Navratilova: "Admiro mucho a Djokovic, pero no puedo defender su decisión de no vacunarse"

Novak Djokovic ya está en Serbia. El Tribunal Federal de Melbourne falló en contra del tenista serbio. Las consecuencias fueron la cancelación de su visado y su deportación. Otra de las consecuencias es que no está presente en la presente edición del Open de Australia y todavía no es seguro que vaya a poder disputar cualquiera de los otros tres Grand Slam si no se vacuna.

Sobre el 'caso Novak Djokovic' ha hablado Martina Navratilova en Tennis Channel. "Si Nole hubiera sido vacunado, nada de esto hubiera pasado. Lo admiro mucho, pero no puedo defender su decisión de no vacunarse. Casi todos los jugadores, tanto hombres como mujeres, se han convencido a sí mismos para recibir la doble dosis", comentó la leyenda del tenis.

"Personalmente, la Covid-19 me asusta mucho más que los posibles efectos secundarios de la vacuna. Djokovic debería dar un buen ejemplo en esta difícil situación", agregó una Martina Navratilova que también opinó sobre la situación que atraviesa Roger Federer.

El final de Federer

El tenista es considerado por muchos como el mejor tenista de la historia. Por el momento, se mantiene empatado con Novak Djokovic y Rafa Nadal con 20 títulos de Grand Slam cada uno de ellos. En cuanto al suizo, Roger Federer continúa enfocado en su recuperación. Martina Navratilova afirmó que le gustaría que la despedida del helvético llegase en la pista.

Roger Federer, en Wimbledon 2021 Reuters

"Solo espero que la rodilla deje solo a Roger Federer en la segunda mitad de 2022. Su condición física no me pareció buena el año pasado, tengo que ser honesto. Mi deseo es que Roger pueda irse en sus propios términos y con un físico relativamente saludable. También espero que pueda volver a Wimbledon y darse una última ovación de pie", sentenció el mito de la WTA.

Hay que recordar que la última vez que jugó Federer un partido fue en la pasada edición de Wimbledon. Hubert Hurkacz eliminó al suizo y pocas semanas después el propio Roger anunció que había recaído de la lesión en su rodilla derecha. Por este motivo tuvo que volver a pasar por quirófano. La tercera vez en menos de dos años.

