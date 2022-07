Una exnadadora del CN Terrassa denuncia haber sufrido tres agresiones sexuales con 12 años

Una exnadadora del CN Terrassa, de quien no se conoce la identidad, ha señalado directamente a Eduard Baldó, quien fuera su entrenador, de haberla agredido sexualmente cuando ella tenía entre 12 y 13 años. Los hechos ocurrieron a partir de 1989 y el caso ya ha sido denunciado por el Diario Ara.

Ahora es la exdeportista la que tiene previsto presentar una denuncia contra Eduard Baldó. Tras la publicación del reportaje en el citado medio, el CN Terrassa ha publicado un comunicado oficial. En él, desde el club reflejan el "apoyo total a las víctimas que sufrieron el presunto acoso sexual". Al mismo tiempo que lanzan "una condena total a estos potenciales hechos".

El club, por otro lado, se pone a "total disposición" y también "colaboración" para el "esclarecimiento de los hechos denunciados tanto en relación con la víctima denunciante como a las posibles víctimas que pueda haber".

Además, aseguran que "en caso de que se inicien acciones judiciales en torno a estos hechos, el CN Terrassa ejercerá todas las acciones que tenga a su alcance por la aclaración de los hechos y se personará en todas aquellas acciones judiciales que se lleven a cabo siempre en defensa de las posibles víctimas, la entidad y sus deportistas".

Instalaciones del CN Terrassa CN Terrassa

Desde el CN Terrassa, como iniciativa de su Junta Directiva, se procederá a llevar a cabo una investigación interna para tratar de "esclarecer los hechos en la medida de lo posible". De esta manera, podrán "actuar contra todas las personas que fueran conocedoras de los mismos sin haber llevado a cabo todas las acciones necesarias para denunciar la situación por los canales oportunos".

Baldó niega los hechos

Por su parte, el presunto agresor, Eduard Baldó, ha negado los hechos en declaraciones para el mismo Diario Ara. "Estuve más de treinta años trabajando en el club, soy socio de honor. No he tenido ningún problema, nadie puede decir nada de mí, la gente me quiere", ha asegurado el exentrenador del CN Terrassa, del que fue despedido en el año 2015.

