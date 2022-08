Kirian Rodríguez, jugador de Las Palmas, anuncia que padece cáncer: "Tengo un linfoma de Hodgkin"

Golpe muy duro para la Unión Deportiva Las Palmas. Su jugador, Kirian Rodríguez, ha anunciado que padece cáncer. Concretamente, un linfoma de Hodgkin que le obliga a parar por un tiempo para someterse a un agresivo tratamiento que, lógicamente, le impide seguir con su actividad física habitual y profesional.

De esta forma, el jugador del equipo canario ha anunciado esta circunstancia a través de una rueda de prensa en la que ha contado con el apoyo de toda la entidad insular. La UD Las Palmas al completo ha querido arropar a su jugador en estos momentos tan duros y complicados. La baja de Kirian será importante desde el punto de vista deportivo, pero más desde el personal.

El propio Kirian ha intentado poner algo de buen humor a un día que ha sido uno de los más difíciles de su vida. De hecho, las últimas semanas estaban siendo muy complicadas y el futbolista ha reconocido que ahora se siente liberado porque afrontar el momento de su adiós no era una cuestión sencilla para él.

Antes de ponerse serio para hablar de su situación, Kirian quiso hacer un comentario gracioso hacia los medios de comunicación y hacia todos sus amigos del vestuario que han querido estar junto a él: "Están todos mis compañeros aquí, no sabía que había asadero". Una manera de romper el hielo antes de adentrarse en las palabras más tensas y complicadas que seguramente haya pronunciado en su vida.

Kirian Rodríguez junto al equipo médico de la UD Las Palmas UD Las Palmas

Con toda la determinación del mundo, Kirian pasó a exponer y explicar su situación tras anunciar que padece un cáncer que le hace dejar el fútbol de manera indefinida: "El lunes me consiguen extraer un ganglio para analizar y se confirma que tengo un linfoma de Hodgkin". Ahí, todo lo que había sufrido durante el tiempo empezaba a cobrar un sentido, aunque fuera el peor posible.

El jugador de la UD Las Palmas ha reconocido que él se empezó a encontrar mal en las pruebas de pretemporada, al comienzo de los entrenamientos con el equipo. Ahí ya sabía que algo no iba bien, pero no se imaginaba que podía suponer una situación tan seria: "En las pruebas físicas de la pretemporada le comuniqué al club que no me encontraba bien físicamente, me encontraba con dolores e inflamación".

El plan a seguir de Kirian

Tras los primeros exámenes, dio positivo por Covid-19, pero también se le registró una preocupante inflamación del bazo. Por ahí es por donde empezaron todos sus problemas que ahora han desembocado en esta pésima noticia. Kirian ha anunciado que, por ahora, tiene que dejar el fútbol para comenzar una nueva batalla.

Kirian Rodríguez durante un entrenamiento UD Las Palmas

"Voy a seguir un tratamiento y estaré un tiempo parado y alejado del terreno, pero no de aquí. Empiezo una lucha aparte. Un partido totalmente diferente al que tienen mis compañeros la próxima semana".

No obstante, ha dejado claro que va a afrontar esta situación con mucha determinación. Por eso, no quiere tristeza ni mensajes de pena a su alrededor. Está tan animado que ha anunciado que su intención es volver en el 2023 si todo va bien: "Quiero que me vean fuerte, que no quiero que vengan con mensajes de pena y ánimo, voy a salir y en diciembre tendrán el mejor mercado de invierno porque voy a volver".

