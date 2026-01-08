Esta semana en tu quiosco: Lorca, en presente, en El Cultural

La vigencia de Lorca crece 90 años después de su asesinato. Ninguna figura de la cultura española suscita tanto interés. Laura García-Lorca, su sobrina, nos recibe en el Centro que custodia su legado y que acaba de cumplir una década.

En 2026, además, se estrenarán la esperada película La bola negra, de Los Javis, inspirada en una obra que dejó inacabada, y el documental La voz quebrada, de Manuel Menchón, que aportará nuevos datos sobre su vida y su muerte.

Y además:

LETRAS. El libro español más esperado en el arranque del año llega a las librerías este viernes. Oxígeno, la nueva novela de Marta Jiménez Serrano, reconocida por su novela Los nombres propios y el libro de relatos No todo el mundo. En él, la autora madrileña habla sobre un episodio dramático de su vida, su "casi muerte" por inhalación de monóxido de carbono en su propia casa, como pretexto para reflexionar sobre la actual crisis de la vivienda y la crisis de mediana edad.

ARTE. La exposición de Gerhard Richter en la Fondation Louis Vuitton de París reúne unas 275 obras que recorren más de seis décadas de creación de uno de los artistas más influyentes del siglo XX y XXI. Una retrospectiva exhaustiva que revela la complejidad, coherencia y profundidad del artista alemán, y recorre su evolución desde la pintura figurativa hasta la abstracción.

ÓPERA. Vuelve al Liceu, y son ya más de 170 veces, Tristán e Isolda de Wagner. Será la diva noruega Lise Davidsen, wagneriana de muchos quilates, quien ecarne por primera vez el papel protagonista de esta princesa irlandesa. Su debut es uno de los grandes alicientes del esperado montaje de Bárbara Lluch en Barcelona.

TEATRO. Hablamos con Tiago Rodrigues, que presenta en los teatros María Guerrero de Madrid y Lliure de Barcelona La Distance, una obra poética con mucha carga crítica sobre la crisis climática y el amor paternofilial. “En el futuro nos mirarán con incredulidad por dejar que el planeta se destruya así”, asegura el dramaturgo portugués.

MÚSICA. Entrevistamos a Ángeles Toledano, fenómeno del flamenco actual, que regresa al Festival de Nimes con su proyecto Sangre sucia, nombre con el que la cantaora jienense, también bautizó su disco. Un espectáculo con una puesta en escena perturbadora, de vibraciones espectrales y de sombras, que también podrá verse en el Inverfest de Madrid.

CINE. La directora suiza Petra Volpe estrena Turno de guardia, un thriller sobre la agotadora jornada de una enfermera que intenta hacer bien su trabajo. La película, protagonizada por Leonie Benesch (Sala de profesores), está todavía en la pelea por el Oscar a mejor filme internacional.

CIENCIA. José Manuel Sánchez Ron reflexiona sobre la inteligencia artificial, "Personaje del año" según la revista Time, y cómo esta elección simboliza la creciente "personalización" de la IA y sus dilemas éticos.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 9 de enero en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.