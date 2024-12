El deporte, el refugio de Carlos Llibre tras la pérdida de su hermano: "El amor a Álex me lleva a cruzar barrera infinitas"

Carlos Llibre es el protagonista de una historia que a ninguno le gustaría contar. En 2017 perdió a su hermano en un accidente de moto y desde entonces se ha dedicado en cuerpo y alma a cumplir los sueños que había dejado escritos un apasionado del deporte y el motor como era Álex.

En la habitación de su hermano, Carlos encontró una lista con las 101 cosas que hacer en la vida que había dejado escrita Álex. En ese instante, decidió que el legado y la pasión por la vida que sentía su hermano no podían quedar en el olvido. Desde entonces, un Ironman, un Titan Desert, la Cape Epic y un Dakar.

Carlos Llibre ha atendido a EL ESPAÑOL para relatar cómo la lista que dejó escrita su hermano le ha ayudado a superar el duelo a través del deporte, uno de los lazos de unión más fuerte entre los dos hermanos.

El origen del equipo ALL1 en homenaje a Álex Llibre.

El pasado miércoles dio una charla ante 6.000 jóvenes con la 'Fundación Lo Que De Verdad Importa', ¿qué valor tienen estas acciones en una sociedad como la actual?

Es una suerte tener a fundaciones como 'Lo Que De Verdad Importa' queriendo conectar con los jóvenes desde mensajes que no son nada comunes en la sociedad. Las historias que se cuentan no se han creado para ser contadas, sino que son historias naturales que una persona con mayor o menor fortuna lleva en su vida. Lo que me encanta de lo que pasó en el congreso es que la gente considere que yo tengo algo que aportarles.

Tras el fallecimiento de su hermano Álex, se ha convertido en un referente por el mensaje que ha difundido y por las acciones que ha llevado a cabo en su memoria, ¿se considera un referente para muchas personas por la manera de afrontar el duelo?

Yo creo que los principios después de vivir algo así son muy claros, yo soy una personal normal, con mi trabajado, mi mujer... y quiero seguir siendo así, anónimo. Como las cosas que se han hecho generan interés de personas, siempre que haya un interés de cualquier persona porque yo me abra, ahí estaré. En este proceso de duelo siempre ha tratado de actuar desde un ámbito de sentir lo que me ayuda más a mí, jamás lo he hecho porque quiera recibir un elogio.

¿Qué representa el lema 'Los sueños se cumplen cuando son compartidos'?

Yo lo vínculo con la relación hermanos-gemelos. Yo nunca había hecho nada solo. Cuando superas situaciones en retos deportivos o situaciones de dificultad en equipo, el sentimiento es mucho más valioso. Uno solo va rápido, pero en equipo llega lejos. Ese lema tiene escondido la vocación de lo que yo aprendí con Álex, los sueños se cumplen cuando se construyen las cosas en equipo.

¿La lista '101 cosas que hacer en la vida' le ha ayudado a sobrellevar el duelo?

Sí, absolutamente. Hoy en día hay una concepción social como que la gente se apalanca en el pasado para proyectar un futuro, pero olvidan el presente. La lista es el reflejo de decir 'yo sé hacia dónde quiero ir, pero cuál es el reto que quiero asumir'. A mí Álex me ayudó a través de la lista a explicarle a todo el mundo que él iba a significar un pasado, durante el Ironman formaba parte del presente, y a través de la lista iba a formar parte también del futuro. Es la metáfora entre pasado, presente y futuro para no olvidar lo que somos hoy.

Los hermanos Llibre, Carlos y Álex juntos. Carlos Llibre

Cada uno elaboró su propia lista y usted se ha encargado de cumplir los deseos que tenía escritos su hermano, pero ¿ha abandonado la suya propia?

No, al revés. Para mí ha sido y es muy duro, pero Álex no deja de ser el hermano fallecido de una persona. Hay muchas personas que pierden hermanos, padres, madres... el significado de la lista de Álex es explicar que uno tiene que cumplir sus propios sueños. Tras correr la 'Titan Desert' el titular fue 'El último homenaje' porque era cuando yo le explicaba a todo el mundo que era el último sueño cumplido que hacíamos por Álex.

