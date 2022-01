Lewandowski gana el The Best de la FIFA 2021 por delante de Messi y Salah

THE BEST

Desde Zúrich (Suiza), la FIFA ha llevado a cabo una gala de los Premios The Best particular. Sin público y de manera virtual, el máximo organismo del fútbol mundial ha destacado a los mejores del pasado año 2021. En categoría masculina, el ganador ha sido el delantero polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan