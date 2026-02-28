¿Va a arrasar 'Los domingos' en los premios Goya? Pros y contras de las nominadas a la mejor película

Sergi López en 'Sirat', Blanca Soroa en 'Los domingos', José Ramón Soroiz en 'Maspalomas', Mario Casas en 'La cena' y Miriam Garlo en 'Sorda'

Este sábado llega a Barcelona la gala de los Goya, con Rigoberta Bandini y Luis Tosar como maestros de ceremonias y actuaciones de Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina y Ángeles Toledano.

Sabemos que el director Gonzalo Suárez va a recibir un más que merecido Goya de Honor, y que Susan Sarandon será honrada con el Goya Internacional. Todo lo demás se mantiene incierto, aunque las casas de apuestas dan una clara favorita: Los domingos.

En cualquier caso, estamos ante una de las mejores cosechas del cine español, que ha puesto de manifiesto el buen momento de nuestro cine de autor y la solvencia de nuestra producción comercial.

Analizamos aquí los puntos a favor y en contra de cada una de las nominadas para alcanzar el triunfo final en la fiesta del cine.

Los domingos. 13 nominaciones

Una imagen de 'Los domingos'

De qué va:

Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años, ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la chica manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia, provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.

A favor:

Los domingos arrancó su andadura en San Sebastián, donde desde el principio fue acogida con entusiasmo.

El crítico de El Cultural Enric Albero la calificaba entonces como “una película mayéutica que nos alancea con interrogantes que no admiten respuestas sencillas y que colocan a la audiencia en un brete con respecto a sus propias creencias”. Y es que uno de los puntos fuertes del filme es adentrarse en un tema tan espinoso como la vocación religiosa intentando comprender a todas las partes.

La propuesta de Alauda Ruiz de Azúa se hacía finalmente con la Concha de Oro, y posteriormente se ha impuesto en los premios que son considerados como la antesala de los Goya.

En los Forque, los galardones de los productores, se llevó el premio a la mejor película y a la mejor actriz para Patricia López Arnaiz. En los Feroz, organizados por la prensa cinematográfica, conquistó mejor película dramática, dirección, actriz, actriz de reparto para Nagore Aranburu y guion.

Este desempeño en la temporada de premios, junto sus 13 nominaciones en los premios de la Academia de Cine, el récord de la presente edición, la convierten por derecho propio en la favorita para arrasar en los Goya.

Además, también ha contado con el favor del público. Estrenada el 24 de octubre, Los domingos es la cuarta película más vista del cine español en 2025 en salas, con una recaudación cercana a los 4 millones de euros. Solo la han superado filmes comerciales como Padre no hay más que uno 5, El cautivo y Wolfgang (Extraordinario).

En contra:

Aunque la opinión generalizada es que Los domingos es una gran película, dos importantes críticos españoles le han inclinado el dedo hacia abajo. Por un lado, Carlos Boyero, de El País, ha dicho que no conecta “en absoluto” con la historia.

Por otro lado, Carlos F. Heredero, director editorial de la revista Caimán-Cuadernos de Cine, entre otras pegas al filme, criticaba la ausencia de construcción interna del personaje de Ainara, la chica que siente la llamada de Dios: “esa carencia de construcción dramática abre un agujero negro en medio de un filme que convierte a su protagonista en un ser angélico y espiritual, literalmente incomprensible para los espectadores”.

Pero, más allá de opiniones en contra, lo que puede mellar las opciones de Los domingos quizá sea su papel de favorita. Puede que algunos académicos, al dar por hecho su victoria, hayan optado finalmente por decantarse por otra opción.

Sirat. 11 nominaciones

Una imagen de 'Sirat'

De qué va:

Un hombre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez) llegan a una rave perdida en Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer. Reparten su foto una y otra vez rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen. Conocen a un grupo de raveros y deciden seguirlos a una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida.

A favor:

Oliver Laxe consiguió entrar con Sirat en la sección oficial del Cannes, algo no demasiado habitual en el cine español, aunque en la última edición estuviese acompañado por la Romería de Carla Simón.

Menos habitual todavía es que nuestro cine se cuele en el palmarés del festival francés, y el cineasta gallego conquistó un histórico Premio del Jurado. Además, la crítica internacional también se rindió a la película.

Posteriormente, la Academia de Cine ya la seleccionó para representar a España en los Oscar, imponiéndose a Romería y Sorda. Y el filme de Laxe no solo se ha colado entre los nominados al Oscar internacional, también lo ha hecho en la categoría de sonido.

Aunque no ha materializado en metal casi ninguna de sus opciones, Sirat ha tenido un muy notable desempeño en la temporada de premios internacional. Ha estado nominada a mejor película extranjera en los Globos de Oro, los Bafta, los Cesar, los Independent Spirit Awards, la Asociación de Críticos de Los Ángeles…

Además, también ha sido un notable éxito de taquilla. Estrenada el 6 de junio, la película fue la novena más vista del cine español en 2025, recaudando casi 3 millones de euros.

Otro punto a favor es que el filme es algo inusual en el ecosistema cinematográfico español, una experiencia sensorial e inmersiva con personalidad y riesgo y sin miedo a incomodar, capaz de llevar el aliento experimental de Cannes a los Oscar y aunar públicos y exigencias de toda condición.

En contra:

Precisamente esos pocos reparos para incomodar al espectador, sobre todo con un giro (o artimaña) de guion absolutamente inesperado, pueden jugar en su contra.

Algunas plumas lo han calificado como cine abyecto, nihilista o de la crueldad, otros critican su ambigüedad política, algunos hablan de la superficialidad de los personajes (ninguno de sus actores ha sido nominado). Desde luego, el filme no deja indiferente.

