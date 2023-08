Los hermanos Philippou: "Nos hemos inspirado en la naturaleza depredadora de los retos virales"

En marzo de 2016, los gemelos australianos Danny y Michael Philippou (Adelaida, 1992) conocieron a George Miller en un taller organizado por Google y Screen Australia. El creador de la saga Mad Max les aseguró que de pertenecer a la generación Z habría partido mano como cineasta en YouTube. Exactamente como ellos. En 2013, los hermanos abrieron un canal llamado RackaRackadonde empezaron a subir vídeos violentos, tontorrones, temerarios y divertidos que han llegado a registrar más de mil millones de visitas.

"Antes, cuando querías llamar la atención como creador y que la gente te viera, rodabas un cortometraje, mientras que ahora puedes presentarte al mundo de manera mucho más fácil a través de un vídeo en internet. Es el paso natural para forjarte una voz distintiva", desarrollaba Michael durante la Berlinale, donde la dupla presentó su ópera prima como directores, Háblame.

Su debut llega a nuestros cines este viernes, 11 de agosto, con el runrún de ser la película de terror del año, alimentado por las excelentes críticas recibidas en el festival de Sundance, el respaldo de la productora de Babadook (Jennifer Kent, 2104), Causeway Films y la caja de resonancia de una base de fans de 6,7 millones de centenials.

Pregunta. Su película sustituye la ouija por un apretón de manos para invocar a seres del más allá. ¿Cuánto le debe esta actualización del subgénero a los saludos durante la pandemia?

Danny. (Risas) La idea surgió antes de la crisis sanitaria. Toda la película trata sobre las conexiones entre las personas y el poder que puede tener el contacto físico. A los 16 años tuve un accidente automovilístico y acabé en el hospital. Sufrí graves lesiones en la cabeza y pensaron que podía haberme fracturado la columna vertebral. Sentía tanto frío... Me aplicaban compresas calientes, me cubrían con mantas, pero no podía dejar de temblar. Mi hermana entró, me sostuvo la mano y el temblor se detuvo. El contacto de una persona querida hizo que parara. De ahí que las manos sean tan significativas a lo largo de la película.

[Kristin Gore y Damian Kulash: "El capitalismo no está configurado para que las mujeres triunfen"]

P. ¿Cuánto tiene que ver esta película con la tendencia a los retos virales entre adolescentes?

Danny. Nos hemos inspirado en la naturaleza depredadora de ese tipo de juegos, donde hay un trasfondo sombrío. Por un lado tienes el lado inocente, que es el de los desafíos de los más jóvenes en TikTok, pero luego, a medida que se hacen mayores, hay versiones más oscuras e incluso lesivas. Había un reto llamado Ballena Azul que animaba a los niños a lastimarse. O Tipe Pole Challenge, que consistía en masticar pastillas de detergente con sabor a fruta como si fueran caramelos.

P. Háblame ha sido definitiva como un cuento de fantasmas para la generación del video viral. ¿Están de acuerdo?

Michael. Formamos parte de una generación en la que impera YouTube, así que está presente en la película. Nuestra intención, sin embargo, no era crear un fenómeno social viral, pero el mundo es así ahora y un cuento moderno de terror tiene que reflejarlo.

Danny. Hoy en día existe una obsesión mórbida por lo paranormal. A la gente le entusiasma leer sobre asesinos en serie y sobre el tablero de la ouija. Y, en paralelo, las redes sociales han impactado mucho a los adolescentes. Las tasas de depresión han aumentado por un uso abusivo.

"Nuestra intención era trenzar el drama con el cine de género"

P. A diferencia de sus trabajos en YouTube, la película evita servirse del formato vertical o de recursos que plasman la comunicación en línea, como reproducir conversaciones de WhatsApp en la pantalla. ¿Era una forma de distinguir este trabajo de sus vídeos previos?

Michael. Nuestros vídeos en YouTube siempre han sido muy rápidos y destinados a un público específico, joven y masculino. La experiencia nos ha servido para probar efectos de maquillaje y escenas de riesgo y para experimentar con efectos visuales, pero nunca nos hemos expresado de una manera personal. Con la película hemos podido tomarnos tiempo, generar una atmósfera y crear un estilo propio. Así que aunque la película tiene la energía y el estímulo de YouTube, efectivamente, existe fuera del canal.

Danny. Las redes sociales que empleamos para comunicarnos, como Snapchat, están presentes, pero no queríamos poner todo el foco en ellas. Pero, piénselo, si hoy en día se rodase El exorcista, ¿qué aspecto tendría?

Michael. Todo el mundo estaría hablando de lo que le sucede a Regan [la niña interpretada por Linda Blair], todos la grabarían y compartirían los vídeos en redes. Queríamos rodar una película de la manera más realista, natural y actual posible.

Escena de 'Háblame'.

