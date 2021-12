Faiq Bolkiah, el futbolista más rico al que nadie quiere fichar: despedido de Inglaterra y Portugal

Faiq Bolkiah es uno de esos casos en el mundo del fútbol que se ganan la repercusión mundial por lo extravagante de sus historias. Sin haber tenido ningún éxito en el ámbito profesional, es un jugador conocido en todo el planeta porque tiene en sus espaldas un cargo que no tienen estrellas como Cristiano Ronaldo, Leo Messi o Robert Lewandowski.

No es el que más goles ha metido, ni el que más títulos tiene ni el que más partidos ha jugado. De hecho, de todo eso va bastante justo. Sin embargo, no le hacen falta para ser inmensamente millonario. Porque ese es el éxito vital de Faiq, ser el futbolista más rico del mundo. Además, con una considerable diferencia respecto al resto.

Bolkiah nació en Estados Unidos, en Los Ángeles. Sin embargo, su nacionalidad no es la estadounidense, sino que pertenece al estado Brunéi. O más bien, el estado de Brunéi le pertenece, ya que Faiq es hijo del príncipe del país, Jefri Bolkiah. Además, es también sobrino del sultán Hassanal Bolkiah.

Hassanal Bolkiah, sultán de Brunéi, en un acto Instagram (tmskixx)

Debido a su alto linaje, Faiq ya posee una fortuna elevadísima que le convierten en el futbolista más rico del planeta. Se estima que su cuenta corriente podría guardar unos 15.000 millones de euros, una auténtica barbaridad que sin duda crecerá a medida que vaya ostentando un mayor rango dentro de la familia real bruneana.

Ante semejante riqueza, es lógico que Faiq sea reconocido en el mundo entero por sus innumerables excesos y sus mareantes gastos y no por sus habilidades con el balón. En su largo historial de excentricidades se le recuerda su impresionante mascota, un tigre de bengala con quien aparece habitualmente en sus redes sociales jugando al fútbol, o sus fines de semana y meses de locura en los que ha llegado a gastar más de un millón de euros al día. Una barbaridad solo al alcance de un futuro príncipe.

Faiq muestra de manera habitual en sus redes sociales su afición por los grandes lujos y por lo exclusiva que es su vida estrenando relojes, coches y joyas casi a diario, mostrando en los excéntricos y espectaculares mansiones y hoteles en los que se aloja y su afición por las fiestas en las que no suele faltar nada que se pueda llegar a imaginar.

Sin embargo, este es legado que le ha llegado procedente de su familia, una de las más poderosas del continente asiático y que posee 5.000 coches de lujo valorados en 5 billones de dólares, uno de los palacios más grandes del mundo con 1.888 habitaciones y un salón con capacidad para 5.000 personas en el que no falta ni el más mínimo lujo y en el que todo está rematado con oro. Un absoluto dispendio fruto de una fortuna creada a base de petróleo y gas natural que no tiene fin.

Algunos coches de la colección de la familia Bolkiah Instagram (tudnusa)

Inicios en Inglaterra

Sin embargo, además de su fortuna y de tener ese título de jugador más caro del mundo, Faiq tiene una historia detrás, la de su lucha por convertirse en futbolista profesional de élite. Este heredero del imperio de Brunéi que ha llegado a ser protagonista de la revista Forbes antes que de medios deportivos, empezó su andadura en Inglaterra con el fin de cumplir un propósito que no ha tenido de momento el recorrido esperado.

Su aventura comenzó en el AFC Newbury, aunque después pasó por grandes clubes con nombre y prestigio que podrían haberle abierto las puertas de la élite. Sin embargo, no ha sido así. Su figura ha estado ligada a clubes como el Southampton, Arsenal, el Chelsea e incluso el Stoke City.

No obstante, pasar por algunas de las mejores canteras de Inglaterra no le sirvió para afianzarse en ninguno de estos equipos, los cuales estaban llamados a darle la oportunidad de guiar su camino hacia la élite. Pero sus ilusiones se fueron perdiendo por el camino a medida que su juventud iba terminando. A pesar de eso, en el año 2016 volvió a recuperar algo de esperanza con un nuevo movimiento.

Se produjo su llegada al Leicester donde por aquel entonces era Claudio Raineiri el entrenador. En las manos del italiano estaba conducir el sueño de este peculiar jugador. Aquella plantilla dio el gran campanazo en la Premier League de los últimos años llevándose el título con estrellas como Jamie Vardy, N'Golo Kanté o Riyad Mahrez. Un equipo de ensueño que dio la sorpresa y que provocó que toda Europa se hiciera un poquito de aquel Leicester que aguantó el tirón de los grandes a pesar de las adversidades.

Sin embargo, Faiq nunca tuvo la oportunidad de cumplir su sueño y terminó su estancia en el Leicester sin disputar ni un solo minuto con el primer equipo y sin debutar en la Premier League, lo que era uno de sus grandes objetivos. Un duro golpe para resistencia de un heredero a un país que no podía cumplir su voluntad.

Faiq Bolkiah en su etapa con el Leicester Instagram (fjefrib)

Sueños rotos en Portugal

A pesar de todos los golpes que ya había recibido, Bolkiah no se rindió y después de poner punto y final a su aventura en Inglaterra se marchó a Portugal. Allí fichó por el Marítimo de Funchal, club con el que volvería a tener la oportunidad de disputar algún partido en primera división.

Faiq ha estado intentando jugar algunos minutos en la élite desde hace varios años y su etapa en Portugal no ha tenido el éxito esperado. De ahí que ahora, antes incluso de que llegase el mercado de invierno para buscar una salida, el Marítimo le haya comunicado que rescindían su contrato y que se deshacían de su figura como jugador de la primera plantilla después de no haber tenido ni el más mínimo protagonismo. De hecho, en más de una ocasión ha sido relegado al filial.

Faiq Bolkiah en un entrenamiento con el Marítimo de Funchal Instagram (csmaritimomadeira)

Lo más cerca que ha estado de cumplir su objetivo ha sido estar durante un partido en el banquillo del Marítimo. Fue en el pasado mes de febrero contra el Sporting de Portugal. Sin embargo, no llegó a saltar al terreno de juego. Así se consumaba su enésima decepción deportiva.

Ahora, Faiq se encuentra en el paro, sin equipo. El jugador más rico y poderoso del mundo no es capaz de encontrar el camino que le permita cumplir su sueño demostrando que a veces no todo se puede comprar con dinero incluso dentro de un negocio como el fútbol. Pero Bolkiah, que ha disputado varios partidos con la selección de su país siendo capitán y anotando un gol, no pierde la esperanza.

"Soy un jugador rápido al que le gusta hacer que las cosas sucedan. Soy extremo y un dorsal 10, me gusta el juego directo y marcar goles". Así es como se define y se vende este jugador que ahora tiene la carta de libertad después haber vivido dos pesadillas y dos etapas lamentables tanto en Inglaterra como en Portugal.

[Más información: Ni Cristiano ni Messi: el futbolista más rico del mundo tiene 22 años y jugará en Portugal]

Sigue los temas que te interesan