El CEO de Alpine atiza a Alonso por su salida: "Fernando se va a un equipo que es noveno"

Todavía sigue coleando en Alpine la decisión de Fernando Alonso de salir del equipo. Su apuesta por un proyecto diferente no gustó nada dentro de la escudería. Una de las figuras más reconocibles del equipo ha expresado su malestar con la marcha del español tras su salida a Aston Martin.

El CEO de Alpine, Laurent Rossi, dio su versión acerca de lo sucedido y de los motivos que llevaron a Alonso a cambiar de aires. "No pudimos comprometernos para más de dos años porque con Piastri teníamos una opción de más de tres años", recalcó sobre el motivo fallido de las negociaciones.

Se mostró tremendamente dolido con la decisión de su todavía piloto y criticó su desembarco en Aston Martin. "Se marchará a un equipo de carreras que es noveno en el Mundial de F1", atizó al español en un claro dardo tras romper su unión con ellos de cara a las próximas temporadas.

Fernando Alonso en el pit lane de Monza tras abandonar Europa Press

A pesar de esas explicaciones, Rossi mostró el guion a seguir por la escudería francesa con sede Eanstone. "A largo plazo, siempre tuvimos claro que teníamos que centrarnos en el futuro y el futuro se llamaba Oscar. Le ofrecimos a Fernando lo máximo que pudimos. Eso era un contrato de un año más uno. Queríamos mantener al hombre del presente y asegurar al hombre del futuro", recalcó.

El CEO de Alpine también dejó entrever otro problema en el español: su edad. Un número que le señala como el más veterano de la parrilla. "Fernando tiene 41 años. En dos cumplirá 43 años. La caída puede venir de un año a otro a esta edad. Soy responsable de más de 3.000 empleados en Alpine y Luca De Meo más de 240.000 en Renault. No podemos tomar decisiones irracionales que conllevan riesgos", desarrolló sobre la supuesta apuesta por Piastri, que también ha dejado la escudería, en lugar de un veteranísimo del motor con es Alonso.

[La similitud de Alonso con Verstappen que encandila a Aston Martin : "Llevan un F1 como un kart"]

Grandes diferencias en el contrato

Otro de los grandes problemas que desembocó en la no continuidad fue el contrato. La ausencia de un jugoso cheque para Alonso decantó la balanza para marcharse a salir de Alpine. Sus exigencias eran demasiado para lo que le podían ofrecer.

"No podíamos darle a Fernando lo que quería. El contrato uno más uno que le ofrecimos era prácticamente el mismo que firmó con nosotros hace dos años", expresó sobre las negociaciones llevadas a cabo con el asturiano, que vio cómo los cantos de sirena de la otra escudería le seducían más.

[Fernando Alonso: "Alpine compite con McLaren y eso parecía un sueño, hemos superado las expectativas"]

"Más de dos años no serían responsables por nuestra parte. "¿Creen que dos o tres años marcan una gran diferencia para él? Ahora se marchará a un equipo de carreras que es noveno en el Mundial de F1. Eso significa reconstruir el trabajo que ya ha hecho con nosotros", fue la explicación sobre la oferta a la baja al piloto asturiano. A sus 41 años, no estaban dispuestos a ver cómo le cortaban las alas a una de sus jóvenes promesas como pretendían que fuese Piastri.

Y con todo, también dejó caer otro ataque a Alonso y sus altas exigencias con ellos. "También hay otras cosas en juego que no podríamos ofrecerle a Fernando. No puedo poner el listón arbitrariamente alto. Pedimos sacrificios a nuestros empleados en las fábricas. No podemos exagerar en la F1", apuntó.

[Madrid avanza en su estrategia para robar el Gran Premio de España de Fórmula 1 a Barcelona]

Aún así Rossi quiso quitarle hierros al asunto y dejar a un lado la polémica que ha rodeado los movimientos entre las dos partes. "Nos hubiera gustado continuar con Fernando. Es el mejor campeón que ha pilotado para Renault, pero al final acordamos que no estábamos de acuerdo. Sin malas palabras, sin dar un portazo", certificó.

Un adiós inesperado que deja a un agridulce final tanto para Alpine como para Alonso, donde hasta el momento no han sido capaces de cumplir con las expectativas tras el regreso del español a la Fórmula 1.

Sigue los temas que te interesan