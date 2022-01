La reacción de Karim Benzema después de quedarse fuera del XI FIFPro de la FIFA

THE BEST

"Apaga todo... Tendrás que hacerlo". Este ha sido el escueto mensaje que ha publicado Karim Benzema en su perfil de Instagram después de la gala de los Premios The Best de la FIFA. El delantero del Real Madrid no solo se quedó fuera del trío de finalistas para el galardón individual, el más importante, sino que, además, tampoco ha sido elegido como integrante del XI FIFPro del 2021.

Reacción del futbolista del Real Madrid y de la selección de Francia y también de su agente. Karim Djaziri se mostró muy enfadado por la ausencia de su representado en el once ideal de la FIFA: "No poner Benzema en el once del año es una falta de respeto al fútbol, pero sabemos que el fútbol es la menor de las preocupaciones de FIFA ¡y lo es desde hace tiempo!".

Sin Benzema, pero con Cristiano Ronaldo, Messi y Haaland. Porque sí, en la presente edición de los The Best, hasta cuatro delanteros fueron incluidos en el XI FIFPro. Precisamente, sobre este hecho fueron preguntados los defensas Alaba y Bonucci, que pusieron buena cara al mal tiempo que supone que siga valorándose más a los delanteros que al resto de jugadores.

Esta no es la primera decepción de Karim Benzema. El '9' del Real Madrid ya se quedó sin podio en el Balón de Oro 2021, pese a que llegó a la recta final del preciado galardón dorado como uno de los más que posibles ganadores del trofeo. Pero, finalmente, el vencedor fue, por séptima vez en su carrera, Leo Messi.

Injusticia con Karim

Una injusticia más a la larga lista que lleva a sus espaldas el delantero. Pero ya lo de este 2021 es de escándalo. Mientras Benzema acumula piropos por parte de compañeros y rivales; también por la de los aficionados, entrenadores y seleccionadores nacionales; Karim se queda con las manos vacías cuando se habla de los grandes premios individuales.

El futbolista del Real Madrid siempre asegura que juega para ganar títulos colectivos, lo más importante para él. Pero a nadie le amarga un dulce y el reconocimiento de un gran premio individual siempre es un motivo de orgullo. ¿Será 2022 cuando Benzema al fin sea reconocido con uno de estos? De momento ya ha ganado el primer título de este año.