En cualquier caso, el viaje que ofrece Sirat bien merece arrasar en las categorías técnicas, y quizá muchos académicos consideren que eso es suficiente.

Por otro lado, que la película de Laxe fuera seleccionada para representar a España en los Oscar podría indicar cierto favoritismo. Pero tiene truco: Los domingos no entraba en liza porque no cumplía los requisitos, entre los que se encuentra que el filme haya sido estrenado antes del 30 de septiembre.

Maspalomas. 9 nominaciones

José Ramón Soroiz en 'Maspalomas'

De qué va:

Tras romper con su pareja, Vicente, de 76 años, lleva la vida que le gusta en Maspalomas: su día a día lo pasa tumbado al sol, de fiesta y buscando el placer. Un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián y a reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás. Vicente tendrá que vivir en una residencia donde se verá empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta. En este nuevo entorno, Vicente deberá preguntarse si aún está a tiempo de reconciliarse con los demás… y consigo mismo.

A favor:

En un año con menos nivel, Maspalomas podría haber sido fácilmente la película que partiera como favorita en los Goya. El retorno forzado de Vicente al armario en la tercera edad es uno de esos temas sociales que suelen caer de pie entre los académicos y que, además, ha sido poco tratado en el cine.

Por otro lado, la película de José Mari Goenaga y Aitor Arregi tiene una gran factura visual y sólidas interpretaciones, y cierto atrevimiento a la hora de retratar la sexualidad en la vejez.

La película arrancó su andadura en la sección oficial de San Sebastián y conquistó el premio a la mejor interpretación masculina para José Ramón Soroiz, quien también levantó el Feroz y el Forqué en la misma categoría y que parece uno de los ganadores más claros este sábado.

En contra:

La película no ha convocado a tantos espectadores en los cines, situándose en el puesto 25 del ranking de las películas más taquilleras del cine español en 2025. Pero parece que ha convencido a aquellos que la han visto: tanto en filmaffinity como en imdb supera el 7 de nota media.

Sin embargo, una parte de la crítica no se ha mostrado tan entusiasta con el filme, apuntando a un guion algo maniqueo y sentimental y a unos personajes secundarios construidos artificialmente para representar ideas concretas que contraponer al protagonista.

Por último, puede que muchos académicos, acostumbrados a repartir votos entre varias películas, consideren que el Goya que va a alzar José Ramón Soroiz como actor protagonista puede ser suficiente premio para Maspalomas.

Sorda. 7 nominaciones

Álvaro Cervantes y Miriam Garlo en 'Sorda'

De qué va:

Ángela, una mujer sorda, va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. El embarazo hace aflorar sus miedos frente a la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella.

A favor:

Como ocurre con Maspalomas, Sorda es un drama de temática social, que saca a la superficie una realidad a la que pocas veces atendemos, algo que suele gustar entre los académicos.

Además, aunque esto sea puramente cosmético, es la primera película española protagonizada por una actriz sorda, Miriam Garlo, quién está relacionada íntimamente con el origen del filme: es la hermana de la directora Eva Libertad y el guion se basa en parte en sus experiencias.

Por otro lado, es un trabajo muy sólido en lo formal, que sabe ponernos en la piel de las personas no oyentes, a las que felizmente no idealiza ni santifica. Un detalle que diferencia claramente a Sorda de otros trabajos de denuncia, que se suelen dejar llevar por las buenas intenciones.

La película tuvo su estreno en la sección panorama de Berlín, donde ganó el premio del público, y después arrasó en Málaga: Biznaga de Oro, actriz para Garlo, actor para Álvaro Cervantes y Premio del Público.

En contra:

La película con menos espectadores en cines de las cinco candidatas. Se sitúa en la posición 27, con algo más de 700.000 euros recaudados.

Además, que Maspalomas y Sorda sean filmes parecidos en cuanto al género y el tono puede jugar en contra de ambas, ya que se repartirán los votos de los que opten por este tipo de cine.

Y, al igual que ocurre con Maspalomas, Sorda también tiene un premio importante asegurado: mejor dirección novel para Eva Libertad. Puede ser que algunos consideren que es suficiente premio para el filme.

Por otro lado, no es habitual que un director novel acabe triunfando en la gran noche del cine español con el premio a la mejor película: en 39 ediciones solo lo han logrado Amenábar, Agustín Díaz Yanes, Raúl Arévalo y Pilar Palomero.

La cena. 8 nominaciones

Mario Casas y Alberto San Juan en 'La cena'

De qué va:

Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina, deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú.

A favor:

Un filme que ha jugado muy bien sus cartas para captar a un buen número de espectadores, principalmente un tráiler muy sugerente, el duelo actoral entre Mario Casas y Alberto San Juan y la decisión de optar por la sátira para acercarse al siempre incómodo tema de la Guerra Civil.

El resultado es que es la quinta película española que más ha recaudado en 2025, con algo más de 3,5 millones de euros, en lo que ha tenido también bastante importancia el boca-oreja.

Es la opción más clara para los que disfrutaron con el Goya ex aequo para El 47 y La infiltrada, para los amantes de un cine de marcado carácter industrial y vocación comercial.

En contra:

Manuel Gómez Pereira no aparece en la categoría de dirección, algo que nunca ha sido un buen augurio, aunque no es definitivo: tampoco estuvo Marcel Barrena nominado el año pasado y El 47 se llevó el premio a la mejor película, ex aequo con La infiltrada.

Además, la película no cuenta con el respaldo de ningún premio ni festival y, ciertamente, tampoco puede medirse con las grandes comedias del cine español. Pese a que tenga su gracia, le falta algo de filo para desarrollar los personajes y las tramas. Y, ciertamente, está algo lastrada por un diseño de producción de corte televisivo.

Da la sensación de que para La cena la nominación ya supone un premio en sí mismo.