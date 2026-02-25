En las escaleras del Valle de los Caídos a lo Rocky Balboa: así son las primeras imágenes de 'Torrente, Presidente'

Después de 12 años en los que se ha mantenido ocupado en otros proyectos como su taquillera saga Padre no hay más que uno, Santiago Segura vuelve a su personaje más emblemático con Torrente, Presidente, que llegará a las salas españolas el próximo 13 de marzo.

Poca información había llegado hasta ahora, más allá de filtraciones de rodajes y el argumento general del filme, en el que veremos al personaje interpretado por Segura postulándose para la presidencia de nuestro país liderando un partido de ultra derecha.

Apenas dos semanas antes de su lanzamiento llegan al fin las primeras imágenes. En el teaser recientemente publicado por Sony Pictures España, se nos muestra un texto inicial en el que podemos leer: "El 55 % de los españoles se muestra poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia. Ya va siendo hora de que alguien tome las riendas de nuestro país".

Tras este primer mensaje, vemos a Segura emulando a Rocky Balboa, el protagonista de la saga Rocky, en la clásica escena de entrenamiento en la que el boxeador sube por las escaleras del Museo de Arte de Philadelphia.

Sin embargo, Torrente elige un emplazamiento diferente al del boxeador: el Valle de los Caídos. De fondo, cómo no, escuchamos The eye of the tiger, el tema que también popularizó otra de las películas de la saga protagonizada por Sylvester Stallone, en este caso Rocky III. Finalmente, le escuchamos gritar: "¡Español! ¡Español! ¡De España!".

Estas primeras imágenes llegan una semana después de la polémica por la decisión de Santiago Segura y su equipo de permitir que los fans de la saga vieran la película el fin de semana del 13 de marzo antes de compartir ningún tipo de información más, entre lo que se incluye un tráiler oficial u ofrecer pases de visionado para la publicación de críticas de la película en la prensa.

Para explicar los motivos de su decisión, el director y actor publicó en X: "Ese primer fin de semana, del 13 de Marzo, es para los fans de la saga. Creo que son ellos los que se merecen ver esta película en primer lugar.

Los que llevan años esperando, los que confían en que se lo van a pasar en grande con las nuevas burradas del personaje. Ese fin de semana verán la película sin que nadie se la cuente previamente, sin que les destripen cada cameo y les adelanten cada chiste. Comprarán ahora sus entradas, elegirán su cine, su sala y su fila favorita, sus acompañantes ideales y se prepararán para este festival de Torrentismo que se viene".

Y concluía: "En España no hay demasiada tradición de preventa para películas, más para conciertos y eventos deportivos. Pero aún así, les hemos pedido a los cines que empezarán un mes antes… que nadie interesado se pierda esta fiesta".

Hubo, claro, algunas voces de la prensa especializada que alzaron la voz ante lo que llamaron "una descortesía sin precedentes en el cine español". A esto, Segura contestó en la misma red social: "Lo de hacer algo sin precedentes me gusta, pero lamento que lo entiendas como una "descortesía", preferiría que lo entendieses como lo que es, una "deferencia" hacia los fans de la saga, que merecen ver este fin de fiesta como una gran sorpresa. En donde no conocen la sinopsis, no saben los actores y cameos que aparecen, no han visto mil tráilers y se encontrarán, tras más de una década, con el anormal de José Luis, intentando sorprenderles y dispuesto a proporcionarles unas buenas risotadas".