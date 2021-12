Lewandowski reivindica el fútbol femenino gracias a Alexia Putellas: "Es una inspiración para muchas"

El crecimiento del fútbol femenino pasa por gestos como los de Robert Lewandowski. El delantero del Bayern Múnich, recientemente galardonado en los Globe Soccer Awards como mejor goleador del año 2021, ha defendido el desarrollo de dicho sector compartiendo una fotografía con la jugadora española Alexia Putellas. La atacante del FC Barcelona, recientemente nombrada la mejor del mundo, tuvo una conversación con el polaco que satisfajo al goleador.

"Estoy orgulloso y feliz de que el fútbol femenino se desarrolle tan rápido y se gane el corazón de millones de aficionados en todo el mundo", ha celebrado Robert Lewandowski junto a la imagen en la que aparece con Alexia Putellas. "Ha sido un gran placer reencontrarme y hablar con la mejor jugadora del mundo", ha destacado en referencia a la jugadora española, a quien considera "una persona llena de pasión y amor por el fútbol".

Lewandowski ha querido destacar que Putellas "es una inspiración para muchas jugadoras jóvenes" y que, tras sus logros y después de haberse conocido, se ha ganado un aficionado más. "Enhorabuena por tus éxitos, sin duda veré tus partidos y mantendré los dedos cruzados", ha asegurado el delantero del Bayern.

Alexia Putellas, además de haber recibido el premio de mejor jugadora del 2021, también hizo historia recientemente al ser galardonada como mejor jugadora del planeta por la revista France Football. La jugadora del FC Barcelona se llevó el Balón de Oro femenino y se convirtió en la primera española -segunda si se cuenta el Balón de Oro masculino- en recibir un reconocimiento de esta categoría.

El mensaje de Robert Lewandowski llega en un momento clave donde el fútbol femenino está intentando asentarse en la élite mundial. El Barça, sin ir más lejos, ha ayudado a su reconocimiento con el triplete cosechado la pasada temporada. Y los premios que está recibiendo Alexia Putellas, gracias a estas galas que generan atención en todo el planeta, también están teniendo gran repercusión.

El impulso en España

La situación en el fútbol femenino español, además, puede mejorar en 2022. Al menos ese es el objetivo que se lleva persiguiendo más de un año, cuando el Gobierno confirmó a través del Consejo Superior de Deportes que la liga femenina sería reconocida como profesional. De esta manera, la competición se convertiría en la primera de la historia de España que, siendo femenina, adquiriera dicha categoría.

A pesar de los esfuerzos, la creación de la nueva liga requiere una unanimidad entre todos los clubes participantes que no se ha alcanzado. Sin ella, el CSD no aceptará los estatutos y la liga no podrá ser conformada.

Un panorama que puede cambiar próximamente en enero de 2022, cuando las negociaciones se intensifiquen y las jugadoras barajen la posibilidad de una huelga si no se producen avances o se empiezan a detectar impagos por la falta de ingresos. Mientras tanto, jugadoras como Alexia Putellas llevan el fútbol femenino español a lo más alto del panorama europeo y mundial.

