Alpine ataca a Fernando Alonso: del "no he firmado con nadie" al "acuerdo verbal" para renovar

El fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin ha revolucionado el universo de la Fórmula 1. Sin duda alguna ha sido el gran anuncio de la temporada. Una decisión que vino propiciada principalmente por la retirada de Sebastian Vettel y por el enfado que tenía el asturiano con su actual equipo, Alpine, de quien considera que le ha faltado al respeto en muchos momentos de la temporada, tanto deportiva como extradeportivamente.

La situación entre el equipo francés y el piloto español no ha terminado bien. Fernando Alonso sentía que el camino que llevaba el proyecto de la escudería gala no era el que él había elegido cuando llegó a la casa de Enstone. Los cambios en las diferentes jefaturas, la llegada de Otmar Szafnauer y sus encontronazos con Esteban Ocon no ayudaron a mejorar la situación. Tampoco contribuyeron las polémicas que rodearon a las comparaciones que se hicieron con Oscar Piastri, un piloto de gran talento, pero que todavía ni siquiera ha dado sus primeras vueltas en la Fórmula 1.

Ahora, quien ha roto su silencio es la escudería francesa por mediación de su Team Principal, el propio Otmar Szafnauer. Una persona que nunca ha tenido buena relación con Alonso y que ahora ha hablado claro sobre su salida después de asegurar hace unas horas que la renovación del asturiano estaba casi cerrada. Otmar ha participado en un encuentro con varios medios de comunicación dejando unas declaraciones impactantes que han sido recogidas por el diario As.

[El 'win-win' de Fernando Alonso y Aston Martin: el plan que Vettel no lideró y un contrato multianual]

Ruptura en las conversaciones

"Estamos aquí porque las cosas han cambiado muy rápido desde la última carrera. Fernando ha decidido unirse a Aston Martin y dejar el equipo a final de año. Sé que algunos me preguntasteis el domingo por la noche y yo confiaba en que Fernando continuaría, lo dije honestamente, es lo que creía en ese momento. Llevábamos bastante tiempo hablando con Fernando y estábamos muy cerca de finalizar el acuerdo, faltaban unos puntos menores. Antes de irse de Hungría, confirmé con él que firmaríamos pronto y él me dijo: 'No te preocupes, no he firmado con nadie más'. Que seguiríamos hablando en los próximos días. Y al día siguiente, por la mañana, vi el anuncio de Aston Martin. Esa es la situación. Teníamos un buen contrato para ambas partes, yo lo pienso y Fernando también, pero parece que después decidió firmar otra cosa".

Cuándo se enteró del fichaje

"Es la primera confirmación que recibí, sí, esa nota de prensa. En el paddock hay rumores de todo tipo y había oído el rumor de que Aston estaba interesado, que había discusiones. Había otros indicadores, como estar en el mismo 'motorhome' al mismo tiempo que otra persona. Pero no hay nada malo en explorar, igualmente estábamos muy cerca. Me sorprendió. Yo había preguntado y dijo que no había firmado nada, por eso me sorprende. No he hablado con él desde entonces, está en un barco en Grecia. Hablé con la gente en Enstone por la mañana, y ahora estoy hablando con vosotros. Además recibí muchas llamadas de potenciales pilotos ayer".

Fernando Alonso junto a Sebastian Vettel EFE

Había acuerdo con Alonso

"Verbalmente, como en cualquier negociación, terminas alcanzando un punto en el que las dos partes están contentas. Creo que estábamos muy cerca de eso. La duración era una de sus consideraciones, la extensión que le ofrecíamos y lo que él quería. Creía que estábamos de acuerdo. Es cierto que Fernando quería algo más largo; nosotros algo más corto".

Discusión con la duración

"Le ofrecimos un contrato de un año más uno. Es difícil predecir el futuro. Siempre digo que si pudiera, no estaría aquí, estaría en Las Vegas. Discutimos que si al año que viene seguía a este nivel, por supuesto le tendríamos, pero él quería más certezas, independientemente del rendimiento quería estar más tiempo. Por eso el uno más uno; en lugar del dos más uno o tres más uno. Llega un tiempo en el que, fisiológicamente, no tienes la misma habilidad que cuando eres joven. Es justo decir que Michael Schumacher, con 42 años, no era el mismo piloto que con 35. Pasa en todos los deportes. El críquet no es un deporte muy físico, es también coordinación, milímetros, y después de los 34 años, el mejor jugador ya no suma un punto. Algo le pasa. Sucede igual con los pilotos de carreras. Si estaba al más alto nivel claro que queríamos seguir, pero año a año. Y creo que él quería más tiempo".

