Esta semana en tu quiosco: Cristina Rivera Garza, en El Cultural

En 1999, Cristina Rivera Garza publicó No me verás llorar. La novela fue definida por Carlos Fuentes como “una de las obras de ficción más notables de la literatura en castellano de la vuelta de siglo”.

Hasta entonces había sacado un libro de cuentos y escrito dos novelas primerizas “que jamás verán la luz”, pero esta obra fue el que le cambió la vida y la consagró como narradora. La autora que en 2024 obtuvo el Premio Pulitzer por El invencible verano de Liliana cuenta aquí la historia de Modesta Burgos, una mujer que pasa más de treinta años encerrada en un manicomio.

Random House recupera ahora la obra en España en una edición que incorpora los escritos donde se desata la rabia incontenible de Modesta frente a un tiempo incierto, cruel e inicuo que, de algún modo, sigue dialogando con el presente.

Rivera Garza ha dejado de forma temporal su cátedra en la Universidad de Houston para disfrutar de un año sabático que la ha llevado de vuelta a Ciudad de México, megalópolis a la que profesa un gran afecto. Desde allí, por videollamada, conversa con El Cultural con motivo de la reedición española de la novela que, como reconoce, la convirtió en escritora.

Y además:

LETRAS. Benjamín Labatut, autor de Maniac y Un verdor terrible, protagoniza nuestro Libro de la semana con La Antártica empieza aquí, una colección de sus primeros oscuros relatos cuya reedición explora el origen y obsesiones de su literatura.

ARTE. Desde el pliegue clásico al barroco hasta el “gurruño” contemporáneo, hablamos con siete escultores jóvenes sobre estas nuevas formas arrugadas y si “lo gurruñesco” es hoy una forma desesperada de aferrarse al mundo.

TEATRO. Amigas fuera y dentro de la ficción, Malena Alterio y Carmen Ruiz acaban de estrenar en los Teatros del Canal La vida extraordinaria, de Mariano Tenconi Blanco, y es la primera vez que se suben juntas a un escenario. En el Día Mundial del Teatro conversamos con estas dos eclécticas intérpretes sin límites.

MÚSICA. Días señalados en el calendario cristiano, en los que proliferan citas de gran calado religioso. Entre ellas, destacamos la Semana de Música Religiosa de Cuenca y el FIAS de la Comunidad de Madrid. En la primera, Fabián Panisello despliega el programa Canciones del alma en paz (Bach, Webern y Kurtág). En la segunda, brillan Les Arts Florissants con William Christie al frente.

CINE. El cineasta italiano Paolo Sorrentino, siempre dado al exceso y el barroquismo, busca la ligereza en su nueva película, La Grazia, donde su actor fetiche, Toni Servillo, interpreta a un presidente de la República Italiana en sus últimos seis meses de mandato.

CIENCIA. El historiador de la ciencia Sánchez Ron explica cómo el descubrimiento de la fisión nuclear transformó la política, la cultura y la estrategia militar, y analiza el reciente discurso de Macron sobre la “disuasión avanzada” y el legado científico francés.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 27 de marzo en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.