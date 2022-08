El 'win-win' de Fernando Alonso y Aston Martin: el plan que Vettel no lideró y un contrato multianual

La era de Fernando Alonso en Alpine acaba a final de esta temporada de 2022. A partir de 2023, el piloto asturiano se convertirá en nuevo piloto de Aston Martin después de confirmarse su fichaje este 1 de agosto. El asturiano ha destacado "el compromiso para ganar" y eso le hace uno de los proyectos "más interesantes" de la Fórmula 1 en la actualidad.

El piloto español estaba en negociaciones para renovar con Alpine, pero la escudería británica le ofreció un contrato multianual y eso es algo que el equipo francés no podía garantizar a Fernando Alonso. Así las cosas, podrá decidir al final de cada temporada si continuar un año más o no. Y todo esto con un salario que podría rondar los 20 millones de euros anuales.

La noticia se confirmó nada más comenzar agosto. Esto después de que Sebastian Vettel anunciase su retirada al final de la presente temporada. Tras el bombazo del cuatro veces campeón del mundo llegó la segunda noticia sorpresa de Aston Martin: el fichaje de Fernando Alonso. Una alianza en la que todos ganan. Un auténtico 'win-win' que a continuación pasamos a analizar.

'Win-win'

Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine y ahora Aston Martin. Fernando Alonso sigue así ampliando su historia en la Fórmula 1 con este fichaje por la escudería británica. El objetivo no es otro que volver a ganar. Un objetivo que no solo tiene el piloto español entre ceja y ceja, sino también su nuevo equipo. Para ello han ido produciéndose cambios en los últimos tiempos, desde la dirección a la nueva fábrica.

Con 41 años recién cumplidos, Fernando Alonso es todo un veterano en el Gran Circo. Pese a sus a dos temporadas sin competir en la F1, el asturiano es uno de los pilotos más reputados y respetados de la parrilla. Dos títulos de campeón del mundo le avalan. Los dos logrados con Renault en los años 2005 y 2006. Si se decidió a volver a la Fórmula 1 fue para ganar.

Fernando Alonso, con Alpine José Luis Cano

Sentirse competitivo, sí; pero también ganar. Con Alpine ha estado lejos de lograrlo. Un podio ha sido su mejor resultado. Y eso con el cambio de reglamento, un momento esperado por el de Oviedo. Incluso con esto, la renovación con la escudería francesa no era un escenario utópico. Pero no. En cuanto Aston Martin tuvo un sitio no se lo pensó. Una negociación por la vía rápida porque las distintas partes creen que con esta alianza todos ganan.

Fernando Alonso gana un equipo con futuro, que se refuerza para salir de esa cola de la parrilla. Esto gracias a la estrecha relación que han forjado en Aston Martin con Mercedes. En 2020 ya hubo mejora gracias a esto, con una victoria y dos terceros puestos. Y se espera que esto vaya en aumento gracias a que el reglamento dispone la posible compra de algunas partes del coche.

Con la ayuda de Mercedes, Aston Martin puede construir un mejor monoplaza de cara a la temporada de 2023. Con esa vista a mejorar el coche, la escudería británica también quería un piloto que fuese capaz de ser el líder de la reconstrucción del equipo. Qué mejor que todo un bicampeón del mundo con el hambre de un recién llegado al 'mundillo'.

Desde la llegada de Lawrence Stroll a la dirección se ha invertido mucho dinero. Y todavía continúan haciéndolo. Uno de los proyectos más ambiciosos es la construcción de su 'fábrica inteligente'. Fue el pasado mes de septiembre de 2021 se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de una nueva parcela y se espera que a finales de este 2022 o principios de 2023 esté todo finalizado.

37.000 metros cuadrados en los que habrá tres diferentes edificios. Uno de ellos albergará los recursos de diseño, fabricación y marketing del equipo. Otro será ocupado por el túnel de viento. Y el tercero se encargará de remodelar y reutilizar las instalaciones de la fábrica existente como eje central para las comodidades del personal, además de como centro logístico.

Así será la nueva 'fábrica inteligente' de la escudería de la Fórmula 1 Aston Martin Aston Martin

Esta fábrica de Aston Martin (por primera vez albergará todo el proceso en un solo campus la escudería) es considerada como la primera 'inteligente' de la Fórmula 1. Y es que, según se ha apuntado, "ha sido diseñada desde cero para convertirse en una instalación inalámbrica, adaptativa y optimizada, cuyos flujos de información, sistemas de monitorización y procesos de fabricación estarán vinculados a través de datos en la nube".

"Es inspirador ver dónde nos encontramos ahora en el contexto de los desafíos y ambiciones arquitectónicas y organizativas que tenemos por delante. Nuestros nuevos edificios reflejan no sólo el alcance de nuestra determinación de convertirnos en ganadores del Campeonato Mundial, sino también la magnitud de nuestro crecimiento y desarrollo como organización", explica sobre ello Lawrence Stroll.

Nombres propios

El fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin beneficia a las dos partes. Pero sobre todo a la escudería británica. La figura del bicampeón sigue siendo de las más demandadas entre los aficionados. Y, por supuesto, también entre los patrocinadores. Su incorporación es un gran impacto para la marca, sin olvidar que es un espejo en el que se pueden mirar los posibles clientes de Aston Martin: hombres, que ronda los 40 años y triunfadores.

