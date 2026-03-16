🔴 ¿Cuál ha sido la Mejor película?
La gran ganadora de esta noche ha sido Una batalla tras otra, una película que ha conquistado a la crítica y al público con su poderosa narrativa y su impecable realización.
Con una historia intensa y un enfoque visual muy cuidado, no solo se ha llevado el premio principal de la noche, sino que ha acumulado un total de cinco estatuillas, consolidándose como la producción más premiada y una de las grandes protagonistas de la gala.
🔴 ¿Quién ha ganado el premio a Mejor dirección?
El galardón ha sido para Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra. Su dirección destaca por la precisión narrativa, la construcción de personajes y una puesta en escena que eleva la historia a otro nivel.
Este reconocimiento confirma una vez más su talento como uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo.
🔴 ¿Quién ha ganado el premio a Mejor actor?
El premio es para Michael B. Jordan por su actuación en Los pecadores. Su interpretación ha sido ampliamente elogiada por la intensidad emocional y la profundidad que aporta al personaje, consolidando una de las actuaciones más potentes del año en la gran pantalla.
🔴 ¿Quién ha ganado el premio a Mejor actriz?
La ganadora es Jessie Buckley por Hamnet. Su interpretación ha cautivado tanto al jurado como al público gracias a su sensibilidad y fuerza interpretativa, logrando transmitir una gran carga emocional que ha convertido su actuación en una de las más memorables del año.
Paul Thomas Anderson: tres Oscar para el artista que retrata con furia y brillantez un Estados Unidos en llamas
'Una batalla tras otra' gana el Oscar 2026 a la mejor película
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Premios Oscar | 'Una batalla tras otra', mejor película
Finalmente, el máximo galardón ha sido para Una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson, una sátira política antitrumpista "perfectamente culminada en su propósito, perfectamente ordenada en su caos y perfectamente lúcida en sus intenciones", según apuntó el crítico de El Cultural Carlos Reviriego.
Ha sido, sin duda, la gran triunfadora de la noche con seis estatuillas. El thriller de acción, protagonizado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, está basado en los movimientos radicales de los años sesenta en EEUU, pero tiene claras resonancias actuales.
Paul Thomas Anderson se redime con Hollywood con una noche gloriosa después de años en los que la Academia parecía haberlo olvidado. Satisfecho, por más que no se muestra nunca especialmente expresivo, ha citado agradecido al elenco de la película y se ha despedido con una propuesta: "Vamos a tomarnos un Martini".
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Premios Oscar 2026, en directo | Jessie Buckley, mejor actriz protagonista
Jessie Buckley se impone en la categoría de mejor actriz protagonista por su trabajo en Hamnet. Competían en este apartado Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada, Kate Hudson por Song Sung Blue, Renate Reinsve por Valor sentimental y Emma Stone por Bugonia.
"Gracias a todas las mujeres con las que he competido en esta categoría. Quiero trabajar con todas vosotras", ha dicho entre emoción y risas:
Buckley encarna el duelo de la mujer de Shakespeare por la pérdida de un hijo en este poderoso drama dirigido por Chloé Zhao que fabula con el matrimonio entre Shakespeare y Agnes.
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Premios Oscar | Michael B. Jordan gana el premio a mejor actor protagonista
Michael B. Jordan gana el Oscar a mejor actor protagonista por Los pecadores. Competían en este apartado Timothée Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra, Ethan Hawke por Blue Moon y Wagner Moura por El agente secreto.
"Dios es bondadoso", ha dicho el actor después de recibir una de las grandes ovaciones de la noche.
El actor interpreta a dos personajes en Los pecadores, los gemelos Smoke y Stake, dos gánsteres que regresan a la zona tras una temporada en Chicago para abrir un local en el que los negros vayan a emborracharse y bailar tras sus duras jornadas de trabajo.
Michael B. Jordan demuestra en esta película que es una verdadera fuerza de la naturaleza. Con un despampanante carisma, es capaz de dotar a cada uno de los personajes de su propia personalidad. En su trabajo recae buena parte del encanto de esta película.
Timothée Chalamet, que era favorito hasta hace unas semanas, se ha quedado sin el Oscar. Hay quien cree que sus últimas declaraciones han podido ser determinantes.
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Premios Oscar 2026, en directo | Paul Thomas Anderson, mejor director
Paul Thomas Anderson se ha alzado con el Oscar al mejor director por Una batalla tras otra. Competían en este apartado Ryan Coogler por Los pecadores, Josh Safdie por Marty Supreme, Joachim Trier por Valor sentimental y Chloé Zhao por Hamnet.
"Realmente, me hacía ilusión tener uno de estos", ha confesado el director. Y ha bromeado respecto a sus competidores: "Siempre hay una duda sobre si lo merecéis, pero por mi parte es un placer haberlo recibido".
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Oscar 2026, en directo |'Una batalla tras otra' se impone en los Oscar y corona a Paul Thomas Anderson, mientras 'Sirat' se va de vacío
Ya iba siendo hora. Paul Thomas Anderson por fin ha visto reconocido su trabajo en los Premios Oscar, que se celebraron esta noche en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Su película Una batalla tras otra ha conquistado los premios a mejor película, dirección, actor de reparto para un ausente Sean Penn, mejor guion adaptado -la película es una reinvención casi total de Vineland de Thomas Pynchon-, montaje y el de casting, que se entregaba este año por primera vez. En total, seis estatuillas.
Por su parte, la española Sirat no pudo alzar ninguna de las dos a las que optaba. El de película internacional se lo llevó la noruega Valor sentimental, de Joachim Trier, y el de mejor sonido, al que optaban Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, el primer equipo conformado íntegramente por mujeres nominado en la categoría, lo consiguió F1: la película (Joseph Kosinski).