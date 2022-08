Oscar Piastri será el sustituto de Fernando Alonso para 2023: fin al culebrón del equipo Alpine

¿Hay final en el culebrón del equipo Alpine? Parece que sí. La escudería francesa ha anunciado a Oscar Piastri como su piloto para la temporada 2023. De esta manera, el corredor australiano será el sustituto de Fernando Alonso después de su fichaje por la escudería Aston Martin.

Así lo ha comunicado el equipo francés en una escueta y misteriosa nota oficial en la que informa del ascenso del ganador del título de la F2 el año pasado en su temporada de novato. Además, se confirma la alineación de pilotos para 2023 siendo el propio Piastri y Esteban Ocon los elegidos para ocupar los dos asientos del Grupo Renault en el equipo de Fórmula 1.

Hasta ahora, Piastri, pupilo de la leyenda de la Fórmula 1 Mark Webber, había sido el piloto probador de Alpine al quedarse este año sin un hueco en la parrilla. Sin embargo, su reto era dar el salto al 'Gran Circo' de cara a 2023. Su primera opción parecía ser Alpine, aunque tal y como había confirmado recientemente su Team Principal, Otmar Szafnauer, no había nada cerrado y el joven piloto de 21 años estaba valorando otras opciones.

Finalmente, Alpine ha decidido moverse comunicando que efectivamente, será el joven talento formado en su academia quien tenga la oportunidad de continuar con el proyecto del Grupo Renault: "Como parte de su viaje formativo en la F1, Oscar fue promovido por primera vez a piloto reserva del equipo BWT Alpine F1 al comienzo de la temporada 2022".

"Desde entonces ha estado sometido, bajo la guía del equipo y su pleno apoyo financiero, a un programa de entrenamiento intensivo y completo de pruebas privadas en el A521, el coche de Alpine F1 del año 2021, y sesiones de simulador para prepararlo para el siguiente gran paso en la F1. Alpine ahora espera ver la siguiente etapa en su carrera de F1 junto a Esteban Ocon".

A pesar de que todavía no hay palabras del joven corredor confirmando este movimiento, quien sí ha querido celebrar su llegada es su nuevo jefe, Otmar Szafnauer, quien celebra por fin haber puesto punto y final a su calvario. Tras la no renovación de Fernando Alonso y su salida a Aston Martin, al jefe de la escudería le urgía llevar a cabo con éxito este nuevo movimiento.

"Oscar es un talento brillante y poco común. Estamos orgullosos de haberle nutrido y apoyado a través de los difíciles caminos de las fórmulas junior. A través de nuestra colaboración durante los últimos cuatro años, le hemos visto desarrollarse y madurar hasta convertirse en un piloto más que capaz de dar el paso a la Fórmula 1".

A pesar de que con este anuncio todo debería quedar aclarado en el equipo Alpine, no parece que sea así del todo y es que quedan unos flecos por aclarar en toda esta historia. Las dudas de Fernando Alonso por continuar en Alpine empezaron a agitar una coctelera que trajo consigo réplicas por toda la escudería como si de un terremoto se tratase. De hecho, en paralelo a su posible renovación con la factoría gala, se hablaba de una posible salida de Oscar Piastri.

Antes de la posibilidad o no de ir a McLaren, surgió el posible fichaje por Williams en sustitución de Latifi. Esta vía sí quedó descartada, pero lo más llamativo es que la de McLaren podría no estarlo del todo para Oscar a pesar de la aparente confirmación de Alpine. Hace unas horas, el propio Otmar Szafnauer reconocía un par de cosas.

La primera era que no había conseguido hablar con Fernando Alonso sobre su salida, pero tampoco con Mark Webber sobre la confirmación de Piastri como piloto del equipo. Sería extraño que poco después, sí hubieran conseguido cerrar una operación tan importante. Por ello, muchos consideran que este anuncio no es más que una medida de presión.

Piastri tiene contrato con Alpine en 2023 y una opción negociable para ambas partes, pero no segura, para 2024. Por lo tanto, haciendo este anuncio público, intentarían amarrar su continuidad ante tanta polémica. Sin embargo, los últimos rumores apuntan a que en el contrato de Piastri habría una cláusula y es que para que Alpine tuviera seguro al piloto atado hasta 2023, era necesario confirmarle antes de la finalización del mes de julio que tendría un asiento el próximo curso.

Si los plazos con Alonso son ciertos y hasta este lunes no se ha conocido su marcha a Aston Martin, no se podría haber dado ese 'OK' a Piastri, por lo que ese año garantizado en Alpine no sería real y el anuncio actual podría quedar todo en una bomba de humo. Parece que en Alpine están convencidos de tener el control de la situación y la confianza de Piastri y Ocon serán su pareja de corredores para 2023 a pesar de todos estos rumores.