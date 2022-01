Rafa Nadal: "He aguantado mentalmente bien y he luchado hasta el final"

Rafa Nadal se medirá en cuartos de final del Open de Australia a Denis Shapovalov después de ganar a Adrian Mannarino en la ronda de octavos. Por 7-6, 6-2 y 6-2, el tenista de Manacor avanzó en el cuadro masculino del primer Grand Slam del año. Y, además, ya sabe que Alexander Zverev ha caído, por lo que no tendrá que verse las caras con él camino a las semifinales. Aunque el español avisa de que para él no ha sido ninguna sorpresa que Shapovalov haya ganado a Zverev.

Partido ante Mannarino

"Ha sido uno de los tie break más locos de mi carrera. Ha sido la mitad del partido, sin ninguna duda. Mannarino ha jugado muy bien en el primer set. Su bola era muy difícil de controlar y me abría la pista. Cuando un jugador gana a Karatsev y a Hurkacz sabía que estaba haciendo las cosas bien. Tiene la habilidad de hacerte sentir incómodo. Es una victoria que tiene mucho valor. He sido capaz de resistir los momentos complicados".

Nadal, durante los octavos de final del Abierto de Australia. Dave Hunt EFE

Siguiente rival: Shapovalov

"Es uno de los jugadores con más potencial del circuito. La primera vez que jugamos yo dije que iba a ser ganador de varios títulos de Grand Slam y lo sigo pensando. Tiene un montón de cosas increíbles. Si juega bien es difícil de parar. En cuartos no se puede esperar un rival fácil y tendré que jugar a mi máximo nivel. No esperaba estar donde estoy hace unos semanas".

Derrota de Zverev

"Es verdad que Zverev era un poco más favorito, pero Shapovalov podía ganar y ganó en tres sets. No estoy sorprendido de la victoria de Denis".

¿Candidato al título?

"He trabajado mucho estos meses para volver al circuito. Estoy disfrutando de estar aquí en los cuartos. Excitado de volver a competir con Shapovalov. No sé si me siento preparado para ganar el título. Yo dije que a priori no era candidato y añadí que en el deporte las cosas cambian muy rápido. Estoy en una posición mejor que hace 10 días. Aquí manda la pista, el juego y el físico. Yo lo que confío es en estar preparado para competir".

Estado de su pie

"El físico sí que me ha respondido y he puesto un poco más de lo que estoy acostumbrado últimamente. Ha sido una pena que en el 6-4 no he sacado bien, hice un saque feo. Me he tirado la bola baja. Y me ha pasado lo mismo en otro punto de set. Mannarino estaba a un nivel muy alto y sentía la presión. He aguantado mentalmente bien y he luchado hasta el final. He generado buenos golpes en los momentos difíciles y he tenido el premio de ganar medio partido".

