Muere William Friedkin, director de 'El exorcista', a los 87 años

William Friedkin, uno de los padres del llamado nuevo cine americano, uno de los grandes renovadores del neo-noir y director de películas tan influyentes como El exorcista, ha muerto a los 87 años en Los Ángeles, según ha confirmado su mujer y uno de sus antiguos productores. El cineasta, siempre a la estela de los Coppola, Spielberg y Scorsese, ganó un Óscar en la categoría de Mejor dirección por otro de sus grandes filmes, The French Connection.

Friedkin nació en Chicago en 1935 y comenzó su carrera en 1962 haciendo trabajos para televisión, entre otros, en la serie Alfred Hitchcock presenta, para la que dirigió alguno de sus capítulos. En cine su primera película fue Good Times, de 1967, un musical protagonizado por Cher y Sonny Bono y destrozado por la crítica. "He hecho mejores películas, pero nunca me divertí tanto", bromearía.

No fue hasta 1971 cuando el nombre de William Friedkin saltó a la fama al dirigir la magistral The French Connection, thriller policiaco protagonizado por Gene Hackman, Fernando Rey y Roy Scheider. Sobre la elección del intérprete español aseguraría que no era el primero de su lista: "Buscaba a otro actor pero al final lo elegimos a él por error. En realidad queríamos a Francisco Rabal, pero en esos momentos no estaba disponible y, además, no hablaba inglés. Así que mi director de casting decidió contratar a Fernando Rey, que resultó ser un espléndido actor y un auténtico regalo para la película".

Tras ese éxito llegaría en 1973 la obra maestra del cine de terror El exorcista, basada en la novela de William Peter Blatty, quien se encargó a su vez del guion, y que ha cumplido este año medio siglo. "Podría volver a estrenarse hoy y volvería a funcionar. Habla sobre las dudas de la fe, es una historia ajena al paso del tiempo porque trata temas que cada día se plantea el ser humano", explicó en 2009 al recoger un premio.

Desde entonces su carrera ha pasado bastante desapercibida realizando principalmente proyectos personales de escasa trascendencia y otros de encargo. Entre sus últimos trabajos están Jade con David Caruso y Linda Fiorentino, y Bug (2006) con Ashley Judd. Tuvo un breve matrimonio con la actriz francesa Jeanne Moreau (1977-79).

