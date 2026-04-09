Esta semana en tu quiosco: La ópera de acción de Nao Albet y Marcel Borràs, en El Cultural

Nao Albet y Marcel Borràs fotografiados por Pau Venteo para la portada del 10 de abril de El Cultural.

Nao Albet y Marcel Borràs no logran consumar su separación artística tantas veces anunciada y siempre encuentran una excusa para continuar juntos. Ahora es una ópera para el Teatro Real, la primera que escriben, dirigen y en la que también actúan.



Con música de Fernando Velázquez, Los Estunmen está protagonizada por especialistas de cine, por lo que se intuye por dónde van a ir los tiros, que, por cierto, abundan entre patadas, acrobacias y efectos especiales. Hablamos con los creadores sobre esta “ópera de acción” que se estrena el 15 de abril en el Teatre Lliure de Barcelona.

Y además:

LETRAS. Crítica de La intriga del funeral inconveniente, nueva novela de Eduardo Mendoza: una parodia desatada del género detectivesco, llena de enredos disparatados y humor lingüístico, que convierte la España contemporánea en una comedia caótica.

ARTE. La artista japonesa Yuko Mohri, reciente ganadora del premio Calder, presenta en el Centro Botín su primera gran exposición individual en España: instalaciones cinéticas y sonoras que usan frutas en descomposición, olas, goteras y objetos domésticos para crear una casa encantada donde ciencia, azar y paisaje se traducen en música y luz.

TEATRO. El director artístico del Actors Studio de Nueva York, Javier Molina, presenta en el Fernán Gómez un nuevo montaje de Panorama desde el puente, de Arthur Miller, con versión de Eduardo Galán. En el elenco, José Luis García-Pérez, María Adánez y Ana Garcés.

MÚSICA. Aterriza en el coliseo madrileño la versión original de La novia vendida de Bedrich Smetana, con Laurent Pelly en la dirección escénica. Al frente del foso estará el director musical del Teatro Real, Gustavo Gimeno, ya muy versado en partituras provenientes del este de Europa.

CINE. Christian Petzold es el cineasta clave de la Alemania de la reunificación, con dramas tan íntimos como políticos atravesados por el misterio. Estrena ahora Espejos n.º 3, en donde aborda el tema de la depresión mirando a Hitchcock, Antonioni y John Ford.

DANZA. El Ballet de Hamburgo desembarca en el Liceu con Nijinsky, una pieza en la que John Neumeier refleja su fascinación por el legendario bailarín ucraniano. En esta “biografía danzada” se mezclan andanzas reales con su vida sobre el escenario.

CIENCIA. El historiador de la ciencia Sánchez Ron vuelve sobre Me casé con un extraño, de Irene Claremont, unas memorias que retratan a José Castillejo, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), la Residencia de Estudiantes y el Olivar de Castillejo, y que él entrelaza con su propia trayectoria vital.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 10 de abril en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.