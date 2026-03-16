🔴 ¿Cuál ha sido la Mejor película?

La gran ganadora de esta noche ha sido Una batalla tras otra, una película que ha conquistado a la crítica y al público con su poderosa narrativa y su impecable realización.

Con una historia intensa y un enfoque visual muy cuidado, no solo se ha llevado el premio principal de la noche, sino que ha acumulado un total de cinco estatuillas, consolidándose como la producción más premiada y una de las grandes protagonistas de la gala.

🔴 ¿Quién ha ganado el premio a Mejor dirección?

El galardón ha sido para Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra. Su dirección destaca por la precisión narrativa, la construcción de personajes y una puesta en escena que eleva la historia a otro nivel.

Este reconocimiento confirma una vez más su talento como uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo.

🔴 ¿Quién ha ganado el premio a Mejor actor?

El premio es para Michael B. Jordan por su actuación en Los pecadores. Su interpretación ha sido ampliamente elogiada por la intensidad emocional y la profundidad que aporta al personaje, consolidando una de las actuaciones más potentes del año en la gran pantalla.

🔴 ¿Quién ha ganado el premio a Mejor actriz?

La ganadora es Jessie Buckley por Hamnet. Su interpretación ha cautivado tanto al jurado como al público gracias a su sensibilidad y fuerza interpretativa, logrando transmitir una gran carga emocional que ha convertido su actuación en una de las más memorables del año.

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