D'A Film Festival: el cine de autor estalla en Barcelona

La decimotercera edición del D'A Film Festival de Barcelona se celebrará del 23 de marzo al 2 de abril, atendiendo al cine independiente y de autor del momento, con películas que han triunfado en los grandes festivales internacionales y apuntando el radar a los directores y directoras más emergentes. Diez días dedicados a recorrer la cinefilia contemporánea que se desarrollarán en el CCCB —Teatre, Hall y Auditori—, en los Aribau Multicines, el Zumzeig y la Filmoteca de Cataluña.

La inauguración correrá a cargo de Emmanuel Mouret con Crónica de un amor efímero, protagonizada por Vincent Macaigne (Irma Vep, Médico de noche). Tanto el actor como el director visitarán el festival para presentar su película. La gran sensación del cine español en lo que llevamos de año, 20.000 especies de abejas, ópera prima de Estibaliz Urresola, será la protagonista de la clausura. La película participó en la sección oficial de la Berlinale, donde ganó el Oso de Plata a la mejor interpretación, para su joven protagonista, Sofía Otero.

Los grandes nombres

Fiel a su cita con el festival, el prolífico director coreano Hong Sang-soo presenta Walk Up, protagonizada por Kwon Haehyo, su álter ego habitual en pantalla. Además, el siempre polémico Paul Schrader regresa con El maestro jardinero, filme estrenado mundialmente en la Biennale de Venecia y protagonizado por Joel Edgerton y Sigourney Weaver, con el que el veterano guionista de Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) cierra una particular trilogía dedicada al perdón y la redención, junto a El reverendo (2017) y El contador de cartas (2021).

Joel Edgerton y Quintessa Swindell en 'El maestro jardinero'

El cine francés sigue siendo uno de los caladeros inexcusables del cine de autor contemporáneo y de ahí proceden la nueva película de Christophe Honoré, Dialogando con la vida, protagonizada por Juliette Binoche, Vincent Lacoste y Paul Kircher (premio al mejor intérprete en San Sebastián); La gran juventud de Valeria Bruni Tedeschi, protagonizada por Louis Garrel y un elenco de jóvenes actores en estado de gracia; o Bowling Saturne de Patricia Mazuy, una de las diez mejores películas del año para Cahiers du Cinéma.

El D’A Film Festival también repasa el gran momento del cine portugués con el nuevo trabajo de Rita Azevedo Gomes, El trío en mi bemol, una película metacinematográfica que parte de la obra de teatro del mismo título escrita por Eric Rohmer, y el último filme de João Pedro Rodrigues, Fuego fatuo, ganador del Gran Premio del Jurado en el Festival de Sevilla y en el que el director de El ornitólogo presenta un musical alocado.

Dos francotiradores del cine autoral también comparecen en Barcelona. Por un lado, Lav Diaz con When the Waves Are Gone, un thriller vibrante con el marco de fondo de una Manila sacudida por la corrupción y la violencia; por otro lado, Kirill Serebrennikov, el más disidente de los directores rusos, enfrentándose al tabú de la homosexualidad de uno de los intocables mitos de la cultura rusa en La mujer de Chaikovski.

Además, Mark Cousins trae otra lección de cine con Marcia su Roma, donde se adentra en la memoria histórica; y Alexander Sokurov presenta un nuevo ejercicio de cine y filosofía con Fairytale, donde reúne a las figuras de Hitler, Mussolini y Stalin a las puertas del cielo.

Una imagen de 'Fairytale', de Sokurov

De la productora argentina El Pampero Cine llegan dos de los eventos cinéfilos del año: Clorindo Testa de Mariano Llinás, el director de la película de culto La flor y coguionista de Argentina 1985, y la nueva película de Laura Citarella, Trenque Lauquen, 260 minutos desbordantes que van de la comedia romántica al relato detectivesco en una obra que impresionó a su paso por Venecia y San Sebastián.

Joanna Hogg y Celine Sciamma, en el foco

El festival dedica su Focus a uno de los grandes nombres del cine europeo, la directora británica Joanna Hogg, autora de una filmografía corta pero convertida en un nombre imprescindible del cine contemporáneo. Se presentará su última película, La hija eterna, protagonizada por su amiga Tilda Swinton, cómplice de muchas de sus aventuras fílmicas desde el corto Caprice (1986), trabajo de graduación de la directora.

Hogg explora las relaciones personales de forma poética y profunda, pero bajo una apariencia exquisita, íntima y delicada, su cine está recorrido por corrientes subterráneas cargadas de ironía y autoconciencia. Entre sus filmes más destacados, en el Focus que le dedica el D'A Film Festival con la colaboración de la Filmoteca de Catalunya, se verán Exhibition (2013), The Souvenir (2019) y The Souvenir II (2021).

Además, nace el Premio D'A, que se concederá anualmente y que reconoce la trayectoria de un cineasta comprometido con la autoría y el cine independiente. El primer Premio D'A lo recibirá la directora francesa Céline Sciamma, autora de una filmografía que incluye títulos como Girlhood, Tomboy o Petite maman y ha sido galardonada con el premio al mejor guión en Cannes 2019 y en los EFA por Retrato de una mujer en llamas y con César al mejor guión por Mi nombre es Calabacín.

Desde su debut con Naissance des pieuvres, su obra se ha revelado como un retrato poliédrico y luminoso de universos femeninos diversos, lejos de dictados normativistas y de excesos discursivos. Aprovechando su visita al D'A 2023, la cineasta ofrecerá una masterclass dirigida a estudiantes de cine, pero abierta al público general.

Talent y un impulso colectivo

La sección Talents está inserta en el ADN del festival, dedicada a novísimos directores y directoras con un máximo de dos largometrajes en su filmografía, que este año presentará catorce películas procedentes de Colombia, Reino Unido, Túnez, Suiza, Alemania, Marruecos, Japón, Francia, Angola, Portugal, EE.UU. y España.

Destacan Blue Jean, de Georgia Oakley, una de las sensaciones indies del cine británico; La jauría, de Andrés Ramírez Pulido, Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes; Plan 75, del japonés Chie Hayakawa, Mención Especial del Premio Cámara de Oro de Cannes, Nação Valente, del portugués Carlos Conceição, premiado en Locarno; Foudre, el impactante debut de Carmen Jaquier; o Runner, de la directora estadounidense Marian Mathias, Premio Especial del Jurado en el último Festival de San Sebastián.

'Naçao Valente'

Por último, la sección Un Impulso Colectivo, que apoya al cine independiente español, hecho desde los márgenes, normalmente de la mano de autores jóvenes que exploraban nuevas formas narrativas y estéticas, innovadoras y arriesgadas, presenta nuevos trabajos de directores como Alba Cross (Alteritats), María Anton Cabot (Sóc vertical però m’agradaria ser horitzontal), Julián Génisson (Inmotep), Burnin’ Percebes (El fantástico caso del Golem) y Velasco Broca (Alegrías riojanas).

Además, la música vuelve al D’A Film Festival con un ciclo de Conciertos Audiovisuales con el estreno catalán de dos propuestas producidas por la Filmoteca Española. Por un lado, J de Los Planetas, presentará en directo el espectáculo Plena Pausa donde musica piezas seleccionadas del archivo inédito de Iván Zulueta, el mítico director de Arrebato, acompañado de 107 Faunos y Srta. Trueno Negro.

Por otra parte, Refree musicará La aldea maldita (Florián Rey, 1930), considerada la primera obra maestra del cine español. La Filmoteca Española se encargó de la restauración del filme, del que había existido una versión sonora que se perdió.

