Retrospectiva del artista Txuspo Poyo en Bilbao: magma de historias

Txuspo Poyo (Altsasu, 1963) tiene algo de excéntrico humanista renacentista en el siglo XXI, pero distanciado de las herencias neoplatónicas. En su trayectoria discurre una práctica interdisciplinar en las artes –cine, animación, arquitectura, ciencia ficción, instalación–, siempre movilizando una investigación que relaciona dimensiones culturales, antropológicas, históricas y científicas.

Txuspo Poyo. Anónima Azkuna Zentroa. Bilbao. Comisario: Álvaro de los Ángeles. Hasta el 17 de mayo

Diríase que sus instalaciones devienen dispositivos en los que las artes desbordan su autonomía para manifestar pensamientos y narraciones visuales, despliegues de una cultura material, así como un complejo magma de historias e imaginarios colectivos.

Todas sus propuestas llevan la cifra de una temporalidad que da cuenta de su labor sostenida, discreta y detallista. Por eso, esta retrospectiva nos ofrece un formidable despliegue de proyectos desde los años noventa hasta la actualidad.

Comisariada por Álvaro de los Ángeles, la muestra ofrece un recorrido diáfano y, a la vez, interconectado que se inicia con el deslumbrante proyecto en proceso que denomina Cadáveres exquisitos, 2001-2025. Selecciona 309 de las 450 obras que hasta el momento ha realizado. Se apropia de obituarios relativos a diferentes figuras dispares del arte, el pensamiento y la política publicados en diferentes periódicos para configurar un gran mural.

Podemos reconocer una suerte de panteón de celebridades que, en parte, constituyen una memoria coral y personal de nuestra contemporaneidad. El resultado de su intervención, con la acción plástica, su cromatismo encantador y los textos que incorpora, afirma un vitalismo paradójico a modo de vanitas posmodernas que impugnan el género necrológico. Encontramos figuras como Elena Asins, Néstor Basterretxea, Sistiaga, Chantal Akerman o Lou Reed.

La idea de autoría, en el caso de este artista, integra múltiples colaboraciones, a veces anónimas

En diálogo con esa propuesta hay una instalación aledaña: Cuerpos celestes, 2023-…, una sorprendente investigación sobre la colección de meteoritos del Vaticano ubicada en la Specola de Roma. Y es sorprendente porque nos revela la alta capacidad tecnológica de la institución dirigida por los jesuitas para estudiar los meteoritos como objetos con los que indagar en el conocimiento del sistema solar. Las imágenes son fascinantes y la composición, que genera una cruz, da forma a esa historia que sigue viva.

En una mesa hay varios objetos y una imagen de Duchamp donde se le ve con una estrella fugaz rasurada en su cabeza. Le gusta a Poyo establecer analogías inesperadas. La ironía, tan presente en sus trabajos, deviene en una forma crítica en U.N. (Inverse), 2010. La maqueta de la ONU, una campana, un péndulo y dos blueprints de su bandera, integran una instalación sobre su declive y la hegemonía que ejercen los Estados Unidos.

El artista Txupo Poyo durante la presentación de la exposición en Azkuna Zentroa. Foto: Azkuna Zentroa

¿Qué podemos hacer frente a eso? Seguimos recorriendo la exposición con ese interrogante. Delay Glass, 2007-2025, es una de las instalaciones más sugerentes y logradas. Siempre topamos con Duchamp para pensar el giro del arte moderno hacia nuevas contemporaneidades. El enigmático Gran vidrio, en el que el francés invirtió ocho años de atención creativa y deconstructiva, es objeto de una apropiación por parte de Poyo a través de una temporalidad larga.

Primero fue el documental en 3D, 2007, y luego una serie de intervenciones en papel y en vidrio realizadas en 2025. En estas últimas, graba textos y, en la pieza de pared, convertida en espejo, podemos reflejarnos como cita irónica sobre Duchamp, y sobre los encuentros con las obras como dispositivos abiertos y la tensión sexual que enuncian. Ciertamente, esta instalación es una de las más sobresalientes de la muestra.

Túnel de la Engañá, 2014-2016, parte de un malogrado propósito franquista de unir Burgos con Santander por vía férrea mediante la construcción de un túnel de casi 7 kilómetros. Iniciado en 1941, hasta 1961 se empleó a presos políticos para la obra. Proyecciones y un montaje de materiales y documentos nos ofrecen un haz de historias cruzadas como formas críticas.

Otro proyecto muy conocido es Izaro, 2012-2018. En torno a ese islote situado en la costa de Bizkaia, varias poblaciones han mantenido un litigio sobre su propiedad. Pero Poyo lo enlaza con otras historias asociadas a ese nombre, como la productora Izaro Films o un barco atunero de última generación.

Txuspo Poyo: 'Ambientes hostiles / Clavos y martillos', 2004-2025. Foto: Azkuna Zentroa

Otro espacio relevante es el que acoge a dos proyectos muy relevantes: Gabinetes pedagógicos I y II, de 2020 y 2021. Explora la historia de esos gabinetes de ciencias naturales pertenecientes a colegios religiosos. Todo un conjunto de especies de animales exóticos, fósiles y herbolarios permitía a los jóvenes confrontarse con la otredad y con otras formas de conocimiento. La huella colonial y una acrítica función pedagógica se ponen en diálogo con nuestra experiencia y nuestra curiosidad.

Otros proyectos presentes en esta prolija muestra son Ambientes hostiles / Clavos y martillos, 2004-2025, una instalación muy conocida que integra una animación en 3D y una colección de martillos que inició en 2004 y que en sus mangos llevan inscritas leyendas y dichos populares. Todo un juego alegórico sobre el poder de esas herramientas se pone en marcha.

Vista de la exposición en Azkuna Zentroa. Foto: Azkuna Zentroa

Historia, Tiempo, Noticias, Espejo y Triunfo, 2023, es el título de una de sus propuestas más irónicas e inteligentes, donde relaciona la ambivalencia del diseño gráfico en revistas de signo ideológico antagónico. Postales, 2010-2102, es una instalación que nos recuerda cómo nuestro imaginario del paisaje se construye y se transforma con un acervo de imágenes tópicas recibidas.

El corolario de esta compleja retrospectiva vendría a ser el taller expandido al espacio expositivo. La idea de autoría, en el caso de este artista, integra múltiples colaboraciones, a veces anónimas.