'Resident Evil Requiem', regreso a los orígenes de Raccoon City

Después de la fortísima crisis de identidad que supuso Resident Evil 6 (2012), Capcom se recluyó en sus cuarteles de invierno para replantear la franquicia por completo. La estrategia que acabaron desarrollando tenía dos vertientes: por un lado nuevos juegos muy enfocados a un terror visceral en primera persona y, por otro, remakes ambiciosos de los títulos clásicos con altísimos valores de producción.

En la última década, sin contar spin-off o experimentos aledaños, han lanzado cinco títulos que han revitalizado por completo la franquicia, elevándola a unas cotas de éxito comercial nunca antes vistas. Ahora es el turno de Requiem, que busca fusionar las dos vertientes en un único juego, utilizando dos puntos de vista que se complementan en una historia que vuelve a los orígenes de Raccoon City y la nefaria corporación farmacéutica Umbrella.

Grace Ashcroft es una joven analista del FBI que recibe el encargo de investigar un hotel abandonado en una ciudad del Medio Oeste americano. La misión acarrea una cierta complejidad emocional porque es el mismo establecimiento donde su madre, ocho años antes, fue asesinada brutalmente en su presencia.

Tras unas pesquisas iniciales, Grace es secuestrada por Victor Gideon y confinada en un centro médico de Rhodes Hill, un enclave aislado y habitado por todo tipo de monstruosidades y experimentos biológicos. Al mismo tiempo, el agente Kennedy le sigue la pista en una carrera contra el tiempo para detener la infección que asola su cuerpo. Cada uno por su lado, descubrirán el rastro de una conspiración que lleva décadas tejiendo sus redes desde las profundidades de Raccoon City, el primer gran desastre de esta nueva era de armas biológicas.

Después de 30 años, nueve títulos principales y una pléyade de juegos secundarios, sorprende que Capcom se las siga ingeniando para mantener en la relevancia su particular fórmula de terror y supervivencia. Después de que los dos juegos anteriores se centraran en las tribulaciones de Ethan Winters y sus intentos por recuperar a su familia, Requiem busca un nuevo comienzo narrativo hilando conexiones con los aspectos originarios de la trama.

El resultado es un juego de fortísimos contrastes, en todos los sentidos. Grace es arrojada a un mundo de pesadilla, una situación demencial que explota al máximo su pasado traumático y su disposición timorata para ponerla contra las cuerdas. Por otro lado, Leon, veterano de mil batallas que ya ha estrenado la cincuentena, confronta las hordas de zombis con una eficiencia letal, arrollando todo lo que se encuentra a su paso con un arsenal tan extenso como imbatible.

A diferencia de las campañas de Resident Evil 6 (2012), que discurrían de manera paralela, los pasos de Grace y Leon se entrecruzan en momentos concretos de la trama, y pasamos de una perspectiva a otra en momentos específicos. Aun así, la primera mitad del juego está más centrada en Grace y la segunda en Leon. Como suele ser ya habitual en la saga desde hace muchísimos años, es precisamente la primera parte donde los diseñadores de Capcom ponen toda la carne en el asador en un planteamiento jugable simplemente excelso.

El centro médico de Rhodes Hill nos retrotrae a la mansión Spencer, la comisaría o la hacienda de los Baker, enclaves que por sus propios méritos han pasado a engrosar el Olimpo de los juegos de terror. El mapa es complejo, repleto de puzles, vericuetos y situaciones estresantes; el ritmo es magnífico, midiendo cada paso al milímetro para hilar las secuencias de manera magistral; y la presentación audiovisual es sencillamente apabullante.

Por el contrario, la segunda mitad, ya en la Raccoon City devastada por el impacto nuclear, es menos interesante. El juego cambia de tercio y abandona el terror en favor de una acción desaforada, completamente arcade. Leon va consiguiendo puntos conforme aniquila a los zombis y los usa como moneda para conseguir armas más poderosas, modificaciones útiles y munición a raudales.

Una escena de 'Resident Evil Requiem'

Es el ethos de Resident Evil 4 (2023) llevado a su máxima expresión, un Leon que ha completado su transformación en John Wick para dispensar descanso eterno a una legión interminable de zombis, los antiguos habitantes de Raccoon City que llevan décadas deambulando por las ruinas perimetradas del centro urbano. Las mecánicas de acción están muy pulidas y las situaciones van cambiando, pero es un planteamiento que palidece frente a la maestría de las secuencias iniciales.

Resident Evil Requiem tiene todo lo necesario para convertirse en otro éxito que supere la barrera de los 10 millones de copias vendidas. Todo lo concerniente a Grace es de matrícula de honor, y aunque las secciones de Leon rayan en el notable alto, es imposible despojarse de la sensación de que el juego se va quedando sin gas en la recta final, arrastrándose hasta una confrontación última tan rutinaria como olvidable. Grace abusa un poco de sus tics y sus tartamudeos, pero es un personaje entrañable, que se va creciendo ante las circunstancias, sobreponiéndose a un miedo paralizante que a cualquiera nos llevaría al colapso nervioso definitivo.

Lo mejor de un armazón narrativo que por toda su complejidad estructural termina hilvanando un relato sencillo que sin embargo demuestra lo muchísimo que Capcom ha mejorado en esta nueva época. Ojalá en un futuro consigan mantener la excelencia hasta los créditos finales. Mientras tanto, nos entretendremos en septiembre con la próxima adaptación cinematográfica, dirigida por Zach Creeger, que después de Barbarian (2022) y Weapons (2025) ha demostrado el talento necesario para hacer justicia a esta institución del terror videolúdico.