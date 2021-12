Verstappen recoge la copa de campeón del mundo de F1: "No veo razón para que Hamilton lo deje"

La FIA ha celebrado su tradicional entrega de premios después de poner el broche de oro a la temporada. El gran protagonista de la gala de la Fórmula 1, celebrada en París, fue un Max Verstappen que recogió su trofeo como nuevo campeón del mundo y que en la rueda de prensa previa al evento se refirió a Lewis Hamilton, quien decidió no acudir a la cita.

Campeón del mundo

"Suena muy bien. Pero, para mí, es más el viaje: las horas, los días y años para lograrlo. Pero es increíble porque fue un año muy duro".

¿Qué ha hecho tras ganar el título?

"Me tomé una copa el domingo. O más de una. Me desperté el lunes a las 13:00 horas o así pensando que tenía el día libre. Pero no fue así. Tenía un 'filming day' (día publicitario). Tenía un gran dolor de cabeza. Necesitaba descansar. Aún tengo sueño. Intenté ser perfecto todo el año. Todo salió tras el título. El martes piloté muy bien. Igual todavía me dolía la cabeza".

Celebración en Milton Keynes

"Era el objetivo desde que llegué. Fue muy emocionante verlos. Intenté disfrutar el momento. Estuvo muy bien".

Red Bull es una familia

"Así lo siento. Lo dije en la radio, que quería estar 10-15 años. Ahí puedo ser yo mismo. No es sólo por el rendimiento, es que disfrutes haciéndolo".

Balance de la temporada

"Era muy neutro al principio. Tenía un buen equilibrio con el coche. La primera se dio bien, pero podía ser el circuito. Fue importante estar neutro: ni muy positivo ni muy negativo".

Max Verstappen, con el trofeo del Gran Premio de Abu Dabi 2021 Reuters

¿Pensó que era posible?

"No hubo un punto en concreto. Cada carrera era primero o segundo y se decidía por detalles".

Victoria en Abu Dabi

"No se podía haber escrito mejor".

Su vida sigue igual

"Ya antes dije que no me cambiaría la vida y no lo ha hecho. Por supuesto, estoy muy contento, pero soy el mismo chico. Nada cambiará. En el fondo de mi mente, estaré más relajado. Lo que venga a partir de ahora será un bonus".

¿Se considera mejor como piloto?

"No lo sé. Tengo que seguir haciendo lo que hago e intentar mejorar".

¿Siente lo que ha pasado a Hamilton?

"No siento que lo lamente por él, pero puedo entender que sea doloroso. Pero así son las carreras. Él ya ganó un título así".

Actitud de Mercedes

"Nosotros sabíamos que habíamos ganado en la pista. Nadie nos podía quitar eso".

Rumores de retirada de Hamilton

"Puedo entender que no esté contento, pero esto puede pasar. Si mira atrás, a lo que logró, le reconfortará. Podrá luchar por su octavo título y lo hará el año que viene. No veo razón para que lo deje ahora".

Lewis Hamilton y Max Verstappen, en el podio de Abu Dabi Reuters

¿Y ahora?

"Me tomaré un descanso. A principio de enero, volveré. Como dije, quiero estar en este equipo 10-15 años. Espero ganar más títulos, ese es el objetivo".

Protestas de Mercedes

"En Abu Dabi hubo dos protestas, pero ya lo estábamos celebrando. Estaba muy claro. Tuvimos dos celebraciones. Estoy contento por la decisión de esta mañana, pero lo esperaba".

¿Cómo pasará su título a la historia?

"Ya hubo polémicas hace 30 años, así es este deporte".

Cambios en el reglamento

"Yo, a veces, no estaba contento con lo que se decidía en carrera. Es normal. Mi relación con los comisarios es buena. En 2019 ya me hicieron pasar dos días con ellos. Vi cómo iba. Como piloto, cada año veo cómo mejorar. Debe ser lo mismo con todos".

