Sin tregua: el Bayern Múnich sigue con su guerra contra el Barcelona y Lewandowski

La salida de Robert Lewandowski del Bayern Múnich para convertirse en nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona todavía tiene que dar más capítulos al culebrón. Un culebrón que no ha acabado. Ni lo da por cerrado el club español ni tampoco el futbolista y, por supuesto, mucho menos la entidad alemana.

Desde el Allianz Arena, vuelve a ser Hasan Salihamidzic el que hace unas declaraciones polémicas. No perdona al delantero polaco, pero mucho menos las formas que ha tenido para abandonar el Bayern Múnich. En Bild TV, el director del área deportivo bávaro ha asegurado que va a hablar "con Joan Laporta" cuando se ven las caras "la próxima vez".

Esto viene por unas declaraciones del presidente del Barça, en la gira del equipo por Estados Unidos, agradeciendo a Lewandowski la manera en la que había actuado para dejar el Bayern y llegar al Camp Nou. Esto no entra en la manera de ver las cosas ni de Salihamidzic ni tampoco del conjunto de Múnich.

Robert Lewandowski, en un entrenamiento con el FC Barcelona Reuters

"Este hombre ha hecho unos esfuerzos extraordinarios por volver. No ha sido fácil y estamos muy orgullosos de que hayas querido jugar con nosotros. Te necesitamos, eres una estrella y tenemos grandes expectativas", fueron las palabras de Joan Laporta en la presentación del jugador.

Hasan Salihamidzic ha afirmado así que la forma de salir de Robert Lewandowski "es algo que el Bayern no acepta". "No comprendo a Lewandowski. Mi padre me enseñó que cuando uno se va nunca cierra la puerta con el culo. Robert va camino precisamente de hacer esto", ha remarcado el director de fútbol.

'Lewi' calienta el culebrón

La entrevista de Salihamidzic llega después de que se hiciesen públicas las declaraciones de Lewandowski a ESPN. El internacional polaco acusó, en esa entrevista, al Bayern Múnich de mentir: "¿Haaland? La decisión de salir no es por eso. Alguna gente no dijo la verdad y para mí siempre fue importante ser claro. Ese era el problema. Al final algo no funcionó bien conmigo y vi que era el momento de irme del Bayern al Barcelona".

[Julian Nagelsmann vuelve a la carga y responde a Joan Laporta: "Voy a seguir opinando diga lo que diga"]

"Todo lo que sucedió en las últimas semanas fue mucha política. El club trató de encontrar los argumentos para venderme a otro club. Quizá los aficionados y yo tuvimos que aceptar eso aunque se dijeron un montón de tonterías falsas sobre mí", sentenció sobre el polémico tema el nuevo futbolista culé.

Sigue los temas que te interesan