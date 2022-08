La brutal preparación de Djokovic para el US Open: de la capoeira a mover un Porsche y un todoterreno

Nada frena a Novak Djokovic. Después de ganar un nuevo Wimbledon, su Grand Slam número 21, ya piensa en el siguiente. Eso sí, de momento Estados Unidos no le deja participar en el US Open, el último abierto de la temporada. El serbio sigue preparándose en Belgrado para la cita confiando en una exención que le permita entrar en el país norteamericano. Mientras tanto, demuestra que está en plena forma con métodos de entrenamiento extremos.

El serbio, que no se ha vacunado contra el coronavirus, corre riesgo de no poder estar en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York por esta cuestión. Estados Unidos no permite el ingreso a personas que todavía no han sido inmunizadas. Aunque el tres veces campeón del US Open aparece entre los inscritos para esta edición, no cumple con los requisitos como le sucedió en Australia a comienzos de año.

Pero no solo en Nueva York se le cierran las puertas. El próximo 7 de agosto comienza una nueva edición del Masters 1000 de Montreal y desde el torneo se ha lanzado una advertencia a 'Nole'. "La situación es muy clara: Canadá cambia las reglas o Djokovic tendrá que ponerse la vacuna. Y yo no considero probable ninguno de los dos escenarios", ha señalado su director Eugène Lapierre. Aún así, el serbio confía en poder cerrar la temporada compitiendo.

Su motivación es máxima. Tiene la posibilidad de alcanzar a Rafa Nadal en la cima de más Grand Slams con 22 cada uno. Djokovic no ha dudado incluso en dedicarse a empujar un Porsche 911 GT3 para ganar fuerza y resistencia en sus brazos y piernas.

Novak está en uno de los mejores momentos físicos de su carrera después de superar alguna enfermedad que le mermó durante el año. No se queda ahí. Del Porsche pasa a un Toyota Land Cruiser, un todoterreno. El serbio mueve solo un coche que pesa entre 1.960 y 2.080 en función del modelo.

Su gran forma se debe a determinadas decisiones. Djokovic está cambiando su dieta este año después de sufrir unos problemas de alimentación que le afectaron a su actividad competitiva. Durante los encuentros también es habitual que 'Nole' coma dátiles, algo que mantiene altos sus niveles de energía.

También hubo una polémica durante Wimbledon con las sustancias que estaba consumiendo durante los encuentros. The Telegraph explicó que nada sugiere que pueda tratarse de sustancias ilegales y aseguraban que "parece ser una bebida energética sin mezclar o un polvo isotónico". Djokovic se está cuidando más que nunca.

"Me estoy preparando como si me fuesen a permitir competir, mientras espero saber si hay cualquier opción para viajar a Estados Unidos. Cruzo los dedos", explicó en su cuenta de Instagram. Novak dejó una nueva publicación en esta red social donde también demostraba sus dotes con la capoeira, entrenando junto a un profesor este antiguo arte marcial.

El serbio no escatima en esfuerzos y esto provoca que Nick Kyrgios se mofase de él: "Si me estás diciendo que esto es lo que se necesita para ganar un Grand Slam, creo que estoy en problemas".

