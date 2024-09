Muere la actriz Maggie Smith, conocida por su papel en 'Harry Potter' y 'Downton Abbey', a los 89 años

La actriz Maggie Smith, conocida por las películas de la saga Harry Potter y la serie Downton Abbey, ha fallecido a la edad de 89 años, según ha informado su familia en un comunicado. "Con gran tristeza tenemos que anunciar la muerte de Dame [título de dama, equivalente al sir masculino] Maggie Smith", han escrito sus hijos Toby Stephens y Chris Larkin, también actores.

"Falleció en paz en el hospital a primera hora de la mañana del viernes 27 de septiembre. Persona muy reservada, al final estuvo con sus amigos y su familia. Deja dos hijos y cinco nietos que están destrozados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela".

"Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al maravilloso personal del Chelsea and Westminster Hospital por sus cuidados y su amabilidad sin límites durante sus últimos días", añade la familia. "Les agradecemos todos sus amables mensajes y su apoyo y les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos".

Maggie Smith en el papel de la profesora Minerva McGonagall en la serie de películas de 'Harry Potter'

Margaret Natalie Smith nació en Ilford, Inglaterra, en 1934. Desde muy pequeña mostró interés por las artes y se formó en la Oxford Playhouse School. Su carrera despegó en los teatros del West End de Londres, y empezó a consolidarse gracias a su participación en varias obras de Shakespeare. Por aquellos años también se inició en el mundo del cine, y en 1958 obtuvo su primera nominación al BAFTA con el melodrama Nowhere to Go.

En 1963, Laurence Olivier le ofreció el papel de Desdémona en el montaje de Otelo que él mismo protagonizaba en el National Theatre. Dos años después, el elenco original participó en la adaptación de la obra a la gran pantalla, y Smith fue nominada al Oscar.

En su faceta teatral, Smith siguió destacando durante años en producciones clásicas de la Royal National Theatre y la Royal Shakespeare Company.

Con una presencia imponente ante la cámara y capaz de desenvolverse con soltura tanto en el drama como en la comedia, Smith ganó ocho premios BAFTA y dos premios Oscar a lo largo de su carrera, el primero por su papel en The Prime of Miss Jean Brodie (Los mejores años de Miss Brodie, 1969) y el segundo gracias a California Suite (1978).

Los mejores años de Miss Brodie, dirigida por Ronald Neame, cuenta la historia de Jean Brodie (Maggie Smith), una profesora de una escuela para niñas en Edimburgo durante los años 30, cuyo enfoque educativo desafía las normas establecidas. Brodie imparte lecciones poco convencionales, utilizando como ejemplo a figuras como Mussolini, a quien idolatra, y moldeando a sus estudiantes según su visión personal. La complejidad del personaje, tan lleno de aristas, le valió a Smith el Oscar a mejor actriz protagonista.

En 1978, Smith recibió su segundo Oscar, esta vez como actriz de reparto, por su papel en California Suite, bajo la dirección de Herbert Ross y con guion adaptado de Neil Simon, autor de la pieza teatral homónima. La película es una comedia dramática que narra varias historias interconectadas que tienen en común el hotel donde se desarrolla. En el filme Smith interpretó a Diana Barrie, una actriz británica precisamente nominada a un Oscar que enfrenta problemas en su matrimonio con su esposo, Sidney (Michael Caine). La historia de la pareja girará entonces en torno a las inseguridades de la mujer.

Regreso a la fama

En las últimas décadas, Maggie Smith se convirtió en un rostro muy popular para las nuevas generaciones de espectadores, gracias a su papel como la entrañable pero firme profesora Minerva McGonagall en la saga de películas inspiradas en las novelas de Harry Potter, de J. K. Rowling.

También destacó su papel en la serie Downton Abbey, por la que ganó múltiples premios, incluidos varios Emmy y un Globo de Oro. En ella interpretó a la mordaz Violet Crawley, la condesa viuda de Grantham. A la serie se sumó también un largometraje, estrenado en 2019.

Hugh Bonneville, quue coprotagonizó la serie con Smith, ha dado el pésame públicamente a la familia, la ha definido como "una verdadera leyenda de su generación" y ha afirmado: "Cualquiera que haya compartido escena con Maggie dará fe de su aguda mirada, su agudo ingenio y su formidable talento".

Otra de sus películas más destacadas es A Room With a View (Una habitación con vistas, 1985), donde interpretaba a la dama de compañía de una joven inglesa que viajaba a Florencia y que interpretaba Helena Bonham Carter. Por aquel papel, Smith fue nominada al Oscar y al Globo de Oro.

Además de sus dos premios Oscar, a lo largo de su carrera Maggie Smith fue reconocida con numerosos galardones, incluido el título de Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico en 1990 y el Premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) por su contribución al cine y la televisión.