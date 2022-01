Francis Ngannou retiene el cinturón del peso pesado de la UFC ante Ciryl Gane

El evento UFC 270 se celebró en la madrugada del sábado al domingo, de España, en el Honda Center de Anaheim, California (Estados Unidos). Sin Ilia Topuria, que no pasó el corte médico en la previa, pero con dos peleas estelares por el cinturón del peso mosca y del peso pesado de la Ultimate Fighting Championship.

En la gran pelea de la noche, Francis Ngannou retuvo el cinturón de campeón del peso pesado contra Ciryl Gane. Decisión unánime de los jueces (48-47, 48-47 y 49-46) a favor de 'The Predator' que lleva su marca personal al 17-3. Esta ha sido la primera defensa del título para él.

Francis Ngannou ganó el pasado mes de marzo a Stipe Miocic, desde entonces no había puesto su cinturón en juego, y ha sido a principios de este 2022 cuando al fin se ha subido al octágono para defender su título. Ante él un Ciryl Gane que dominó durante los dos primeros asaltos. Pero a partir del tercer round 'The Predator' comenzó a imponerse en la jaula.

@Francis_Ngannou derrota a Ciryl Gane por decisión unánime en una aguerrida pelea #UFC270 pic.twitter.com/gXAVDo17Ku — UFC Español (@UFCEspanol) January 23, 2022

En este tercer asalto, Ngannou consiguió derribar a Gane dos veces y fue desde el cuarto cuando el luchador francés acusó el cansancio. Sus patadas dejaron de ser tan efectivas como en los dos primeros rounds y 'The Predator' siguió buscando derribar a su oponente para llevarse la victoria.

Francis Ngannou, con el cinturón de campeón del peso pesado de la UFC Reuters

Fue en el quinto round cuando se comenzó a vislumbrar el triunfo del luchador camerunés de artes marciales mixtas (MMA). Ciryl Gane rozó la victoria al llevar al suelo a Francis Ngannou. A punto estuvo de someterle, pero el africano ejecutó un scramble para dominar en la jaula y retener el cinturón.

Después de la pelea, Ngannou sacó pecho: "Me había lesionado hace tres semanas en la rodilla, pero no quería perderme este combate. Quería demostrar quién es el número uno". Mientras que el francés pidió perdón a sus seguidores: "Estoy decepcionado, lo siento".

Brandon Moreno pierde el cinturón

En la otra gran pelea de la noche en UFC 270, Brandon Moreno no pudo retener el título de campeón del mundo del peso mosca. El luchador mexicano se doblegó contra Deiveson Figueiredo. Era el tercer combate entre ambos y fue así como el brasileño recuperó el cinturón que perdió en junio de 2021.

@Daico_Deiveson vence a Brandon Moreno por decisión unánime en una pelea muy cerrada #UFC270 pic.twitter.com/tdRmleBzcO — UFC Español (@UFCEspanol) January 23, 2022

'The Assassin Baby' afirmó después que buscará la cuarta pelea. Una venganza para la que ya amenaza a Deiveson Figueiredo: "Me he caído más veces y siempre me he levantado. Estaré preparado". La victoria para el brasileño llegó por decisión unánime, con tarjetas idénticas de 48-47.

