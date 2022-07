'Delante de ti', detrás de Hong Sang-soo

Desde su irrupción en el panorama cinéfilo a finales de la década de 1990, Hong Sang-soo (Seúl, 1960) se ha convertido en el cineasta más prolífico y reputado de Corea del Sur. Es posible que ninguna de sus películas haya gozado del impacto mediático que cosecharon Old Boy, de Park Chan-wook –que dio a conocer al mundo la fuerza del cine de género coreano en el Festival de Cannes de 2003–, Pietà, de Kim Ki-duk –ganadora del León de Oro de Venecia en 2012– o, por supuesto, la oscarizada Parásitos de Bong Joon-ho.

Sin embargo, ningún otro cineasta surcoreano puede vanagloriarse de presentar cada año una o varias de sus obras en los grandes festivales europeos. En el año 2017, Hong fijó un récord difícil de superar cuando presentó, en la Berlinale, la memorable En la playa sola de noche, y en Cannes no una sino dos nuevas películas: The Day After y La cámara de Claire, con Isabelle Huppert.

El frenesí creativo de Hong Sang-soo puede considerarse el fruto de su austera, eficiente y singularísima praxis fílmica, que se ajusta como anillo al dedo al interés del cineasta por los relatos de corte intimista. Como ha explicado en varias ocasiones, Hong despierta cada día de rodaje hacia las tres de la mañana y se pone a escribir las largas escenas que rodará ese mismo día.

Rodaje de guerrilla

La tarea le suele ocupar unas cuatro o cinco horas y, hacia las diez de la mañana, el cineasta les entrega los diálogos a sus actores, que tienen una hora aproximadamente para memorizarlos antes de comenzar la filmación. Lo extraordinario del caso es que, en manos de Hong, este atropellado e instintivo método de trabajo –en el que confluyen el work in progress, la escritura casi automática y un rodaje de guerrilla– ha dado pie a uno de los proyectos más autoconscientes y meditativos del cine de las últimas décadas.

Ahora, en Delante de ti –una película de 85 minutos formada por apenas una decena de secuencias– Hong vuelve a demostrar su talento para la disección de las esperanzas y angustias humanas.La ficción, que transcurre a lo largo de un único día, aborda el drama vital de una mujer mayor que regresa a Corea, tras un largo periplo por Estados Unidos, para reencontrarse con su hermana y su sobrino. Como es la norma en el cine de Hong, Delante de ti se estructura a partir de extensas escenas dialogadas en las que los personajes exponen a sus allegados, en un tono entre distendido y confesional, sus anhelos y temores.

De este modo, se genera una suerte de ordenado, homogéneo y naturalista tapiz fílmico –a la manera de Yasujiro Ozu– del que van surgiendo giros dramáticos y gestos abruptos, pequeñas rupturas por las que se infiltra en la película el germen del artificio y la abstracción (Hong ha explicado que su principal referencia artística es la pintura de Paul Cézanne).

Así, por ejemplo, una plácida charla entre dos hermanas, que comparten un momento de complicidad en un escenario bucólico, puede convertirse, sin previo aviso, en un duro intercambio de reproches. Se diría que Hong es capaz de imbricar la ligereza hedonista del cine de Éric Rohmer con la gravedad existencialista de Ingmar Bergman.

Otro de los intereses de Hong ha sido la experimentación con estructuras narrativas escindidas, basadas en la repetición con variaciones, una idea que alcanzó su cénit en la magistral Ahora sí, antes no, ganadora del Festival de Locarno de 2015.

Lee Hye-Young y Cho Yun-Hee

En los últimos años, y como demuestra Delante de ti, Hong se ha desmarcado ligeramente de sus ensayos estructuralistas, ofreciendo relatos más fluidos, centrados en identidades fuertes, mayormente femeninas. El origen de este giro en la trayectoria de Hong –cuya filmografía temprana se había centrado en el análisis de las neurosis masculinas– debe buscarse en Ahora sí, antes no, que fue la primera película en la que contó con su actual musa y pareja, la actriz Kim Min-hee, protagonista absoluta de los mejores filmes de Hong: En la playa sola de noche y La mujer que escapó.

Aunque Kim no aparece en pantalla en Delante de ti –sí figura en los créditos como directora de producción–, el drama femenino constituye el eje vertebral de una trama, mínima, donde una mujer mayor encarnada por la fascinante Lee Hye-young persigue una cierta paz interior mientras busca su lugar en el seno familiar, lidia con los recuerdos de su pasado como actriz y se enfrenta a la inmadurez de un director de cine interpretado por Kwon Hae-hyo, otro habitual del cine de Hong.

Perfilando la psicología de su protagonista con delicadeza, sin juzgarla en ningún momento, Delante de ti construye una melancólica oda al acto de envejecer, cuando las ambiciones vinculadas a la idea de un horizonte vital van dejando su lugar a la compleja negociación con la memoria y las deudas por saldar.

