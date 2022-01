¿Cómo quedará el cuadro del Open de Australia tras el adiós de Djokovic?

El Tribunal de Melbourne dictó sentencia. El visado de Novak Djokovic fue cancelado y el tenista serbio tuvo que abandonar así el país. Esto significa que no podrá disputar el Open de Australia y eso después de que se sortease el cuadro del torneo con el número 1 como cabeza de serie.

Sin opción a un nuevo recurso, 'Nole' aceptó la condena y se mostró "extremadamente decepcionado" por la decisión de los jueces. Entonces se conoció que el lugar de Djokovic lo ocupa el italiano Salvatore Caruso, número 150 del ranking de la ATP. Él será el rival de Miomir Kecmanovic este lunes en primera ronda.

"No he seguido mucho la historia de Novak Djokovic, pero siento mucho que no pueda estar en el torneo. Por suerte mía estoy dentro del main draw. Ahora me encuentro en una situación un tanto particular. Posiblemente sea el lucky loser más famoso en la historia del tenis. Todos los tenistas tenemos la ambición de querer hacer un buen Open de Australia e intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos para hacer un buen resultado", decía Caruso tras conocer la noticia.

El adiós de Djokovic supone que el cuadro del Open de Australia dé un vuelco. Él era el gran favorito para llevarse la Norman Brookes Challenge Cup el próximo domingo 30. Así ha sido en hasta nueve ocasiones. Así ha sucedido durante los tres últimos años, en los que Novak se ha coronado temporada tras temporada como el rey en la Rod Laver Arena.

Cuadro descompensado

Sin Novak Djokovic en el Abierto de Australia, la mitad superior del cuadro en el que se encontraba su nombre se queda con Matteo Berrettini, séptimo favorito, como mejor clasificado. En la parte interior se encuentran otros importantes nombres como los de Alexander Zverev (3) y Rafa Nadal (6). Esto dejaría unos cuartos de final algo descafeinados en la zona superior y con una posible final anticipada si tanto Zverev como Nadal van pasando de ronda hasta verse las caras por un puesto en las semifinales.

Rafa Nadal, en el Open de Australia EFE

Por el otro lado del cuadro se presenta el único jugador que puede arrebatar el liderato de la ATP a Novak Djokovic: Daniil Medvedev. El ruso es segundo cabeza de serie y en unos hipotéticos cuartos de final se mediría a Andrey Rublev (5). En la otra zona de esta parte del cuadro, se encuentran nombres como los de Stefanos Tsitsipas (4) y Casper Ruud (8).

Esto es así porque la sentencia del Tribunal Federal de Melbourne llegó después de que se sortease el orden de juego de la jornada del lunes. Por este motivo, Salvatore Caruso ocupa directamente la plaza de 'Nole' en el cuadro. De haberse conocido la resolución antes del sorteo, hubiese habido modificación de favoritos. Andrey Rublev habría sustituido así al serbio. La tercera vía era que si los jueces no hubiesen tomado una decisión hasta después de haber comenzado el torneo, Miomir Kecmanovic hubiera avanzado directamente hacia la segunda ronda sin jugar.

Nadal y el Grand Slam 21

Sin Djokovic... y sin Federer. El suizo continúa recuperándose y tampoco está en el Open de Australia. Esto hace que sea Nadal el único tenista que opta a conseguir el Grand Slam número 21 de su palmarés individual. Eso sí, los principales candidatos al título son el ruso Daniil Medvedev y el alemán Alexander Zverev. Aunque no hay que olvidar que el tenista español ya comenzó el año imponiéndose en el Melbourne Summer Set, que se celebró en las mismas instalaciones que el Abierto de Australia.

Rafa Nadal tendrá ante sí la oportunidad de convertirse en el segundo jugador de la 'Era Open' y el cuarto de la historia en conseguir cada uno de los títulos que componen el Grand Slam por partida doble. Algo que ya ha logrado firmar el mismísimo Novak Djokovic después de ganar Roland Garros el pasado año.

