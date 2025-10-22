La Mostra de València celebra 40 años apostando por voces femeninas y homenajeando a Nanni Moretti

Con una programación renovada, más cercana al público, una presencia urbana ampliada y nuevos formatos, la Mostra de València festeja sus 40 años reafirmándose como el principal escaparate del audiovisual mediterráneo. La cita, que se celebra del 23 de octubre al 2 de noviembre, es ineludible para quienes entienden el cine como herramienta de conexión, cultura, crítica y transformación.

De esta manera, la sección oficial, que consta de 13 largometrajes, ofrece un variado mosaico de producciones de distintos países del arco mediterráneo: Grecia, Egipto, Turquía, Arabia Saudí, Túnez, Italia, Francia, Portugal y España. Todas ellas vivirán su estreno en nuestro país durante la competición.

Precisamente, dos de los títulos en liza por la preciada Palmera de Oro proceden de nuestra cinematografía. Por un lado, el documental Mariscal. La alegría de vivir, de la valenciana Laura Grande, que analiza las últimas décadas de la vida del conocido artista. Por otro lado, Pizza fritta, de Domingo de Luis, una coproducción con Italia a medio camino entre el documental y la ficción.

Las propuestas híbridas son un sello diferenciador de esta sección oficial, como demuestra la presencia de Orfeo, del italiano Virgilio Villoresi, que mezcla imagen real y animación para narrar la historia de un pianista que se enamora de una misteriosa mujer que desaparece en un reino sobrenatural.

También pugnará por los grandes premios una importante representación de voces autorales femeninas: la turca Gözde Kural con Cinema Jazireh, la egipcia Yomna Khattab con 50 meters, la tunecina Erige Sehiri con Promised Sky y la siria, afincada en Francia, Gaya Jiji con Piece of a Foreign Life.

Homenajes a Moretti, Carnicero y Bovaira

El festival dedica su apartado Focus al cineasta italiano Nanni Moretti, referente indiscutible del cine europeo contemporáneo, con la retrospectiva más completa de su obra realizada hasta la fecha en España, gracias al apoyo de La Filmoteca.

Así, se podrán ver títulos icónicos como Querido diario (1993), por el que recibió el Premio al Mejor Director en Cannes; La habitación del hijo (2001), Palma de Oro en Cannes; o su último trabajo, El sol del futuro (2023), donde vemos la mirada irónica y aguda del cineasta sobre temas como la política, la religión, la familia y el paso del tiempo.

Además, el festival otorgará este año su máxima distinción, la Palmera de Honor, a dos nombres clave en la producción cinematográfica: Sol Carnicero y Fernando Bovaira.

Sol Carnicero es una figura imprescindible de nuestro cine por sus innovaciones en la organización de rodajes durante las décadas de los setenta y ochenta, por su trabajo con directores como Luis García Berlanga, Pilar Miró o Jaime Chávarri, y por haber impulsado la Academia de Cine.

Por su parte, Fernando Bovaira, a través de MOD Producciones, se ha convertido en un pilar en la carrera de Alejandro Amenábar -que ofrecerá una charla durante el festival en el marco del XI Congreso Internacional de Música de Cine- y ha impulsado filmes como La lengua de las mariposas (José Luis Cuerda, 1999), Lucía y el sexo (Julio Medem, 2001) o Biutuful (Alejandro González Iñárritu, 2011).

Una imagen de 'La lengua de las mariposas'

Tanto Carnicero como Bovaira participarán en encuentros con el público durante el festival, en los que compartirán su experiencia profesional y su visión del cine.

En su 40 edición la Mostra llega, además, cargada de novedades. Para empezar, Sara Mansanet, subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales del Palau de la Música, debuta como directora del festival. También el programa se lanza a explorar otras geografías creativas a través de nuevas secciones.

Finestra se convierte en un escaparate para el cine valenciano actual, con títulos destacados, muchos de ellos candidatos a los próximos Premios Lola Gaos, otorgados por la Academia Valenciana del Audiovisual. Y Xaloc, que toma su nombre del viento siroco, releva a la tradicional sección informativa para dar paso a películas llegadas desde los márgenes pero con una mirada transformadora.

Entre los 8 títulos de Xaloc destacan filmes como La voz de Hind, de la directora tunecina Kaouther Ben Hania, Gran Premio del Jurado del Festival de Venecia, uno de los testimonios más estremecedores del genocidio palestino, o La Tour de glace, de la francesa Lucile Hadžihalilović, Oso de Plata en Berlín, una perturbadora relectura de La reina de las nieves de Andersen que convierte el cuento en un viaje onírico y sombrío.

'La voz de Hind'

También estarán en esta sección los nuevos trabajos de los siempre interesantes y ortodoxos cineastas españoles Ion de Sosa (Balearic), Pere Vilà i Barceló (Quan un riu esdevé el mar) y Lois Patiño (Ariel).

Cuarenta años de Mostra

Para conmemorar las cuarenta ediciones de la Mostra, la organización ha levantado dos sugerentes propuestas. Por un lado, la exposición Los carteles de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani (1980-2025), en la Galería del Tossal, recorre los carteles que han marcado su identidad visual, firmados por nombres como el propio Mariscal, Paco Roca, Carlos Berlanga y Ana Juan.

Y, por otro lado, el Ciclo 40 aniversario, que se celebrará en los cines ABC Park, ofrece una selección de veinte películas galardonadas con la Palmera de Oro, trazando también un recorrido cinematográfico por la historia del festival desde 1980 hasta hoy.

El certamen también pone en valor el mediometraje, un formato a menudo olvidado pero con un fuerte potencial narrativo. Lo hace, por una parte, con la recuperación e integración del festival La Cabina, que retoma su actividad tras dos años de ausencia.

Y, por otra, con la proyección de +10k como broche final de celebración de la Mostra. Un mediometraje de la cineasta e investigadora Gala Hernández López, estrenado en la Quincena de Cineastas de Cannes, que se adentra en los imaginarios digitales de una generación atrapada entre la precariedad y la promesa del éxito online.

'+10k'

El festival, además, se expande tanto en programación como en territorio. La Mostra no solo mira este año al mar, sino que lo abraza. Por primera vez, el emblemático edificio Veles e Vents acogerá el Foro València Film Afers, un espacio de encuentro para impulsar la coproducción y financiación de proyectos dentro del sector audiovisual mediterráneo. A él se suma La Mutant, que albergará conciertos y eventos lúdicos, subrayando el carácter festivo de esta edición.

Junto a sus sedes habituales de exhibición—cines Babel, Filmoteca, Palau de la Música — el festival regresa al centro de València con sesiones en los cines ABC Park, consolidando su presencia urbana y su vocación de encuentro directo con el público.

El telón de la Mostra se alzará con La cena, del veterano director Manuel Gómez Pereira, quien firma una comedia dramática ambientada en la posguerra española, basada en una obra de José Luis Alonso de Santos y con un reparto de lujo: Mario Casas, Alberto San Juan, Elvira Mínguez, Antonio Resines y Asier Etxeandia.

Por último, entre las proyecciones especiales encontramos La Ruta Vol. 2: Ibiza, segunda entrega de la serie protagonizada por Àlex Monner, y El canto de las manos, documental sobre tres músicos sordos de Venezuela con el que debuta en la dirección la actriz española María Valverde.