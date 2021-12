Red Bull amenaza con irse y ataca a Mercedes: "Llevan al mejor abogado; nosotros, a los ingenieros"

Acabó una de las temporadas de Fórmula 1 más tensas de la historia reciente, pero las hostilidades entre Red Bull y Mercedes están lejos de terminar. Las dos escuderías protagonistas del Mundial han tenido grandes roces durante el año y el emocionante desenlace del campeonato de pilotos no ayuda a rebajar la carga en el ambiente. Helmut Marko, asesor de la escudería de la bebida energética, ha reabierto la guerra.

Helmut Marko acostumbra a lanzar bombas incendiarias con sus palabras cada vez que habla y ya durante la celebración del título de Max Verstappen llamó "mal perdedor" a Mercedes. Pero sus ataques no han acabado ahí y ha cargado con dureza contra la escudería germana por sus protestas ante la FIA: "Entendemos la frustración. Pero si pierdes, tienes que aceptarlo. Lo que no entiendo: ellos también tenían la opción de hacer una parada en boxes. Ellos no lo hicieron. Así que fue su error", ha declarado.

"Rompimos ese dominio de siete años con un chico joven y un equipo joven y motivado", apuntó, y añadió: "Es repugnante lo que hicieron después de la carrera, presentando una protesta cuando estaba claro que no iba a funcionar. Eso para mí es algo de un muy mal perdedor".

Lewis Hamilton y Max Verstappen, en el podio de Abu Dabi Reuters

Sus críticas fueron también ácidas, sacando pecho de la labor de su equipo: "Nos decepcionó mucho que vinieran a la última carrera con un abogado, uno de los abogados mejor pagados de Inglaterra. Nosotros llevamos a los mejores ingenieros, a los mejor pagados a la carrera para sacarle el máximo partido al coche; ellos, al abogado. Realmente no podemos entender cómo se comportaron después de la carrera", lanzó.

Amenazas a la FIA

Marko amenaza con la salida de Red Bull de la F1, aunque no es la primera vez que lo hace, si las cosas no cambian en cuanto al papel del director de carrera, Michael Masi, y los comisarios con la aplicación del reglamento: "Reconsideraremos nuestra participación en la Fórmula 1 si esto no tiene las correspondientes consecuencias para los futuros campeonatos".

Sobre lo anterior, se explicó en profundidad: "Hay que repensar todo el sistema. Tiene que haber coherencia, las decisiones no pueden interpretarse de una manera y de otra. Hay que simplificar las normas. La premisa debe ser: Corramos. Las normas tienen que ser de tal manera que sea posible una decisión rápida y que los responsables la lleven a cabo en cuestión de segundos. Y estas decisiones no pueden variar tanto", analizó.

