 lunas'.

Además, la Película de Oro de este año será El desencanto, icónico documental dirigido por Jaime Chávarri, que cumple medio siglo. En él, la familia Panero, encabezada por la viuda del poeta Leopoldo Panero, Felicidad Blanc, y sus hijos (Juan Luis, Leopoldo María y Michi Panero) desvelan la historia del clan sin rehuir sus diferencias e identidades. Este largometraje, producido por Elías Querejeta, parte de los recuerdos de la familia Panero catorce años después de la muerte del patriarca, Leopoldo Panero, en 1962.

A la proyección de la película restaurada se sumará el lunes 9 de marzo la presentación, junto a Chávarri, del libro El desencanto: 50 años, escrito por Carlos F. Heredero, Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo, sobre la película que inventó el documental moderno en España.

El certamen rendirá tributo también a José Luis Cienfuegos, al frente de festivales como Gijón, Sevilla y la Seminci, fallecido en diciembre de 2025. El homenaje será un pase especial de Tren de sombras, de José Luis Guerín, en el Museo Picasso Málaga, acompañado por un acto de recuerdo específico dentro del programa de documentales del festival, subrayando su papel en la defensa del cine independiente y de autor.