España, plata en waterpolo femenino de los JJOO: cae ante la poderosa EEUU en una final sin historia

España no ha sido rival para Estados Unidos en la gran final de waterpolo femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El equipo norteamericano sigue siendo el coco al que no consigue superar la selección de Miki Oca. El combinado de las 'Guerreras del Agua' prácticamente en el primer cuarto dejaron sentenciado el choque, a pesar de un atisbo de mejora en el segundo. En los últimos cuartos, la Selección solo consiguió meter un tanto para el 5-14 que se oteaba en el marcador al final del choque.

No empezaron nada bien las cosas. Estados Unidos es un equipo muy rocoso, tanto en defensa como en ataque y cualquier error lo penalizan. Y eso estaba pasando con cada oportunidad de marcar que tenían las españolas. Las dos primeras superioridades supusieron dos blocajes de las waterpolistas norteamericanas. Más clara sería la oportunidad que tuvo Anni Espar que la envió al larguero sola ante la portera rival. Mientras, las favoritas se iban dos goles por arriba en el marcador. Roser Tarragó consiguió abrir la lata antes de que se acabara el primer cuarto. Musselman aprovechaba una doble superioridad y Fattal amplió la diferencia con el 1-4.

España seguía fallando claras oportunidades. Los fantasmas del pasado ante la selección favorita, ante la que también se perdió en Londres 2012, estaban mermando mucho la actuación de las de Miki Oca. Empezaba a parecer una tortura el partido con los tantos de Fischer y Gilchrist. Como en esa cita en Inglaterra, las estadounidenses se marchaban en el marcador prácticamente de forma definitiva antes del descanso. En aquella cita se maquilló el resultado, este sábado había que remar mucho. En cualquier caso, Maica García y Bea Ortiz consiguieron perforar la portería de Ashleigh Johnson con un parcial de 3-1 ilusionante para colocar el definitivo 4-7 al descanso.

Estas buenas sensaciones del final del segundo cuarto no tendrían continuidad en el inicio del tercero, ya que un parcial de 1-5 en todo el período dejaría sentenciado el encuentro. No tenía el equipo nacional tampoco mucha suerte con una exclusión de Estados Unidos cuando un balón se colaba en la portería norteamericana y este no podía subir al marcador.

Las lágrimas de Tarragó y Laura Ester decían mucho. 'Pajarito' no pudo volar como en el resto del campeonato. La primera había sido eliminada por exclusiones al comienzo del último cuarto. La impotencia ha estado presente durante todo el encuentro, ya que en ningún momento se vieron con opciones de pelear por el oro. Otra vez el ogro de Estados Unidos vuelve a cruzarse en el camino de una generación que dejará huella en España. Dos goles más ampliaron la diferencia para las norteamericanas para el 5-14 final. El encuentro no tuvo historia, pero estas jugadoras sí que lo son.

