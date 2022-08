Alpine, en el foco tras los casos de Fernando Alonso y Piastri: "Estoy contento de haber salido de allí"

El parón veraniego de la Fórmula 1 se le está atragantando a Alpine desde que Fernando Alonso anunciara su fichaje por Aston Martin desde 2023. Luego vino el 'no' de Oscar Piastri cuando estaba anunciado como piloto oficial de la escudería francesa. Estos dos capítulos han provocado un sinfín de reacciones dentro del paddock.

La mayoría son vaciles hacia Alpine, pero también hay ataques aprovechando la situación. El último viene de parte de Guanyu Zhou, el primer piloto chino de la Fórmula 1, formado en la Academia de Renault y que el año pasado fichó por Alfa Romeo. Lo de Piastri, otro que creció en la escudería, le ha hecho hablar.

"Me han liberado completamente. Todo ha funcionado muy bien, porque mi contrato terminaba a finales del año pasado y dependía de los dos si queríamos seguir, pero entonces surgió una oportunidad con Alfa Romeo. Así que el acuerdo fue, definitivamente, no continuar con Alpine, porque no vi ningún lugar donde pudiera tener un asiento para el próximo año o para este año. Y Alfa y Alpine son marcas que compiten bastante, no sólo en la Fórmula 1, sino en general", dice en Racer.

Piastri fue quien le llevó a decidir salir tras ver como, siendo el campeón de Fórmula 2 en 2021, en 2022 se iba a quedar sin competir en el rol de piloto de pruebas: "No fue fácil salir de Alpine, pero estoy muy contento de que todo haya salido bien porque si tuviera otro año fuera estaría como atascado, lo mismo que pasa ahora con Oscar. No era lo mejor para mí. Siento que había una oportunidad aquí, así que fui a por ella, y creo que fue una decisión muy buena".

El 'no' de Alpine

El martes Alpine anunció que el sustituto del español Fernando Alonso a partir de la próxima temporada sería el australiano Oscar Piastri, pero horas después éste lo desmintió con una frase categórica: "No voy a pilotar para Alpine el próximo año".

Al día siguiente del anuncio por parte de Aston Martin del fichaje de Alonso a partir de 2023 con un contrato multianual y en sustitución del alemán Sebastian Vettel, que se retirará cuando acabe esta campaña, el equipo Alpine se apresuró a asegurar que Piastri ocupará la vacante del bicampeón mundial español.

Alpine emitió un comunicado para asegurar que su formación de pilotos para la próxima temporada la integrarán el francés Esteban Ocon -actual compañero de Alonso- y Piastri, nacido hace 21 años en Melbourne; ganador el año pasado de la Fórmula 2 y actual probador de la escudería.

"Después de cuatro años como parte de la familia Renault y Alpine, nuestro piloto reserva Oscar Piastri asciende y ocupará un asiento oficial junto a Esteban Ocon a partir de 2023", indica el comunicado de Alpine sobre el australiano, que el año pasado se anotó el campeonato de la F2, había ganado en 2019 el de la Fórmula Renault Eurocup y en 2020, el de la Fórmula 3.

Sin embargo, horas después del anuncio del equipo francés, Oscar Piastri aseguró, en contra de lo afirmado, que no va a pilotar "para Alpine el próximo año".

"Entiendo que, sin mi acuerdo, Alpine F1 ha sacado un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a conducir para ellos el año que viene", señala el australiano en su espacio en Twitter. "Esto es un error y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No voy a pilotar para Alpine el próximo año", afirma Piastri.

