Australia, ¿un caso único?: los retos de Djokovic para poder competir en el resto del mundo sin vacunarse

El Open de Australia conocerá este año a un nuevo campeón después de que el actual poseedor de la corona haya sido deportado del país. Sí, este domingo, tras más de diez días de culebrón, se dictó la sentencia definitiva sobre el 'caso Novak Djokovic'. El Tribunal Federal de Melbourne confirmó, luego de un juicio que duró cinco horas, que el visado del tenista serbio quedaba cancelado.

Por este motivo, el actual número 1 del ranking de la ATP tuvo que abandonar el país. Lo hizo durante la noche australiana de este domingo. Hasta el aeropuerto llegó 'Nole' junto a su staff técnico. Escoltado por las autoridades, el balcánico se subió a un vuelo de Emirates con destino Dubái. Ya en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, sirviéndole como escala, pone rumbo a Serbia.

Así las cosas, Djokovic no jugará esta edición del Open de Australia. E incluso podría no volver a disputar el que es su torneo favorito si le suspenden con tres años de prohibición de entrada al país de Oceanía. Hasta este 2022, en hasta nueve ocasiones se ha proclamado campeón el serbio en la Rod Laver Arena. Es más, en las tres últimas ediciones ha sido él el ganador del torneo.

Djokovic levanta el título del Open de Australia 2020 REUTERS

Esta racha se ve ahora cortada y puede que no sea algo excepcional. Australia ya ha dejado claro que no habrá excepciones en su política contra la Covid-19. Si no tienes la pauta completa, no entras en el país. Y aún menos si es mintiendo en el formulario previo a pisar territorio australiano como es el caso de 'Nole'. Esta medida no es única de los aussies y esto puede significar que a Djokovic se le cierren varias puertas.

Que sí y que no

Para el siguiente Grand Slam del calendario habrá que esperar, si todo sigue su cauce natural. Y en él estará Novak Djokovic. A día de hoy, las restricciones impuestas por Francia no impiden la entrada al serbio a su país. Esto quiere decir que podrá jugar sin problemas Roland Garros. Un Roland Garros que ya conquistó el año pasado por segundo vez en su carrera.

La final de Roland Garros entre Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas, en imágenes Reuters

Roland Garros, sí. US Open, no. Siempre hablando de la actual política de cada país. Estados Unidos no permite la entrada de extranjeros a su territorio sin la pauta de vacunación completa. Sí que se pueden producir las exenciones en EEUU, pero estas son muy raras y el haberte contagiado previamente de Covid-19 no es una de ellas. Por lo que de continuar así la situación, 'Nole' tampoco podrá estar en el Grand Slam estadounidense.

Ni US Open ni tampoco tres Masters 1000. En Estados Unidos se disputan tres de los nueve torneos de esta categoría que se celebran a lo largo del año. Estos son Indian Wells, Miami y Cincinnati. El primero de ellos, además, llega ya en el mes de marzo. Será entonces cuando llegue un nuevo capítulo de este serial que ha comenzado en Australia. Pero de no vacunarse, parece difícil que pueda entrar a EEUU.

Novak Djokovic, en Wimbledon 2021 Reuters

¿Dónde queda Wimbledon? La participación de Djokovic no está asegurada, pero tampoco descartada. Para jugar el grande entre los grandes no es necesario estar vacunado. Al menos según las actuales medidas contra el coronavirus. En la actualidad, los extranjeros no vacunados pueden entrar a Inglaterra si cumplen tres condiciones.

La primera es que deben cumplir una cuarentena de diez días, la segunda es que se debe someter a una prueba PCR a la salida de su vuelo hacia Inglaterra y la tercera es que una vez esté en el país debe volver a pasar hasta dos nuevas pruebas PCR, una el segundo día de estancia en suelo inglés y otra en el octavo.

