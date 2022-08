El último 'zasca' de Fernando Alonso al jefe de Alpine: es viral en redes

Lo de los últimos días de Alpine es la historia de un descalabro en tiempo récord. De dar por hecho la renovación de Fernando Alonso a su fichaje por Aston Martin y de anunciar a Oscar Piastri a ser desmentido por el propio piloto. Las cosas andan mal en Enstone y no se atisba una mejoría a corto plazo.

La tensión se palpa en el ambiente, tanto como el nerviosismo en la escudería. Alpine jugó a coger el mango en las negociaciones con Alonso y se ha estampado contra un muro. Fernando, tranquilo por su futuro en Aston Martin, ha decidido no pasar ni una más a una escudería que este año solo le ha dado dolores de cabeza.

El último episodio de esta historia ha sido el 'zasca' que ha dado Fernando Alonso a Otmar Szafnauer, director del equipe Alpine de Fórmula 1 y el único por el momento en haber hablado en público de todo. El directivo patinó al referirse al asturiano y se ha llevado otra respuesta del piloto que ya es viral en las redes.

Szafnauer dijo que se enteró de lo de Alonso por el comunicado de Aston Martin y que no pudo contactar con él: "No he hablado con él, ya que está en un barco, creo, en algún lugar de las islas griegas", dijo en una entrevista. Falso. La parte de que estaba en Grecia no era en absoluto así y se encargó de desmentirlo el propio Fernando.

Alonso está en su casa, en Oviedo. Desde allí subió este martes una publicación haciendo una de las cosas que más le gusta hacer en su tiempo libre: pilotar un kart por el trazado que tiene en su museo en la capital asturiana. Luego, coincidiendo con el desmentido de Piastri, subió otro vídeo paseando por la ciudad con una sonrisa en su rostro y un gesto con el dedo que muchos entienden como otro dardo a Alpine.

Volviendo a las palabras de Szafnauer, este reveló también que las dos partes estaban "muy, muy cerca" de cerrar un acuerdo, lo que hace que el acuerdo multianual del español con Aston Martin sea aún más sorprendente para él.

"Estaba muy seguro entonces de que Fernando continuaría con nosotros, y eso se dijo con integridad y honestidad. Es exactamente lo que creía en ese momento... Estuvimos en conversaciones con Fernando durante bastante tiempo y estuvimos muy, muy cerca de finalizar el acuerdo", dijo Szafnauer.

"Sólo había un par de puntos menores pendientes. Él dijo que su abogado se pondría en contacto con nosotros y yo creía que era así. Y antes de que se fuera, le confirmé que íbamos a firmar pronto y me dijo: 'sí, no te preocupes, no he firmado con nadie más, seguiremos con esto en los próximos días'", agregó según la web oficiapl del Mundial.

Y continuó: "Y a la mañana siguiente me desperté también... bueno, en realidad me desperté antes del comunicado, pero a la mañana siguiente vi el comunicado de Aston (Martin). Estábamos muy, muy cerca, con lo que yo pensaba que era un contrato justo por ambas partes y Fernando también, pero parece que después decidió hacer otra cosa".