Tras haber participado y finalizado todas las etapas del Dakar, ¿considera que ha cumplido el desafío más grande al que se quería enfrentar su hermano?

Sin duda. Además, a nivel deportivo ha sido un reto que uno no se da cuenta de la dificultad que realmente tiene. El nivel de exigencia, de dificultad y de presión económica ha sido algo que jamás hubiese imaginado. Sin embargo, la base para no rompernos ha sido Álex.

Con el motivo que hubo detrás, fue impensable tirar la toalla.

Impensable. Muchas veces te lo planteas por las situaciones tan extremas que te depara la vida, pero también te enseña mucho porque es la demostración a uno mismo de lo que es capaz. El amor hacia mi hermano me lleva a cruzar barreras infinitas.

¿Qué es lo más importante que ha aprendido al afrontar estas experiencias?

En la vida uno siempre gana porque cuando uno es fiel a uno mismo y saca la mejor versión de sí mismo para cada cosa que haga, el resultado da igual. Yo sabía que a veces juegas con el factor suerte de aquello que no controlas, a mí me ha tocado jugar con las cartas de perder a mi hermano gemelo, esas son mis cartas, no puedo frustrarme por ello. Cuando vives con la tranquilidad de no tenerle miedo al fracaso o a perder, tu proyección llega al infinito.

Álex y Carlos Llibre. Carlos Llibre

Siendo el origen la pérdida de su hermano, ¿en qué momento llegan a crear el equipo 'ALL1'?

El equipo nace de forma completamente natural. En un contexto de juventud decidimos crear una fundación para transformar esas experiencias deportivas en eventos. La fundación duró seis años, hasta el fallecimiento de Álex, y como la gente descubre que él se había apuntado al Ironman del 2018 y sabían que Álex y yo habíamos dedicado seis años a la fundación sin ganar un euro, entonces la gente se volcó queriendo devolvernos lo que les habíamos dado. Empezaron apuntándose 320 personas y llegamos a ser el mejor más numeroso en participar en un Ironman en todo el mundo.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido al participar en el Dakar?

Lo más difícil que yo he hecho en mi vida ha sido llegar a la línea de salida del Dakar y lo segundo más difícil que he hecho ha sido terminarlo. La mejor preparación que te permite el mejor entendimiento de lo que es un Dakar sin haber participado nunca, lo teníamos. La toma de decisiones de enfocar la mejor preparación posible lo hicimos, pero cuando uno va la primera vez no sabe lo que se expone. En el Dakar este año han corrido 144 pilotos en moto y terminaron 70; empezaron 21 pilotos españoles y terminaron seis, de los cuales cuatro formaban parte del equipo 'ALL1'.

"Laia Sanz ha conseguido participar en 16 Dakares y los ha completado todos, es una fuera de lugar". Carlos Llibre

¿Qué piloto le ha sorprendido más durante la competición?

En general valoras más las vidas que llevan de esfuerzo al que se exponen y la exigencia al que están sometidos. Tras la primera etapa yo me di cuenta de que admiraba a cualquier ser humano que hubiese finalizado la prueba del Dakar en esta disciplina. Laia Sanz ha participado en 16 Dakar y los ha completado todos siendo mujer, es decir, se le da menos bombo del que se debería, es una fuera de lugar.

¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido al afrontar todos estos desafíos?

Dedícate a sacarle el mayor rendimiento a todo aquello que está dentro del marco de tu control. Sé el mejor en aquello que está en tu alcance.

Le formulo la última pregunta: ¿le queda algo por cumplir de la lista de su hermano?

La lista es interminable. Al final es casi un estilo de vida, es algo que siempre va a estar ahí. No sólo alberga eventos deportivos, sino también aspectos como ser padre de familia, crear una empresa de impacto social... ser feliz al fin y al cabo.