Toto Wolff revela el dolor de Lewis Hamilton: "No creo que supere nunca lo que pasó en Abu Dhabi"

Mercedes ha decidido poner fin a la guerra que mantenía con Red Bull y con la FIA y reconocer a Max Verstappen como campeón del mundo, anunciando que no habrá más reclamaciones al respecto. Sin embargo, eso no significa que los de Brackley hayan superado o que hayan podido olvidar lo sucedido.

Abu Dhabi ha marcado sus vidas para siempre, las cuales no serán como las habían imaginado unos minutos antes de acabar la última prueba del campeonato. Lewis Hamilton necesitaba ganar las últimas cuatro carreras del año y venció en tres, además de liderar 57 de las 58 vueltas de la cuarta. Sin embargo, esos metros en los que cedió el liderato fueron suficientes para que Max sumara el primer título su carrera. Ahora, Toto Wolff ha narrado la dureza de lo vivido en aquellos momentos.

"Lewis y yo estamos desilusionados en este momento. No estamos desilusionados con el deporte, amamos este deporte con cada hueso de nuestro cuerpo, y lo amamos porque el cronómetro nunca miente. Pero si rompemos ese principio fundamental de equidad deportiva y autenticidad del deporte, entonces, de repente, el cronómetro deja de ser relevante porque estamos expuestos a decisiones aleatorias".

Wolff asegura que después de este varapalo se plantearon muchas cosas: "Empiezas a cuestionar que si todo el trabajo que has estado haciendo, todo el sudor, las lágrimas y la sangre se pueden demostrar realmente, en términos de llevar las mejores actuaciones posibles a la pista merecen la pena. Así que nos llevará mucho tiempo digerir lo que sucedió el domingo. No creo que lo superemos nunca. Eso no es posible, y ciertamente no para él como piloto".

Aún así, Wolff quiere mirar hacia el futuro y hacia nuevos retos a pesar de que desde Inglaterra sus palabras se han entendido como un posible adiós del heptacampeón del mundo a la Fórmula 1. Hamilton tiene renovado por una campaña más en la que compartirá equipo con George Russell.

El dolor de Hamilton

"Tengo muchas esperanzas de que nosotros dos, y el resto del equipo, trabajemos en los hechos y podamos, con la FIA y la F1, utilizar la situación para mejorar el deporte en el futuro. Pero Lewis nunca superará el dolor y la angustia que le causaron el domingo. Para ser honesto, todavía hoy, ni siquiera puedo entender lo que pasó. Estoy incrédulo, todavía me parece surrealista lo que sucedió".

"En el aspecto humano es muy difícil decidir para Lewis porque lo que ha pasado ha sido muy decepcionante. Como dije antes, amamos este deporte, pero luego te empiezas a cuestionar las cosas. Nunca debes perder el gran contexto de la vida. La F1 es solo un deporte, suceden cosas mucho peores y no debemos caer en la trampa de pensar que esto es lo más importante del mundo. Pero es nuestro pequeño microcosmos, donde hemos creado valores y creencias y muchos de ellos fueron pateados el domingo. Así que espero que Lewis continúe compitiendo porque es el mejor piloto de todos los tiempos".

Wolff se muestra muy dolido con la FIA y con un desenlace que no considera para nada justo. Además, apunta a que Hamilton se había consolidado en las últimas carreras como el piloto más en forma de la parrilla. Después de tener el campeonato perdido, se vio ganador en Abu Dhabi y después vio como todo se vino abajo.

"Cuando lo miras desde el punto de vista de las últimas cuatro carreras, él era el que estaba dominando. No había duda de quién iba a ganar la carrera, y eso valía para conquistar el campeonato mundial. Como piloto, su corazón dirá: 'necesito continuar' porque está en el cenit de su carrera. Pero tenemos que superar el dolor que le causaron el domingo porque él también es un hombre con valores claros y lo que pasó es difícil de entender".

