La leyenda John McEnroe se rinde a Carlos Alcaraz: así ve el futuro tras la retirada de Federer

El tenis atiende a un cambio de ciclo histórico. La coronación de Carlos Alcaraz como número 1 del mundo y la retirada de Roger Federer se han dado con apenas unas semanas de separación. En ambos momentos estuvo presente una leyenda de la raqueta, John McEnroe.

El estadounidense ha hecho historia este fin de semana al capitanear al equipo del Resto del mundo, que por primera vez ganó a Europa la Laver Cup. McEnroe lo celebró junto al equipo formado por Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex de Minaur, Frances Tiafoe y Jack Sock.

Instantes después de que su equipo ganase la Laver Cup, al derrotar a Europa por 13-8, McEnroe atendió a los micrófonos y habló del presente y el futuro del circuito de tenis. Ahí apareció el nombre de Alcaraz, al que en Nueva York entregó el título de campeón del último US Open.

McEnroe, que se fotografió con Bjorn Borg esta semana en la pista central de Wimbledon, recordando la final de 1980 que perdió contra el sueco, y habló sobre las rivalidades que vienen en el futuro.

"Carlos va a ser increíble", dijo McEnroe. "Frances (Tiafoe) y Felix (Auger-Aliassime) también van a ser muy grandes", añadió. Para el estadounidense, campeón de siete Grand Slam, estos son algunos de los jugadores llamados a recoger el testigo en la era post Big Three.

John McEnroe levanta la Laver Cup conquistada por el equipo del Resto del mundo Reuters

"El deporte sigue adelante. No importa lo grandes que hayan sido los que han estado antes. Me gusta bastante el futuro, porque estuve en el US Open y vi la energía que transmitían estos chicos. Roger, Rafa y Novak han sido increíbles. Y Novak y Rafa aún siguen jugando y sabe dios lo que les queda por ganar. Pero los que vienen ahora también van a ser muy buenos", agregó McEnroe.

Palabra de Djokovic

Quien también habló fue el serbio Novak Djokovic. Este aseguró que, al ver la retirada de Federer, pensó en cómo quiere que sea la suya y que desea que cuando esto ocurra tenga a sus mayores rivales a su lado.

Djokovic, que perdió este domingo en la Laver Cup con unos problemas en la muñeca, atendió a los medios españoles en la zona mixta del torneo y habló sobre si ha pensado en cómo quiere que sea su retirada al ver la de Federer.

"Lo pensé cuando pasó todo esto el viernes. Con todas las emociones que vivimos... Deseo que cuando esto ocurra tener a mis mayores rivales a mi lado, es mi deseo. Cuándo, cómo y dónde, eso ya no lo sé", dijo el serbio.

"Han sido unos días muy emocionantes, porque era la despedida de Roger. Todos hemos sentido una energía diferente por todo lo que ha contribuido al tenis. Estoy muy feliz de haber podido formar parte de este equipo Europa".

