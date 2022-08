El nuevo proyecto de Cesc Fábregas en el Como: de jugar en la Serie B italiana a ser propietario del club

Cesc Fábregas ha dado uno de los pasos más peculiares de su carrera deportiva. El centrocampista catalán, exjugador de clubes tan grandes como el Arsenal, el Chelsea o el FC Barcelona, ya tiene destino para su nueva aventura. Mientras se resiste a colgar las botas, ha decidido emprender una peculiar aventura que le llevará a ser jugador y propietario de un mismo club a la vez. Todo después de atravesar una etapa muy complicada de su ya extensa carrera.

Será en el Como italiano, un club que milita en la Serie B y con el que ha firmado para las dos próximas temporadas. Seguramente, esta sea la última aventura de su carrera profesional. Después de haber formado parte de la plantilla del Monaco en los últimos años, y de haber pasado por un periodo de lesiones complicado, desde esta entidad del segundo escalón del fútbol italiano han conseguido convencerle para formar parte de manera total del club.

Cesc y su familia cambian una zona idílica como el Principado por otra espectacular como la región de Lombardía. Fábregas aterriza para ser una persona clave en el club, ya que además de jugador, líder del centro del campo y estandarte del vestuario para aportar su experiencia, se ha convertido también en accionista del Como.

De momento, ya ha llegado a la ciudad y ha sido recibido como un auténtico ídolo. La afición de este club espera que la llegada de Cesc suponga el impulso definitivo que necesitan para subir a la Serie A y volver a sentirse un equipo de verdadera élite. Al menos, ese es el primer gran objetivo que se ha propuesto el jugador catalán, ya que el Como lleva si estar en la primera división del país nada más y nada menos que desde el año 2003. Casi dos décadas de dura travesía intentando volver a tener representación entre los más grandes del Calcio.

Cesc Fábregas durante un partido en el AS Monaco Europa Press

Ahora, están inmersos dentro de un proyecto ganador con el que esperan recupera el esplendor perdido. El pasado año consiguieron ascender a la Serie B y ahora quieren seguir dando pasos hacia delante. Para ello, sueñan con que la llegada de Cesc suponga un salto cualitativo en todos los niveles, no solo futbolístico, sino también como reclamo mediático. No deja de ser un jugador que ha sido campeón de Europa y del mundo con España y campeón de la Champions.

"Estoy aquí para traer al Como a la Serie A, este club me ha ofrecido un proyecto a largo plazo donde también puedo crecer fuera del campo". Así es como afronta Fábregas esta nueva aventura. Un retiro dorado y cómodo sobre el campo y un salto personal y profesional fuera de los terrenos de juego para intentar llevar al éxtasis a la región lombarda que sigue las aventuras y batallas del Como.

El buen entendimiento entre Cesc y el CEO de la entidad italiana fue clave a la hora de llevar hacia delante esta rocambolesca y exótica operación: "Se quedará en el club tras dos años como jugador y será accionista". Así lo ha afirmado el responsable de la gestión del Como, Dennis Wise, leyenda de la Premier y el Chelsea.

Los objetivos de Cesc

Fábregas asegura que, a pesar de jugar en Segunda, no cree que sea un retroceso en su carrera: "La calidad de la Serie B es alta, los equipos descendidos son de calidad. No veo la hora de empezar, hacerlo bien y jugar y ganar mucho. Y luego me gustaría hacer algo de magia aquí en Como. Tengo que volver a hablar con el entrenador, han sido días largos y muy emocionantes, pero es solo el comienzo".

"Llevo un par de meses entrenando solo, pero firmé aquí por dos años y no por una semana o 15 días... Si estoy listo en seis días para el partido de la Coppa Italia, bien, de lo contrario, será para el próximo. Físicamente estoy bien, y esto es importante. Luego tendré que conocer a mis compañeros y trabajar para llegar a una condición física óptima".

Cesc Fábregas durante un partido con el AS Monaco AS Monaco

Cesc explica así cómo surgió este proyecto que le ha encandilado: "Yo no buscaba dinero, sino que solo quería casarme con un proyecto que me ilusionara: el de Como es muy interesante, le veo futuro a este equipo incluso a largo plazo. El equipo me buscaba no solo para jugar un año o dos, pero para un proyecto a largo plazo, y por eso decidí centrarme en el proyecto del Como".

"Fueron muchos los motivos que me llevaron a venir aquí. Cuando mi agente me habló de Como y tuve la oportunidad de hablar con el club, abrí la puerta a esta posibilidad. Desde que expiró mi contrato, primera vez que me pasa esto en mi vida, recibí 2000 llamadas de personas que no eran parte del mundo del fútbol, sino que solo intentaban ganar dinero. Estaba un poco decepcionado con eso, estaba un poco triste de descubrir este lado del fútbol".

Fábregas explica que ha recibido algunas ofertas en estas últimas semanas, especialmente desde la MLS de Estados Unidos. No obstante, siempre tuvo claro que quería quedarse en Europa y buscar la mejor opción: "No era parte de mi proyecto, quería quedarme en Europa. No llegaron muchas propuestas de Europa, pero tenía la ambición de quedarme en Europa y encontrar el proyecto adecuado".

