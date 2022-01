Las votaciones del The Best: los elegidos de Lewandowski, Luis Enrique, Messi, Cristiano...

Robert Lewandowski, recogiendo el Premio The Best de la FIFA 2021 Harold Cunningham / FIFA / dpa

THE BEST

Los Premios The Best de la FIFA se han entregado este lunes. Alexia Putellas se coronó como la mejor futbolista del mundo, mientras que en categoría masculina el galardón fue a parar a las manos de Robert Lewandowski. Estos trofeos con elegidos por capitanes de selecciones, seleccionadores nacionales, así como un grupo de expertos que escoge el órgano que rige el fútbol mundial.

25 por ciento de representación para cada uno de estos grupos, además de otro 25 para los periodistas y aficionados de cada uno de los 211 países miembros de la FIFA. Un periodista por país. Los votantes deben dar 5, 3 y 1 puntos a los que bajo su criterio hayan sido los mejores del año.

Lewandowski se llevó el The Best, aunque no gracias al voto de Messi, segundo en la clasificación. El delantero del Paris Saint-Germain votó con cinco puntos a Neymar, con tres a Mbappé y con uno a Benzema. En cambio, el polaco sí que dio tres puntos a Leo, además de cinco a Jorginho y uno a un Cristiano Ronaldo que en la gala virtual recibió un premio especial por parte de la FIFA.

11 fotos David Alaba, único jugador del Real Madrid en el XI FIFPro del 2021 Ángela Castañeda En cuanto al delantero luso, como capitán de la selección de Portugal, sus votos fueron para Lewandowski, Kanté y Jorginho. Cinco, tres y uno respectivamente. Sorprende aquí que se olvidase de Benzema, el que fuera su mejor aliado durante casi diez años en el Real Madrid. Si ponemos el foco en las votaciones salidas desde España, Luis Enrique dio sus cinco puntos a Messi, con tres votó a Lewandowski y con uno a Jorginho. Por su parte, Busquets colocó primero también a Leo e igualmente al delantero del Bayern Múnich en segunda posición. Sin embargo, sorprendió eligiendo a Haaland en tercer lugar.

Otros españoles que votaron por su condición de seleccionadores fueron Joaquín Caparrós, de Armenia, y Javier Clemente, de Libia. El primero votó con cinco puntos a Lewandowski, con tres a Benzema y con uno a Haaland. Clemente, por su parte, eligió en primer lugar a Messi, en el segundo a Salah y en el tercero a Kanté.

Ranking masculino

1. Robert Lewandowski: 48

2. Lionel Messi: 44

3. Mohamed Salah: 39

4. Karim Benzema: 30

5. N'Golo Kanté: 24

6. Jorginho: 24

7. Cristiano Ronaldo: 23

8. Kylian Mbappé: 16

9. Kevin De Bruyne: 11

10. Neymar: 10

11. Erling Haaland: 7

Ranking femenino

1. Alexia Putellas: 52

2. Sam Kerr: 38

3. Jenni Hermoso: 33

4. Vivianne Miedema: 30

5. Christine Sinclair: 28

6. Aitana Bonmatí: 26

7. Lucy Bronze - England - 16

8. Magdalena Eriksson: 15

9. Caroline Graham Hansen: 12

10. Pernille Harder: 10

11. Ellen White: 9

12. Stina Blackstenius: 5

13. So-Yun Ji South: 4

