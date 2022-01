El Barcelona se da un festín ante el Atlético para ganar la Supercopa de España femenina

Partidazo entre dos de los mejores equipos de fútbol femenino en nuestro país para conocer al nuevo campeón de la Supercopa de España. Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid se dieron cita este domingo en la gran final de la competición, después de que se impusiesen en semifinales a Real Madrid Femenino y Levante, respectivamente. Solo podía ganar uno y ese fue el Barça.

La Supercopa de España femenina tuvo sabor nórdico. Engen, Graham y Rolfö marcaron los cinco goles del Barcelona en la final. Con mucha autoridad, las culés demostraron el porqué son el mejor equipo de Europa. Después de la manita, Martens elevó la goleada hasta el 7-0 con un doblete. Entremedias de los tantos de la neerlandesa, el mejor momento del choque lo protagonizó Virginia Torrecilla con su regreso a los terrenos de juego.

Como en las semifinales, el ritmo fue alto desde el pitido inicial. El Atlético se acercó al área de Sandra Paños, pero poco a poco el equipo azulgrana fue imponiendo su ritmo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Con Irene Paredes sacando el esférico desde atrás, conectando con Lieke Martens, Jenni Hermoso y compañía, el Barça se fue para arriba lideradas por la Balón de Oro y The Best de la FIFA Alexia Putellas.

Dominio, aunque sin ocasiones claras de gol. Y fue en la primera cuando el Barcelona se puso por delante. Al cuarto de hora del encuentro, Engen adelantó al conjunto culé. Remató Rolfö de cabeza, pero su testarazo se encontró con Lindahl. Engen fue la más lista de la clase entonces para hacerse con el rechace y abrir la lata.

Mala suerte para una Lindahl que después firmó una gran parada a Jenni Hermoso. Pase por dentro de Alexia Putellas, taconazo de Hansen y remate de la delantera de la selección española que se encontró con la portera del Atleti, firmando esta una parada salvadora para las suyas. Pero el alivio fue cosa de unos pocos minutos.

No hubo que esperar demasiado para que el Barcelona Femenino ampliase distancia en el marcador. Alexia Putellas cayó en la corona del área y la colegiada del partido no dudó en señalar la falta. Graham Hansen se preparó para ejecutarla y el resultado no pudo salir más perfecto. Golpeo perfecto para colocar el 2-0 en el luminoso en el minuto 23.

Tan solo cuatro minutos después, Graham volvió a ver puerta para sentenciar al Atlético de Madrid Femenino sin ni siquiera haber llegado a la media hora de juego. Fue Rolfö la que entró con todo por banda izquierda para poner un centro medido que aprovechó la noruega para firmar el tercero del Barça y el segundo en su casillero personal.

Festín culé

Con tres goles en contra y un Barcelona yendo a por más, Carmen Menayo apareció para avisar a las azulgranas de que esto no había acabado. A falta de ocho minutos para el final de la primera mitad, la jugadora del Atlético armó la pierna y con un golpeo brutal acabó estrellando el balón en el larguero de la portería de Sandra Paños. Y con este intento sin fortuna, el encuentro llegó al descanso.

Tras el por vestuarios, el equipo colchonero salió más incisivo. Así llegó la oportunidad de Deyna Castellanos con un centrochut que se fue desviado. Pero el Barça volvió a imponerse con un nuevo tanto, esta vez obra de una Rolfö que llegó al segundo palo para mandar el balón hasta el fondo de las mallas a pase de Graham.

Rolfö celebra el 4-0 durante la final de la Supercopa de España femenina EFE

Al Barcelona le costó marcar ante el Real Madrid Femenino. Misa Rodríguez se hizo gigante bajo los tres palos, pero el Atlético no tuvo tanta suerte. Sin tiempo casi para reponerse del cuarto llegó la manita. Otra vez Graham Hansen vio puerta, esta vez de cabeza con asistencia de Marta Torrejón incluida. Un festín culé ante el que nada pudieron hacer las rojiblancas.

Comenzaron los movimientos en las bandas, pero fue Ludmila la que estuvo muy cerca de hacer el gol del honor para el Atlético. Se fue en velocidad brasileña por banda derecha, pero en el momento de colocar el balón, la futbolista cruzó en exceso su disparo y el esférico se marchó por la línea de fondo sin encontrar puerta.

¡Volvió Torrecilla!

Lieke Martens se sumó al festival nórdico de goles. La neerlandesa no quiso perderse la cita con el gol y firmó el set después de que Graham le pusiese un centro raso prácticamente al punto de penalti. Sexto tanto de las azulgranas para continuar la fiesta en la Supercopa.

Con el 6-0 en el marcador y el partido completamente sentenciado, llegó el momento más esperado por todos los aficionados del fútbol femenino español. Después de superar un cáncer cerebral, Virginia Torrecilla volvió a disfrutar de lo que más le gusta. Pasado el minuto 80, la centrocampista ingresó en el terreno de juego, llevándose la mayor ovación de la mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Virginia Torrecilla saluda a Jenni Hermoso en su regreso a los terrenos de juego EFE

Todos en pie y una Torrecilla emocionada aplaudiendo a la grada y llevándose la mano al corazón. Aplausos en la grada y también en el propio campo, ya que tanto las jugadoras del Barcelona como sus compañeras del Atlético le dedicaron un sentido tributo por el gran ejemplo de superación que ha demostrado ser. Amanda Sampedro redondeó el momento colocando a su amiga el brazalete de capitana.

Antes del final y con la emoción a flor de piel, el fútbol volvió a ser el protagonista y fue Lieke Martens la que se encargó de redondear la victoria de su equipo hasta los siete goles a cero. Triunfo merecido de un Fútbol Club Barcelona Femenino que es, por méritos propios, el mejor equipo de todo el Viejo Continente.

FC Barcelona 7-0 Atlético de Madrid

Barcelona: Paños; Torrejón, Paredes (Mapi León, 75'), Jana Fernández (Pereira, 65'), Rolfo (Ouahabi, 65'); Guijarro, Engen (Serrano, 85'), Graham Hansen; Putellas (Oshoala, 65'), Martens y Hermoso.

Atlético de Madrid: Lindahl; Aleixandri, Tounkara, Van Dongen, Menayo (Bárbara, 58'); Santos (Amanda, 58'), Maitane, Meseguer (Torrecilla, 85'), Shei; Ludmila (Ajibade, 71') y Deyna (Banini, 71').

Goles: 1-0, 15' Engen; 2-0, 23' Graham Hansen; 3-0, 27' Graham Hansen; 4-0, 47' Rolfö; 5-0, 50' Graham Hansen; 6-0, 85' Martens; 7-0, 89' Martens.

Árbitro: Marta Huerta de Aza (comité tinerfeño). Amonestó a Hermoso (78').

Incidencias: Final de la Supercopa de España femenina de fútbol disputado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid, España) ante 1.123 espectadores.

