Muere la escritora Michela Murgia, influyente voz de las letras italianas, a los 51 años

La escritora italiana Michela Murgia ha fallecido este jueves por la tarde a los 51 años de edad por un cáncer de riñón irreversible que ella misma anunció en mayo. Murgia es una de las intelectuales más destacadas de país y una voz influyente dentro de las letras italianas.

Murgia (Cabras, Cerdeña, 1972) fue escritora, dramaturga, ensayista y columnista sarda, aunque antes ejerció como profesora de religión y directora de una central termoeléctrica, entre otros oficios. En 2014 se presentó para ser candidata a la presidencia de su región natal, aunque no lo logró.

Su carrera literaria comenzó en 2006, con la publicación de su primera novela, Il mondo deve sapere, una historia tragicómica sobre el mundo de los locutorios que comenzó como un blog y que acabó inspirando la obra de teatro homónima y la película Tutta la vita davanti (2008).



De formación católica y muy vinculada a sus raíces sardas, en 2008 apareció Viaggio in Sardegna. Su libro más importante, Acabadora, se publicaría dos años antes. Esta obra trata sobre la eutanasia y la adopción en los años 50 que le valió el reconocimiento del público y la crítica, con ella ganó varios premios.



Después llegó Ave Maria (2011), una reflexión sobre la mujer y la Iglesia. Le sucedieron obras como L'incontro (2012), L'ho uccisa perché l'amavo. Falso! (2013), Chiru' (2015) y Futuro interiore (2016).



Mientras su carrera literaria se afianzaba, Murgia se convirtió en una voz importante de la cultura italiana, plasmando una visión diferente para promover la igualdad de género o la lucha contra el fascismo. En 2019, la editorial Seix Barral publicó su ensayo Instrucciones para convertirse en fascista, un falso manual en el que reflexionaba sobre el auge de los movimientos de corte neofascista, por qué la gente se siente atraída de manera creciente hacia ellos y llamaba la atención ante el riesgo de subestimarlos.

"Sólo espero morir cuando Giorgia Meloni ya no sea primera ministra, porque el suyo es un gobierno fascista"

En una entrevista a la Agencia Efe llegó a asegurar que el fascismo vence "cuando consigue ponerte en la boca sus palabras, no cuando llega al gobierno", mientras que al anunciar su enfermedad dijo: "Sólo espero morir cuando Giorgia Meloni ya no sea primera ministra, porque el suyo es un gobierno fascista".



Además, hace unos días afirmó que Italia vive "bajo el régimen fascista", al criticar al alcalde de una localidad fronteriza con Francia por establecer un servicio de vigilancia para impedir el acceso de los migrantes al cementerio.



En 2022 escribió God Save the Queer, un ensayo sobre uno de los temas que más le "tocó" en sus últimos años, hasta el punto de dar a conocer a su "familia queer", formada por las personas más cercanas y con los que compartía una casa a las afueras de Roma, donde se casó con Terenzi.



Uno de ellos fue el escritor Roberto Saviano, que la despidió en las redes sociales con un emotivo mensaje junto a una foto sonriente de Murgia: "Pero mi amor no muere".

Sigue los temas que te interesan