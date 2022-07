Fernando Alonso estalló por radio contra su compañero Esteban Ocon: "Nunca en mi vida..."

La carrera en Hungaroring calentó la relación entre Fernando Alonso y Esteban Ocon. La razón fue una maniobra peligrosa del francés que perjudicó al español, quien no dudó en mostrar su enfado con su compañero a través de la radio de equipo. Pocas veces se ha visto así al asturiano...

Todo ocurrió en salida del Gran Premio de Hungría. Ocon partía quinto y Alonso sexto. El español trató de buscarse el hueco, pero se encontró con una agresiva defensa de su compañero que forzó y arrinconó contra el muro a Fernando. Lo volvió a intentar el bicampeón del mundo en la frenada de la primera curva y otra vez se vio cerrado.

Fernando, que perdió posiciones por esta maniobra de Ocon, mostró su enfado en la radio: "Nunca, nunca en mi vida he visto una defensa como la de Esteban", dijo Alonso quien el viernes cumplió 41 años y es el piloto en activo con mayor experiencia de toda la Fórmula 1.

"Nunca en la vida he visto una defensa como la de Esteban hoy. NUNCA"@alo_oficial hablando muy clarito por la radio 📻#HungriaDAZNF1 🇭🇺 pic.twitter.com/tFW2mZGWh1 — DAZN España (@DAZN_ES) July 31, 2022

Se salvó el desastre al no haber un toque entre ambos, siguiendo diez vueltas mano a mano. Hubo otro roce entre ellos durante la salida de las paradas, cuando otra vez Ocon -tras un pit stop lento- se volvió a cruzar con Fernando y, de tanto centrarse en tapar a Alonso, acabó siendo adelantado por un Ricciardo que acabó por encima de los dos.

No es la primera vez que Ocon protagoniza algo así con un compañero. Ya con Racing Point se las tuvo tiesas con Checo Pérez y con Alonso tampoco es la primera. En Baréin, al inicio del campeonato, ya el francés volvió a encerrar contra el muro a Fernando.

La explicación de Fernando Alonso

Alonso quiso enterrar el hacha de guerra con sus declaraciones ante el micrófono de DAZN. Con un discurso relajado, Fernando explicó así cómo vivió esa batalla con Ocon: "He tenido que levantar tanto en la curva 1 como en la 2 y sobre todo en la 5, que oba por fuera de él. Fue bastante agresivo esa primera vuelta. Pero bueno, levanté y así no nos chocamos. al final me dejñó pasar y acabamos 8º y 9º. No hubiese cambiado mucho para el equipo".

El asturiano también hizo balance del resultado de la carrera, yéndose con buenas sensaciones al parón: "Lo importante es estar cerca de McLaren y hoy hemos sumado los mismos. puntos que ellos en una carrera complicada. Yo creo que es positivo el resultado".

🗣️ @alo_oficial explica cómo fue su batalla con Ocon



"Fue bastante agresivo en esa primera vuelta, pero levanté y así no nos tocamos. Al final me dejó pasar"#HungriaDAZNF1 🇭🇺 pic.twitter.com/Qv2l7VKKRZ — DAZN España (@DAZN_ES) July 31, 2022

Sigue los temas que te interesan