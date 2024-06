La productora María Zamora, Premio Nacional de Cinematografía 2024

María Zamora ha sido galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía, correspondiente al año 2024, a propuesta del jurado reunido hoy. Este premio, concedido anualmente por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha querido reconocer a la productora por “su apoyo al cine independiente y arriesgado. En su trayectoria, María Zamora ha fortalecido la presencia del cine independiente español en el mercado internacional, incidiendo en miradas sensibles y diversas”.

Además, el jurado ha destacado que María Zamora “en 2023 obtuvo la Concha de oro de San Sebastián a la película O corno, así como su implicación en múltiples producciones que consiguieron ocho nominaciones a los Premios Goya de 2024”.

Zamora nació en Valencia en 1976. Estudió Administración y Dirección de Empresas y un Master en Gestión de Producción Audiovisual en la Universidad de Valencia. Arrancó su trayectoria en el mundo del audiovisual en el año 2000, como ayudante de producción en programas de Canal 9 y ejerció la misma labor en la Mostra de Valencia.

En 2001 pasaría a trabajar en Avalon Productions, con sede en Madrid, pasando a ser directora de producción y productora asociada en distintos proyectos. En mayo de 2007, pasó a ser socia fundadora de Avalon PC donde ejerció como Productora Ejecutiva.

['Un año difícil': algo bastante mejor que "la comedia francesa del año"]

Durante estos años, apoyo los primeros trabajos de cineastas que han hecho una importante carrera posteriormente. En 2004 produce su primer cortometraje, Física II, de Daniel Sánchez Arévalo. A Daniel Planell, Beatriz Sanchís y Carla Simón, les produce sus primeras películas: La vergüenza (2009), Todos está muertos (2014) y Verano 1993 (2017), respectivamente.

Esta última se convierte en su primer pequeño gran éxito, ya que recibió el premio a la mejor ópera prima del Festival de Berlín, conquistó la Biznaga de Oro en Málaga y le brindó a Simón el Goya a la mejor dirección novel. La película, además, fue seleccionada como representante de España en la 90.ª edición de los Premios Óscar en la categoría Mejor película de habla no inglesa, aunque no entró entre las finalistas.

Zamora también ejerció como productora ejecutiva en otros hits del cine independiente español como La mujer sin piano (Javier Rebollo, 2009), María (y los demás) (Nely Reguera, 2016), Libertad (Clara Roquet, 2021), y los documentales Apuntes para una película de atracos (Elías León Siminiani, 2018) y My Mexican Bretzel (Nuria Giménez Lorang, 2019).

En 2021 fundó junto a Enrique Costa Elastica Films, donde ha seguido sacando adelante proyectos con esas "miradas sensibles y diversas", apostando por las directoras mujeres en muchas ocasiones y también por óperas primas.

Su primera película con esta productora, Alcarràs (2022), de nuevo con Carla Simón, es historia de nuestro cine. Ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín, el quinto para España, el primero en casi 40 años, convirtiéndose Simón en la primera mujer española en lograrlo y consiguiendo el primer gran galardón europeo para un filme hablado en catalán.

Produjo, más tarde, O corno (2023), de Jaione Camborda, Concha de Oro a la Mejor película del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2023. También Creatura, de Elena Martín Gimeno (2023), con cuatro nominaciones a los Goya, premiada en Cannes, y Matria (2023), la ópera prima de Álvaro Gago, con dos nominaciones a los premios de la Academia de Cine.

En 2024 está trabajando en los nuevos trabajos de Carla Simón (Romería), Carlos Marqués-Marcet (Polvo serás), Mar Coll (Las madres no), Paula Ortiz (Hildegart) y en el debut en la dirección de Marta Nieto (La mitad de Ana).

Además, va a debutar en la televisión con la adaptación de Esa maldita pared, escrita por Flako, el protagonista de Apuntes para un película de atracos, en la que participan Isaki Lacuesta, Isa Campo y Raúl Arévalo. Además adaptará a TV la novela de Manuel Jabois, Miss Marte.

Es miembro de la European Film Academy (EFA, Academia de Cine Europea), de la junta directiva de AECINE (Asociación de productoras de Cine Independiente) y licenciada y coordinadora nacional en EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs).

['Back to Black': fulgor, pasión y caída de Amy Winehouse]

También ha ejercido de Presidenta del jurado Horizontes Latinos en Festival San Sebastián 2021 y miembro del jurado de la Semana de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Cannes de 2022.

El Premio Nacional de Cinematografía recompensa la aportación más sobresaliente en el ámbito cinematográfico español, puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra hecha pública o una labor profesional desarrollada durante el año 2023, o, en casos excepcionales debidamente motivados, se otorga como reconocimiento a una trayectoria profesional.

El galardón, que el ministro de Cultura entrega habitualmente en el marco del Festival de San Sebastián, reconoció en su pasada edición a Carla Simón, uniéndose a una amplia lista de personalidades de la cinematografía española, entre quienes se encuentran Penélope Cruz, José Sacristán, Isabel Coixet, Antonio Banderas o Fernando Trueba, entre otros.

El jurado ha estado presidido por Ignasi Camós Victoria, director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), y como vicepresidente ha actuado Camilo Vázquez Bello, subdirector general de Promoción y Relaciones Internacionales del ICAA.

Como vocales han actuado Juan Vicente Córdoba Navalpotro, a propuesta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España; Josep Gatell Castro, a propuesta de Autores Literarios de Medios Audiovisuales; Daniel Grao Valle, a propuesta de la Unión de Actores y Actrices; Paula Palacios Castaño, a propuesta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA); Desiré de Fez Martín, Susana Herreras Casado y Ariadna Cortés Prió, a propuesta del ICAA; y Carla Simón Pipo, galardonada en la convocatoria anterior.