[Fernando Alonso agita la F1 con su fichaje por Aston Martin: "Es otra decisión extraña en su carrera]

La elección de Aston Martin

"Conozco bien los dos equipos porque pasé doce años en el otro equipo, conozco mejor a la gente incluso que aquí. Sé que en diciembre ficharon a gente buena, aparte de Dan Fallows (de Red Bull) y Eric Blandin (Mercedes). Sé lo que intentan hacer. Los dos equipos tienen mucho potencial. Pero a día de hoy, Alpine rinde a mucho más alto nivel. A corto plazo, estaremos a este nivel o incluso mejor, hay planes para mejorar y ganar en cien carreras. Contrataremos a 75 personas más en áreas estratégicas, y hay herramientas que mejoramos como el simulador. Confío en que podamos hacerlo mejor que el equipo al que va Fernando en el tiempo en el que él va a estar allí".

Tensión lo que queda de 2022

"No tengo ninguna preocupación para el resto de la temporada, el objetivo está claro. Queremos ser cuartos en el campeonato de constructores porque el tercero está difícil. Aunque no haya hablado con él, no le he mandado mensajes de texto porque es difícil ahora que está en el barco, pero le llamaré más adelante. Es un profesional, un competidor, cuando se pone el casco lo hace lo mejor posible. En su cabeza, no hay nada más cuando se baja la visera del casco. Yo soy igual, quiero el mejor resultado posible siempre. Las mejoras llegan muy rápido, tenemos otra en Spa y seguiremos mejorándolo hasta final de año. Fernando lo entiende y trabajará igual de duro que Esteban Ocon para maximizar las prestaciones del coche".

Fernando Alonso Alpine

Ofertas fuera de la F1

"Hablamos con Fernando sobre ofrecerle otras carreras con Alpine, para que siguiera en la familia de Alpine cuando dejase la F1. No fue una sorpresa porque Fernando pensó que era una buena idea. La pregunta era cuándo. Él estaba contento con ese rol, con ir a Le Mans cuando llegara el momento".

Un éxito para Aston Martin

"Fernando es un profesional, entre los mejores con los que he trabajado, compite a un nivel muy alto, en condiciones difíciles es todavía mejor y lo hemos visto este año. Si lo sigue haciendo durante tres años, fantástico para Fernando y Aston Martin. Pero no se puede predecir cómo va a funcionar".

[Fernando Alonso y sus jefes en Aston Martin: así son Mike Krack, Lawrence Stroll y Martin Whitmarsh]

Un golpe para Alpine

"Fernando es un gran piloto, le conozco desde hace mucho tiempo, lleva en la F1 desde 2001 y yo desde 1998. Aunque no haya trabajado con él hasta ahora. tiene la pasión. A corto plazo, tenemos que reemplazarle con el mejor piloto posible. Pero sin olvidar que nuestro plan para ganar carreras es a cien carreras, nos quedan más de 80 para llegar a eso y la elección debe ser una que complemente ese objetivo".

La opción de Piastri

"No sé si tiene un precontrato con McLaren, pero sé es que tiene una obligación contractual con nosotros; y nosotros con él. Las hemos cumplido durante todo el año y son obligaciones con opciones para 2023 y 2024. Este año debía ser piloto reserva, subirse al coche del año pasado durante un tiempo significativo, ya son 5.000 kilómetros, y lleva unos 3.500; y prepararle para un asiento el año que viene. Ha hecho trabajo de simulador, unos entrenamientos libres. Lo hemos hecho. Tenemos un contrato legal para 2023 y una opción para 2024. Pero no sé lo que ha hecho con McLaren".

[Fernando Alonso estalló por radio contra su compañero Esteban Ocon: "Nunca en mi vida..."]

Entre Piastri y Ricciardo

"Esto pasó el lunes, hoy es martes y su mánager está en Australia. Intento hablar con Mark Webber, nos escribimos. Danos un tiempo. Oscar es nuestro candidato número uno. No hemos llegado a la fase de 'y si no es Oscar', pero han llamado muchos pilotos y Ricciardo es una buena recomendación".

Sigue los temas que te interesan