P. En el pasado han tenido algunos problemas por la inclusión de escenas violentas muy gráficas. ¿Las han evitado para no complicarse la vida más de lo necesario en su debut como directores y alcanzar a una audiencia más global?

Michael. Hay violencia, pero está mucho más medida que en YouTube. Siempre nos gusta trabajar con efectos y rodar escenas controvertidas de lucha. Es tan divertido... Hemos estado trabajando con unas maquilladoras increíbles y hemos dado con formas geniales de simular sangre. Pero no teníamos intención de ser provocativos o de glorificar la violencia, sino de servirnos de esos momentos para mostrar visualmente las consecuencias de lo que estos adolescentes están haciendo.

Danny. No queríamos que fuera cine de explotación, mientras que nuestras cosas de YouTube siempre han sido un más difícil todavía, todo muy divertido y emocionante. Aquí, en cambio, queríamos sacar el mayor partido posible a lo que habíamos aprendido y encontrar la forma adecuada de contar las cosas.

Michael. Esa violencia loquísima es algo que la gente que está suscrita a nuestro canal esperaría, pero las películas que nos gustan son muy diferentes de lo que hacemos en YouTube. Todo el mundo espera que nos chifle el cine de acción mainstream, pero para nada. Nos gustan los dramas extranjeros. Una de mis películas favoritas es el drama ruso El regreso (Andréi Sviáguintsev, 2003). Estoy enamorado de su atmósfera, de la relación entre estos dos niños con su padre. Mi serie favorita de todos los tiempos es En terapia, que trata sobre un terapeuta que habla con sus pacientes. Podría verla en bucle. Me gustan estas pequeñas contradicciones humanas, el estudio del comportamiento de las personas. De modo que nuestra intención era trenzar esos elementos dramáticos con el cine de género. Es una película de terror con un núcleo emocional.

Danny. De esta manera podemos llegar a diferentes grupos demográficos, por un lado funciona como un drama independiente y, por otro, es una película de terror. Queremos hacer cine como Memorias de un asesino (Bong Joon-ho, 2003), que trabaja el thriller y la comedia y salta de una emoción a otra, pero así y todo, da la sensación de funcionar como un todo.

'Háblame' es una película de terror con un núcleo emocional

P. Así y todo, ¿quiénes son sus maestros del género?

Michael. Los directores de películas que superan la prueba del tiempo. Por ejemplo, La cosa (1982) de John Carpenter, que el público joven puede ver hoy y aguanta, mientras otras de hace 10 años, atiborradas de efectos especiales, no.

Danny. O películas como El sexto sentido (M. Night Shyamalan, 2000) o El exorcista (William Friedkin, 1973), donde la madre resulta realista, porque busca una explicación lógica y lleva a la niña a ver a médicos. La primera parte de estas dos películas no se sienten como cine de terror.

P. Tienen una gran base de fans que probablemente va a estrenarse en los cines con su ópera prima. ¿Creen que este tipo de trasvases de talento desde canales como YouTube o Twitch puede ayudar a los cines en este difícil momento?

Danny. Significaría mucho para nosotros que nos dieran 90 minutos de su tiempo.

Michael. Ójala hayamos forjado una relación de confianza tal que los lleve a ir al cine, porque amamos la experiencia en gran pantalla, pero no tenemos como objetivo producir contenidos que la gente joven quiera ver.

[Joe y Anthony Russo, los hermanos más taquilleros de Hollywood: "Nos gusta contar historias ambiciosas"]

P. Siempre que pensamos en hermanos directores nos vienen a la cabeza los Coen o los Dardenne, pero en su caso no solo son hermanos, sino gemelos idénticos. ¿Qué papel juega esa condición en el desempeño cómplice de su trabajo?

Danny. Es como si los dos supiéramos lo que ambos queremos... Parece que compartamos un poco del cerebro del otro.

Michael. Los aspectos en los que podemos tener un conflicto son realmente menores, como los efectos de sonido, la duración de una escena, elegir una toma u otra... Pero la visión general es la misma. De hecho, no puedo imaginarme rodar en solitario... Los tándems de hermanos directores somos como un cheat code (un código, método o dispositivo utilizado por los jugadores de videojuegos para avanzar de nivel): cuando trabajas en la creación siempre hay fuerzas externas que tratan de tirar de ti, pero al tener un hermano para compartir la carga resulta más fácil mantenerte fiel a tu visión. Así que mis felicitaciones a los directores solistas (carcajadas de los dos).

P. He leído que hay una biblia, de modo que la película podría tener una o más secuelas.

Michael. Sí, tenemos un gran documento de mitología sobre cómo funciona la mano, lo que significa. Lo insinuamos un poco en la película. Tengo 50 páginas de una secuela. No la he terminado. Ya veremos.

Sigue los temas que te interesan