Jeff Koons, el artista vivo más cotizado, en La Alhambra: "No me importa el dinero, solo quiero ser parte del juego"

El momento del desembalaje de una escultura de varios millones de euros provoca una extraña fascinación. Las cifras dan vértigo. En 2019 la famosa escultura de Jeff Koons titulada Rabbit alcanzó los 91.1 millones de dólares en Christie´s de Nueva York. Los operarios, mientras, retiran las últimas mantas de fieltro que protegen el minucioso pulido del aluminio.

Es sabido que Jeff Koons (York, Pensilvannia, 1955), es especialmente maniático con esta parte del proceso, ese característico pulido que les da un acabado brillante. Las esculturas tienen estrictos protocolos de conservación y limpieza para que se mantengan deslumbrantes en todo momento y ni una mota de polvo arruinen su esplendor.

Los visitantes de la Alhambra se arremolinan en el interior del palacio de Carlos V sin saber muy bien qué esta pasando. Crece la expectación. Hay cámaras y operarios por todas partes. Los cuidadores de sala se acercan también.

Todos quieren ver a la recién llegada. Las tres gracias, el grupo escultórico que nos introduce a la exposición Reflejos Picasso / Koons que acapara todas las miradas.

Cinco empresas trabajan simultáneamente en su montaje y transporte; solo la caja donde ha viajado desde Nueva York a Granada cuenta con un sistema de amortiguamiento y climatización propios. Una vez abierta reina el silencio. Es verdad que la pieza deslumbra pero ¿justifica los casi 800.000 euros que se rumorea se ha pagado por todo el proyecto?

Jeff Koons : 'Tres Gracias', 2016-2022. Foto: Cortesía del artista © Jeff Koons

P. ¿Cómo surge un proyecto como este?

R. A raíz de mi amistad con Bernard Ruiz-Picasso, nieto del artista. Hemos tenido conversaciones muy metafísicas y a raíz de ellas a Bernard se le ocurre este proyecto. Muestra la relevancia y la profundidad de experimentar este museo tan bonito. Y aquí, en la Alhambra, ser capaz de experimentar esta arquitectura iluminada por la luna llena reflejándose en mi escultura. Todo esto se ha conectado y es mágico: Picasso, la Alhambra y mi obra suman algo nuevo. Y ver las tres gracias en este entorno tan maravilloso, en este patio circular del Carlos V, es bello.

P. Usted ha sido el primer artista en instalar una pieza en la luna…

R. Tengo que decir que estoy emocionado de formar parte de ese proyecto. Estoy honrado de decir que puse el nombre de Picasso en la luna. El proyecto consiste en 125 lunas distintas; Y cada una de ellas está relacionada con las fases lunares. Son las partes iluminadas de la Luna desde el Sol. Y cada una de estas 125 lunas está asociada con alguien que ya no está con nosotros, pero que ha contribuido a la historia de la humanidad. Y estoy encantado de que sea Picasso uno de ellos. Los cálculos de llevar esa obra a la Luna fueron complejos e intensos. Esta realizada en acero inoxidable y se pensó para que se pudiera mantener allí 200 años como mínimo. Este tipo de ingeniería que permitió ese proyecto fue una experiencia muy, muy interesante.

Jeff Koons : 'Gazing Ball' (“La intervención de las sabinas” de David) 2015-2016. Foto: Cortesía del artista © Jeff Koons

P. ¿Qué recuerda de sus inicios como corredor de bolsa?, ¿piensa que conocer el mercado es importante para un artista?

R. Comencé a trabajar en el MoMA y se me daba muy bien. La gente se dio cuenta de que yo era muy productivo y me empezaron a pedir que trabajara con ellos. Luego me acabé registrando como corredor de bolsa. Era una manera de conseguir dinero para hacer mis obras de arte. Era y soy artista desde los siete años que empecé a recibir clases privadas, no broker.

P. Usted apoyó a Kamala Harris en su carrera presidencial, ¿cómo se imagina los Estados Unidos a partir de ahora?

R. Yo creo mucho en el mundo. Siempre hay cambios, pero debemos llevarlos con optimismo. Incluso hoy, a pesar de todo, estoy interesado en el futuro. Estoy abrazando mi obra, mi entusiasmo por el futuro. Hay algo de optimismo en este momento.

Foto: Museo Picasso Málaga

P. ¿Qué significa para usted ser el artista más cotizado del mundo?

R. No estoy muy seguro. No me importa el dinero, lo que quiero es participar en el juego. La participación es esto: estar aquí y ahora en la Alhambra con Picasso. Para mí es de lo que se trata. Esa es la alegría. Es todo lo que he querido: poder entrar en diálogo con el arte y lo que representa el humanismo y qué tipo de futuro podemos crear para nosotros. El arte te enseña a aceptarte y a abrirte al mundo. Una vez que te aceptas, no tienes este miedo de abrirte y no hay nada que te haga sentir más feliz que estar en diálogo con el humanismo y con el futuro.

P. Usted es un gran coleccionista, ¿cuál es su pieza favorita?

R. Me encanta todo el arte. Ojalá pudiera tener más obras. Hay una pieza a la que le tengo mucho cariño y sé que mi familia también. Soy muy afortunado de decir que tengo obras muy importantes. Pero personalmente mi debilidad es una pintura de Picasso de una pareja de 1969. Es una obra que tiene que ver mucho con su propia historia, con toda su vida. Es un abrazo con la vida.

Pablo Picasso: 'Las tres Gracias París,' 1923. Foto: Marc Domage © Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2024

P. ¿Qué opina de la inteligencia artificial?, ¿cree que puede llegar a producir arte por sí misma?

R. La I.A es una herramienta asombrosa. Podemos utilizarla en distintas variantes. Por ejemplo, si estoy trabajando en algo y tengo curiosidad por saber distintas texturas de árboles, por ejemplo, se lo pido: “dime todas las texturas de un pino”. Y pienso que representa realmente a la naturaleza. No he trabajado con la inteligencia artificial para generar mi propia obra porque disfruto el proceso humano. Lo que nosotros hacemos es desenvolvernos biológicamente con cadenas tróficas, reacciones en cadena. Y yo creo en esas cadenas. Una vez conocí un premio Nobel que me dijo la vida es solo una reacción en cadena, es solo una reacción en cadena química que está animada por los cambios constantes. Creo en todas estas cosas en esta base biológica. No tengo miedo de la inteligencia artificial, la quiero. Quiero unirme a ella, quiero utilizarla, pero no en mi relación con el arte.

Jeff Koons: ' Gazing Ball (Mujer de pie)' 2014. Foto: Rebecca Fanuele © Jeff Koons

P. Por último, ¿hay algún proyecto que no haya podido hacer?

R. Tengo varios y espero que se resuelvan, no los doy por inconclusos. Es fantástico estar abierto a todo.