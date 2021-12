Las denuncias de Mercedes contra Max Verstappen no dan su fruto y es campeón del Mundial de Fórmula 1

Max Verstappen ha tenido que ganar la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 y su primer Mundial dos veces. Mercedes recurrió a los despachos para disparar con dos protestas. La primera, por un posible adelantamiento del neerlandés sobre Lewis Hamilton durante el coche de seguridad, fue rechazada y la segunda, por la forma en la que se relanzó la carrera tras el accidente de Nicholas Latifi, provocó más dudas. Finalmente, los comisarios revocaron ambas.

Toto Wolf ya había mostrado su malestar con lo sucedido en el mismo instante, pero lo llevó hasta la dirección. El final tan accidentado, con la salida del coche de seguridad ha animado a Mercedes a presentar una protesta oficial, de hecho una doble demanda, a los comisarios de carrera por lo que entienden irregularidad en el tramo final de carrera. Verstappen adelantó en la última vuelta a Hamilton tras el gran lío final y así ganó el título mundial.

En concreto presentaron una infracción del artículo 48.8 y el 48.12 del Reglamento Deportivo da la F1. Por un lado ven irregular que Michael Masi, director de carrera, primero avisara que los doblados no podían adelantar al coche de seguridad (uno de los motivos por los que Hamilton no entró a cambiar ya que contaba con dejar cinco coches entre él y Verstappen) para finalmente permitirlo y dejar a los dos en el épico mano a mano final. Además unos pilotos fueron avisados y otros no.

Max Verstappen, con el trofeo del Gran Premio de Abu Dhabi de 2021. REUTERS

Se avisó a Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc y Sebastian Vettel, mientras que Daniel Ricciardo, Lance Stroll y Mick Schumacher no recibieron ese aviso. "El Director de Carrera declaró que el propósito del Artículo 48.12 es eliminar aquellos coches con vueltas perdidas que "interferirían" en la carrera entre los líderes y que en su opinión el Artículo 48.13 era el que se aplicaba en este caso. El Director de Carrera también declaró que todos los equipos habían acordado durante mucho tiempo que, cuando fuera posible, era muy deseable que la carrera terminara con bandera verde (es decir, no bajo un coche de seguridad)", explica el comunicado.

Igualmente exponen creen que Max estuvo por delante de Lewis en la vuelta final, lo que está explícitamente prohibido, en esos momentos de arreón final en el que el holandés apretaba mucho antes de la resalida. Si lo hizo, fue por milímetros, pero a eso se agarran los miembros del equipo de la estrella. "Aunque el coche 33 se movió durante un período muy corto de tiempo, ligeramente delante del coche 44, fue en un momento en que ambos coches aceleraban y frenaban, se movía detrás del coche 44 y no delante cuando finalizó el período del coche de seguridad", explicaron sobre la otra queja.

Verstappen sumó su primer título mundial y deja a Lewis Hamilton al borde de romper el récord de Michael Schumacher. El de Mercedes muerde el polvo y se mantiene con los siete títulos mundiales, los mismos que el histórico piloto alemán. Por su parte, 'Mad Max' se convierte en el cuarto piloto más joven de la historia en levantar el título y estrena su palmarés en el año previo al cambio de normativa.