En Francia esperaban la renovación, pero lo cierto es que lo sucedido esta temporada (incluyendo el desaliento público de Fernando Alonso por haber perdido entre 50 y 60 puntos por problemas ajenos a él) ya hacía prever un desenlace semejante al que se ha producido. En especial por la llegada a Alpine de Otmar Szafnauer, precisamente el exteam manager de Aston Martin.

Las discrepancias con Otmar Szafnauer han sido varias en los últimos meses. El intercambio de pullitas, también. De hecho, saltaron algunas chispas cuando se habló de la posible renovación de Fernando Alonso. Y es que para el actual team manager de la escudería gala, la apuesta de futuro es Oscar Piastri.

Otmar Szafnauer, team manager de Alpine F1 AFP7 / Europa Press

"Todavía no hemos tomado una decisión sobre el segundo piloto para la próxima temporada. Oscar ya tiene potencial para la Fórmula 1. Ha estado con nosotros desde este año, asiste a todas las reuniones informativas con los ingenieros y, lo que es más importante, ayudó a desarrollar el coche. No tengo ninguna duda de que está listo para la Fórmula 1", ha llegado a afirmar Szafnauer en público.

De Otmar Szafnauer a Lawrence Stroll. Es el mandamás de Aston Martin. Pero, además, una de las mayores del planeta con casi 3 mil millones de dólares estimados. Fue en el año 2020 cuando compró el 17 por ciento de la empresa por 215 millones de euros. En el horizonte, dos retos: colocar a la marca como una de las más importantes de la F1, pero también dar una oportunidad a su hijo de competir.

Lance Stroll será el nuevo compañero de Fernando Alonso. Aunque no es que sea culpa del asturiano, lo cierto es que a lo largo de los años ha tenido sus más y sus menos con varios de sus partenaires. A esto se suma que es el hijo del jefe y quién sabe qué tipo de presión puede ejercer en favor de su descendiente. Con Sebastian Vettel no ha habido mayores problemas, aunque tampoco se ha visto una relación cercana entre ellos.

Volviendo al padre, de Lawrence Stroll dicen que "todo lo que toca se convierte en oro" y también que "es el hombre más inteligente de la Fórmula 1 en este momento". "Tiene la mano de Midas", aseguran. Tal vez por esto no dudó en fichar para su equipo a Martin Whitmarsh, el que fuera jefe de McLaren cuando estaba Fernando Alonso y que es el 'hombre fuerte' en la llegada del español a Aston Martin.

Martin Whitmarsh, CEO del grupo de Aston Martin Performance Technologies AFP7 / Europa Press

Martin Whitmarsh se convirtió en el inicio de esta temporada en el CEO del grupo Aston Martin Performance Technologies. Él ha sido uno de los que más fuerte ha apostado para que Fernando Alonso ocupase el asiento de Sebastian Vettel. El ovetense ya dijo de él que es "un tipo muy inteligente". Ambos volverán a trabajar juntos y esto es algo que hace a los dos felices.

Seguimos con la lista de nombres propios con el de Dan Fallows. Él puede ser considerado como el genio de la aerodinámica. De Red Bull a Aston Martin para hacer al monoplaza verde campeón del mundo. Obra suya es el alerón trasero que se estrenó en el Gran Premio de Hungría el pasado fin de semana. Antes de esto estaba en ese periodo especial que hay en la F1. Se denomina 'gardening', lo que viene a ser un neverazo sin poder trabajar si pasas de una escudería a otra y dispones de 'información sensible'.

Y acabamos con Mike Krack. No es el que más experiencia del mundo tiene en la Fórmula 1, pero tiene experiencia con Sauber y también en la Fórmula 3 con BMW. Él mismo ha asegurado que este inicio de la historia con Aston Martin no está siendo fácil. Los resultados le dan la razón, están entre el segundo o el tercer peor coche de la parrilla. Pero esto debe ir cambiando, sobre todo gracias a figuras como la de Dan Fallows. Aston Martin pretende empezar una nueva era y para ello tienen ya a Fernando Alonso como cabeza de león.

Pensando en el futuro

Con su llegada a Aston Martin, y aunque su mirada está puesta en la Fórmula 1, Fernando Alonso también mantiene viva la vía de irse a Le Mans una vez decida poner el punto final a su carrera en el Gran Circo. El piloto español ya ganó la prueba no solo una vez, sino dos y de forma consecutiva en los años 2018 y 2019.

El proyecto de Aston Martin para Le Mans se paró, precisamente, con la llegada de Lawrence Stroll a la dirección del equipo. Pero durante la presentación del coche para este 2022, se anunció que se iba a retomar este camino. Todavía no se ha confirmado oficialmente, pero es algo que se especula que puede suceder bien en 2023 o en 2024.

Lo que sí han afirmado desde la escudería británica es que volvería al WEC cuando se anunciasen los hypercars. Con el contrato de Fernando Alonso con Aston Martin y su posible aventura más allá de la F1, se presume que el español pueda llegar así, después de su adiós al mayor espectáculo del automovilismo, a un equipo ya rodado en esas lides.

